Кубок Содружества. Сингл-микст. Дербушева и Бажин, Юрлова и Цветков, Гореева и Бабиков, Батманова и Томшин, Кудаева и Белько пробегут гонку

13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет сингл-микст.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Сингл-микст

Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. – Павел Белько (Беларусь)

2. – Кирилл Бажин

3. –

4. – Антон Бабиков

5. Ксения Шнейдер – Олег Домичек

6. Анастасия Зырянова – Иван Колотов

7. Екатерина Юрлова-Перхт – Максим Цветков

8. Виктория Метеля – Петр Пащенко

9. Екатерина Суханова – Ярослав Конкин

Расписание трансляций финала Кубка Содружества по биатлону в Мурманске