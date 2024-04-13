«Зенит» оторвался от «Краснодара» на 4 очка. «Динамо» отстает от питерцев на 9 при игре в запасе
«Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака одолела «Краснодар» (2:1) в 24-м туре и теперь опережает его на 4 очка – 47 против 43.
На третьем месте идет «Динамо» с 38 баллами и игрой в запасе.
Кассьерра прекрасно сыграл во 2 тайме, Артур красавчик, забил победный в важнейшем матче 💪
Всех СБГ, с победой 💙! Теперь конечно поспокойнее стало, очень важный шаг к шестому чемпионству подряд ☝
P.S Оласа конечно клоун ещё тот, жалкий провокатор-симулянт
При Ивиче Краснодар мне был очень симпатичен, и я бы не расстроился, если бы они стали чемпионами, но после сегодняшнего...
От Краснодара такой игры в кость не ожидал, это тот самый стиль или еще нет??
С победой, СБГ!
В чем sc0rp не прав?
Краснодар - команда с менталитетом лузера.
Не игра, а истерика какая-то. Так Зенит надолго чемпионом будет. Прощай романтика.
Конечно же жаль Краснодар. Начали хорошо, но потом тупо сдулись. По-сути, Быки сами виноваты в своём поражении. Зато Зенит своё взял сполна. Похоже это уже шестое подряд чемпионство Зенита!
Жалко Краснодар, из прекрасного футбольного клуба превращается в Спартак Москва. Таким он никогда не станет чемпионом страны, ну а что за Сперцана, так этот второй Соболев уже готовый спартаковец - и самомнение и наглость и подоство, все при нём, осталось только стать наркодилером и совершить попытку убийства!
А ведь какой красивый был футбол раньше футбольный матч Зенит - Краснодар!