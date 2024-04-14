Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», отрыв в гонке бомбардиров от Маккиннона – 4 балла. У «Тампы» и «Колорадо» по 2 игры до конца регулярки

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном».

Форвард «Тампы» не отметился результативными действиями в игре с «Кэпиталс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету игрока (22:19, 2:00 – в большинстве, «минус 1») 2 броска в створ и 1 мимо. 

На счету россиянина 141 (43+98) балл в 79 играх. Он сохранил отрыв в гонке бомбардиров, так как Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (137 баллов в 80 играх, 51+86) сегодня не набрал очков в матче с «Виннипегом» (0:7). 

У «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось по 2 матча в календаре. «Тампа» сыграет с «Баффало» и «Торонто» (оба матча – дома), «Колорадо» – с «Вегасом» (в гостях) и «Эдмонтоном» (дома). 

На третьем месте в гонке бомбардиров идет капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид (130 очков в 74 играх, 31+99). Сегодня он не сыграл против «Ванкувера», пропустив 3-й матч подряд из-за травмы.

У канадского клуба в календаре останутся 3 матча – с «Сан-Хосе» (дома), «Аризоной» (в гостях) и «Колорадо» (в гостях). 

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

Опрос

Кто станет лучшим бомбардиром НХЛ?
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Никита Кучеров
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Никита Кучеров
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Нэтан Маккиннон
Коннор Макдэвид
8%
Коннор Макдэвид
12 комментариев
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Куч джентельмен, решил поддержать Нэтана и сохранить интригу :)
+9
0
+9
Жаль. Мог увеличить отрыв перед заключительными играми.
+7
0
+7
Ответ severchanin
Кто знает сколько матчей Тампе осталось и с кем?
этого никто не знает
+2
0
+2
Ну это было логично, либо вашик в по, либо Куч с очками..
Пройти между струйками у всех не получилось
+2
-1
+1
Куч проверил челюсть Уилсона, челюсть выдержала, Уилсон нет).
0
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Может это их солидарность с Макдэвидом? Синхронно как-то.
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обидно что не ушел в отрыв. для харта он необходим. хотя он и так мимо..хайли лайкли
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Читал на ветке про Кросби, если кто-то помнит, Тайлер Холл получил харт когда он играл в нью Джерси и вывел их в плей офф с 8 места, хотя был 3 или 5 бомбардиром, так может дать харт Кросби при условии что питы в плей офф попадут. Как думаете? Конечно мы русские должны За куча болеть, но все же или Остон за 70 шайб, осталась 1 шайба до 70
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Кто знает сколько матчей Тампе осталось и с кем?
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Ответ faaakkkeee
Куч джентельмен, решил поддержать Нэтана и сохранить интригу :)
Уилсон так не считает).
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Ответ Teokrat
Ну это было логично, либо вашик в по, либо Куч с очками.. Пройти между струйками у всех не получилось
да кому нужен ваш вашик в плей-офф? мальчики для битья
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Ответ HAMILTON#44
Читал на ветке про Кросби, если кто-то помнит, Тайлер Холл получил харт когда он играл в нью Джерси и вывел их в плей офф с 8 места, хотя был 3 или 5 бомбардиром, так может дать харт Кросби при условии что питы в плей офф попадут. Как думаете? Конечно мы русские должны За куча болеть, но все же или Остон за 70 шайб, осталась 1 шайба до 70
Ну только Кросби сейчас не 3-5, а 15-ый. Так что нет.
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