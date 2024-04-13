Единая лига ВТБ. УНИКС и ЦСКА определят победителя регулярки, «Локо» примет «Енисей», «Уралмаш» – «Руну»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Казанский УНИКС и московский ЦСКА в решающей встрече определят победителя регулярки.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей», екатеринбургский «Уралмаш» сразится с московской «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 13 апреля, 15.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 13 апреля, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: УНИКС – 25-10, ЦСКА – 25-10, Зенит – 25-10, Локомотив-Кубань – 23-12, Парма – 20-15, Енисей – 18-17.
Группа Б
- Дата проведения
- 13 апреля, 14.00, «ДИВС»
Положение команд: Уралмаш – 25-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 18-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.