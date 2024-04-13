Единая лига ВТБ. УНИКС и ЦСКА определят победителя регулярки, «Локо» примет «Енисей», «Уралмаш» – «Руну»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС и московский ЦСКА в решающей встрече определят победителя регулярки.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей», екатеринбургский «Уралмаш» сразится с московской «Руной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Локомотив-Кубань – Енисей
Дата проведения
13 апреля, 15.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС – ЦСКА
Дата проведения
13 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 20-15, Енисей – 18-17.

Группа Б

Уралмаш – Руна
Дата проведения
13 апреля, 14.00, «ДИВС»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 25-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 18-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий