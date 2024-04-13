Медведева рассказала об инциденте после ледового шоу: «Женщина начала меня снимать без согласия, хватать за руки, говорить, что я такая-сякая»

Теги сборная России болельщики женское катание Евгения Медведева Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о стычке с неизвестной женщиной после спектакля.

«Ну что, друзья, я уже в номере после двух спектаклей – изматывающих, но таких прекрасных. Спасибо, Пермь, что пришли сегодня посмотреть на наш шедевр, «Кармен», мы все сегодня выложились максимально.

Очень крутой день. Но у меня было сегодня не два спектакля, а три. Расскажу вам. 

Вы все знаете, как я отношусь к хейту. Но здесь речь пойдет не про хейт, а про фанатизм по отношению к двум фигуристкам – ко мне и к Алине Загитовой. Я спокойно реагирую на все ситуации, кроме тех, которые нарушают мои личные границы и мое личное пространство.

Я вышла раздавать автографы толпе детишек, подростков, женщин, мужчин, которые пришли на спектакль насладиться искусством. И в этой толпе стояла наиприятнейшая на первый взгляд женщина – пожилая, с телефоном, улыбалась. И она любезно проводила меня до автобуса. 

И тут самое интересное началось. Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы.

Про мою бабушку, про музыку, под которую я катала в «Ледниковом периоде» с Федором Федотовым. У нас был прекрасный номер «Ласковый и нежный зверь» – я вчера запостила в инстаграме фан-видео, просто отметила Федора, он тоже репостнул, все красиво и прекрасно.

И говорить, какая я такая-сякая... Не запомнила, в общем, видео есть. Дорогая пожилая женщина, я очень жду, когда вы выложите это видео, чтобы все увидели нашу с вами коммуникацию. 

Чтобы подытожить эту ситуацию. Я сделала вывод, что эти люди – действительно самые преданные фанаты. Причем мои фанаты. Потому что женщина купила билет за свои деньги, отсидела весь спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице, представляете?» – сказала Медведева в видео, опубликованном в телеграм-канале.

14 комментариев
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Я скажу как человек, который видел видео, при этом я не являюсь фанатом (ключевое - именно фанатом) какой-либо фигуристки, Женю я уважаю и считаю ее достойной спортсменкой, это на случай, если меня накличут «ботом» и прочими словами
Я посмотрела видео, картина такая: какая-то женщина преклонных лет пристает к Жене, когда она садится в автобус, задаёт ей вопросы бестактные хамским тоном, включая вопрос про покойную бабушку Жени, высказывает ей какие-то претензии, пытается схватить ее за руку, это видео это снято другой болельщицей, которая хотела сфоткаться с Женей, как я поняла. Вот честно скажу: можно не любить Женю, относиться к ней не лучшим образом, окей, личное дело каждого, но когда чужие неадекватные фанаты лезут в личное пространство человека, не соблюдают какую-либо субординацию и ещё позволяют задавать бестактные вопросы - это позор и отсутствие воспитания, и это касается не только ситуации Жени, это в целом подтверждение того, что любой фанатизм - это больше смахивает на какое-то расстройство, люди совсем забывают, что такое личные границы и минимальные нормы вежливости.
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"Пляшущие человечки - группа добра и позитива" (с)
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Капец история.
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Ответ Lana-shu
А есть видео, как тетка пристает? Или это фантазии Медведевой?
Видео есть в группах уже
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Фанатизм вообще страшная вещь, у фанатов мозги переклинивает. Поэтому до этого они и выглядят адекватными.
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Старухи, отстаньте от Жени! Прилепитесь к Загитовой, наконец!
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Ну всё, стеновые пошли в атаку не только в комментариях.
Бабушку то умершую зачем трогать?
Загитова когда нибудь пресечет своих? Прекрасно ведь про них знает. Видимо нравится.
А Женька правильно сделала, что рассказала. Если их не остановить, они и кислотой могут плеснуть в глаза. Надо же таких вокруг себя собрать. Самая ####### фан база в ФК
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Хотелось бы увидеть, что там наснимала женщина. И как это будет подано. А с проводами до автобуса Женя зря так рискует. Фанаты бывают непредсказуемы. С ними лучше общаться в специально отведённых охраняемых зонах, чтобы не рисковать своим здоровьем. Так что, Женя, поосторожнее в будущем.
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Комментарий удален пользователем
Достали уже с этими ледошоу, скоро и всяких экстрасенсов и предсказателей на коньки поставят
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Ответ Lana-shu
А есть видео, как тетка пристает? Или это фантазии Медведевой?
Есть, к Вашему большому сожалению :) сейчас активно вирусится в чатах про фк, думаю Вам не составит труда его найти
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Ответ Ритт
Ну всё, стеновые пошли в атаку не только в комментариях. Бабушку то умершую зачем трогать? Загитова когда нибудь пресечет своих? Прекрасно ведь про них знает. Видимо нравится. А Женька правильно сделала, что рассказала. Если их не остановить, они и кислотой могут плеснуть в глаза. Надо же таких вокруг себя собрать. Самая ####### фан база в ФК
Вешать неадекватное поведение болел на Загитову, мягко говоря, странно. Это можно было бы понять, если бы Загитова как-то провоцировала их на конфликт с Медведевой, но я за все годы не могу вспомнить ни одного примера подобного воедения со стороны Алины. А больные на голову люди есть везде, и да, иногда они сами себе придумывают какие-то обиды и противостояния, но это уже к врачам и МВД.
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