Единая лига ВТБ. УНИКС и ЦСКА определят победителя регулярки, «Локо» примет «Енисей», «Уралмаш» – «Руну»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Казанский УНИКС и московский ЦСКА в решающей встрече определят победителя регулярки.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей», екатеринбургский «Уралмаш» сразится с московской «Руной».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-10, – 25-10, Зенит – 25-10, – 23-12, Парма – 20-15, – 18-17.

Группа Б

Положение команд: – 25-14, Самара – 22-17, Автодор – 18-21, МБА – 18-21, Руна – 16-23, Нижний Новгород – 13-26, Астана – 12-27, Минск – 1-38.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.