«Зенит» оторвался от «Краснодара» на 4 очка. «Динамо» отстает от питерцев на 9 при игре в запасе

«Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела « » (2:1) в 24-м туре и теперь опережает его на 4 очка – 47 против 43.

На третьем месте идет « » с 38 баллами и игрой в запасе.