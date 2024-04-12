Кубок Содружества. Сингл-микст. Дербушева и Бажин, Юрлова и Цветков, Гореева и Бабиков, Батманова и Томшин, Кудаева и Белько пробегут гонку
13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет сингл-микст.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
4-й этап (финал)
Мурманск, Россия
Сингл-микст
Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Дарья Кудаева – Павел Белько (Беларусь)
2. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин
3. Анастасия Батманова – Василий Томшин
4. Анастасия Гореева – Антон Бабиков
5. Ксения Шнейдер – Олег Домичек
6. Анастасия Зырянова – Иван Колотов
7. Екатерина Юрлова-Перхт – Максим Цветков
8. Виктория Метеля – Петр Пащенко
9. Екатерина Суханова – Ярослав Конкин
Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске