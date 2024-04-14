Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», отрыв в гонке бомбардиров от Маккиннона – 4 балла. У «Тампы» и «Колорадо» по 2 игры до конца регулярки

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном».

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре с «Кэпиталс» (2:4) в регулярном чемпионате .

На счету игрока (22:19, 2:00 – в большинстве, «минус 1») 2 броска в створ и 1 мимо.

На счету россиянина 141 (43+98) балл в 79 играх. Он сохранил отрыв в гонке бомбардиров, так как из «Колорадо» (137 баллов в 80 играх, 51+86) сегодня не набрал очков в матче с «Виннипегом» (0:7).

У «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось по 2 матча в календаре. «Тампа» сыграет с «Баффало» и «Торонто» (оба матча – дома), «Колорадо» – с «Вегасом» (в гостях) и « » (дома).

На третьем месте в гонке бомбардиров идет капитан «Ойлерс» (130 очков в 74 играх, 31+99). Сегодня он не сыграл против «Ванкувера», пропустив 3-й матч подряд из-за травмы.

У канадского клуба в календаре останутся 3 матча – с «Сан-Хосе» (дома), «Аризоной» (в гостях) и «Колорадо» (в гостях).

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.