Кубок Содружества. Сингл-микст. Дербушева и Бажин, Юрлова и Цветков, Гореева и Бабиков, Батманова и Томшин, Кудаева и Белько пробегут гонку

Теги сборная России сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт сборная Беларуси Антон Бабиков Максим Цветков Петр Пащенко Тамара Дербушева (Воронина) Василий Томшин Анастасия Батманова Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Кирилл Бажин Иван Колотов Олег Домичек Анастасия Зырянова Дарья Кудаева Кубок Содружества Павел Белько Ярослав Конкин Виктория Метеля Биатлон

13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет сингл-микст.

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4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Сингл-микст

Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Дарья Кудаева – Павел Белько (Беларусь)

2. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин

3. Анастасия БатмановаВасилий Томшин

4. Анастасия Гореева – Антон Бабиков

5. Ксения Шнейдер – Олег Домичек

6. Анастасия Зырянова – Иван Колотов

7. Екатерина Юрлова-Перхт – Максим Цветков

8. Виктория Метеля – Петр Пащенко

9. Екатерина Суханова – Ярослав Конкин

Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске

7 комментариев
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Пожелаю Катюше с Максом если не победы, то подиума.
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пьяный составлял составы?
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Интересные составы.
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ох Батманова ты и Батманова придумала это всё..
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тоторо В УЖАСЕ...как без её как так без круглова без белки как так?!так дела не делаются...у них всё на мази а тут такое.....
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Шашиловские зарешают
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Ответ тучка60
Пожелаю Катюше с Максом если не победы, то подиума.
разумно
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