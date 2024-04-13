Медведева рассказала об инциденте после ледового шоу: «Женщина начала меня снимать без согласия, хватать за руки, говорить, что я такая-сякая»

Евгения Медведева рассказала о стычке с неизвестной женщиной после спектакля.

«Ну что, друзья, я уже в номере после двух спектаклей – изматывающих, но таких прекрасных. Спасибо, Пермь, что пришли сегодня посмотреть на наш шедевр, «Кармен», мы все сегодня выложились максимально.

Очень крутой день. Но у меня было сегодня не два спектакля, а три. Расскажу вам.

Вы все знаете, как я отношусь к хейту. Но здесь речь пойдет не про хейт, а про фанатизм по отношению к двум фигуристкам – ко мне и к Алине Загитовой. Я спокойно реагирую на все ситуации, кроме тех, которые нарушают мои личные границы и мое личное пространство.

Я вышла раздавать автографы толпе детишек, подростков, женщин, мужчин, которые пришли на спектакль насладиться искусством. И в этой толпе стояла наиприятнейшая на первый взгляд женщина – пожилая, с телефоном, улыбалась. И она любезно проводила меня до автобуса.

И тут самое интересное началось. Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы.

Про мою бабушку, про музыку, под которую я катала в «Ледниковом периоде» с Федором Федотовым. У нас был прекрасный номер «Ласковый и нежный зверь» – я вчера запостила в инстаграме фан-видео, просто отметила Федора, он тоже репостнул, все красиво и прекрасно.

И говорить, какая я такая-сякая... Не запомнила, в общем, видео есть. Дорогая пожилая женщина, я очень жду, когда вы выложите это видео, чтобы все увидели нашу с вами коммуникацию.

Чтобы подытожить эту ситуацию. Я сделала вывод, что эти люди – действительно самые преданные фанаты. Причем мои фанаты. Потому что женщина купила билет за свои деньги, отсидела весь спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице, представляете?» – сказала Медведева в видео, опубликованном в телеграм-канале.