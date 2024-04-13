Медведева рассказала об инциденте после ледового шоу: «Женщина начала меня снимать без согласия, хватать за руки, говорить, что я такая-сякая»
Евгения Медведева рассказала о стычке с неизвестной женщиной после спектакля.
«Ну что, друзья, я уже в номере после двух спектаклей – изматывающих, но таких прекрасных. Спасибо, Пермь, что пришли сегодня посмотреть на наш шедевр, «Кармен», мы все сегодня выложились максимально.
Очень крутой день. Но у меня было сегодня не два спектакля, а три. Расскажу вам.
Вы все знаете, как я отношусь к хейту. Но здесь речь пойдет не про хейт, а про фанатизм по отношению к двум фигуристкам – ко мне и к Алине Загитовой. Я спокойно реагирую на все ситуации, кроме тех, которые нарушают мои личные границы и мое личное пространство.
Я вышла раздавать автографы толпе детишек, подростков, женщин, мужчин, которые пришли на спектакль насладиться искусством. И в этой толпе стояла наиприятнейшая на первый взгляд женщина – пожилая, с телефоном, улыбалась. И она любезно проводила меня до автобуса.
И тут самое интересное началось. Женщина начала меня снимать без моего согласия и очень сильно нарушать мое личное пространство. Хватать меня за руки и задавать мне, как она думала, наверное, не самые приятные вопросы.
Про мою бабушку, про музыку, под которую я катала в «Ледниковом периоде» с Федором Федотовым. У нас был прекрасный номер «Ласковый и нежный зверь» – я вчера запостила в инстаграме фан-видео, просто отметила Федора, он тоже репостнул, все красиво и прекрасно.
И говорить, какая я такая-сякая... Не запомнила, в общем, видео есть. Дорогая пожилая женщина, я очень жду, когда вы выложите это видео, чтобы все увидели нашу с вами коммуникацию.
Чтобы подытожить эту ситуацию. Я сделала вывод, что эти люди – действительно самые преданные фанаты. Причем мои фанаты. Потому что женщина купила билет за свои деньги, отсидела весь спектакль. И ждала меня больше 40 минут на улице, представляете?» – сказала Медведева в видео, опубликованном в телеграм-канале.
Я посмотрела видео, картина такая: какая-то женщина преклонных лет пристает к Жене, когда она садится в автобус, задаёт ей вопросы бестактные хамским тоном, включая вопрос про покойную бабушку Жени, высказывает ей какие-то претензии, пытается схватить ее за руку, это видео это снято другой болельщицей, которая хотела сфоткаться с Женей, как я поняла. Вот честно скажу: можно не любить Женю, относиться к ней не лучшим образом, окей, личное дело каждого, но когда чужие неадекватные фанаты лезут в личное пространство человека, не соблюдают какую-либо субординацию и ещё позволяют задавать бестактные вопросы - это позор и отсутствие воспитания, и это касается не только ситуации Жени, это в целом подтверждение того, что любой фанатизм - это больше смахивает на какое-то расстройство, люди совсем забывают, что такое личные границы и минимальные нормы вежливости.
Бабушку то умершую зачем трогать?
Загитова когда нибудь пресечет своих? Прекрасно ведь про них знает. Видимо нравится.
А Женька правильно сделала, что рассказала. Если их не остановить, они и кислотой могут плеснуть в глаза. Надо же таких вокруг себя собрать. Самая ####### фан база в ФК