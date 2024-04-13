«Зенит» оторвался от «Краснодара» на 4 очка. «Динамо» отстает от питерцев на 9 при игре в запасе

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Зенит» увеличил отрыв от ближайшего преследователя в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела «Краснодар» (2:1) в 24-м туре и теперь опережает его на 4 очка – 47 против 43.

На третьем месте идет «Динамо» с 38 баллами и игрой в запасе.

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122 комментария
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Быки - костоломы!
+121
-13
+108
Ответ sc0rp
Быки - костоломы!
И симулянты
+102
-7
+95
Матч хороший, Зенит с победой, Черданцев дно, Иванов дно.
+85
-8
+77
Хорошая получались игра, позорный судейка ей совсем не соответствовал, ужасное судейство

Кассьерра прекрасно сыграл во 2 тайме, Артур красавчик, забил победный в важнейшем матче 💪

Всех СБГ, с победой 💙! Теперь конечно поспокойнее стало, очень важный шаг к шестому чемпионству подряд ☝

P.S Оласа конечно клоун ещё тот, жалкий провокатор-симулянт
+63
-7
+56
Коаснодар сегодня невероятно мерзкое впечатление оставил. Постоянные фолы, провокации, симуляции, бегание за судьёй. В атаке толком ничего. И сейчас конечно будут обвинять судью в том, что он украл у них ничью, не поставив пенальти на последней минуте.

При Ивиче Краснодар мне был очень симпатичен, и я бы не расстроился, если бы они стали чемпионами, но после сегодняшнего...
+46
-3
+43
Костоломы из провинции по идее еще 2 красные должны были получить, судья пожалел.
+46
-5
+41
Если бы Мостовой и Мантуан забили сегодня 1на1 выходы, то было 1-4. Но не забили, и потому они игроки запаса. Это тем, кто жалуется, что им игры мало дают
+42
-6
+36
Зенит и Спартак сегодня подарили радость всей России, каждый как умеет )))
+25
-2
+23
На классе!
От Краснодара такой игры в кость не ожидал, это тот самый стиль или еще нет??
+22
-1
+21
Ответ Dmitriy Vin
Если бы Мостовой и Мантуан забили сегодня 1на1 выходы, то было 1-4. Но не забили, и потому они игроки запаса. Это тем, кто жалуется, что им игры мало дают
Ещё и промах Педро был
+18
-1
+17
Краснодар решил сыграть грязно и истерично, и заслуженно влетел. Зенит с победой!
+19
-2
+17
Зенит показал кто тут папа. Краснодара во втором вообще не было.
+19
-4
+15
Грязный матч. Краснодар стал играть в игроков, мелкие фолы, постоянные локти и тычки.
+17
-4
+13
Краснодар как будто прочитали методичку Динамо и просто выкашивали игроков Зенита. Это позорище какое-то
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Жаль... Но исход чемпионата решён. Хотя это было ясно и перед началом сезона...
Ничего не было ясно, ни перед началом, ни перед второй половиной. Ивич сумел навязать борьбу. А у кого-то сдали нервы. Теперь, действительно, жаль...
+12
-2
+10
Просрочка в сегодняшнем матче не показала ничего, кроме грубости и симуляций - закономерный отлёт.
+12
-3
+9
Очень грубая игра от Краснодара. Очень хорошо что без травм выехали. Иванову стоило пораньше ЖК начать доставать.
С победой, СБГ!
+10
-1
+9
Ответ sc0rp
Быки - костоломы!
Да кто там минусы ставит?
В чем sc0rp не прав?
+9
-1
+8
11 против 14 выиграли, красавцы
+11
-4
+7
С победой, СБГ братва! Очень вовремя и по делу. А выскочки оказались, кроме всего прочего, еще и самой грязной командой. Начиная от театральных симуляций до откровенно грязных фолов.
+7
0
+7
К Краснодару судьи очень лояльно относятся конечно
+11
-4
+7
Зенит на классе!
Краснодар - команда с менталитетом лузера.
+11
-5
+6
Ответ Михаил Коваленко
Матч хороший, Зенит с победой, Черданцев дно, Иванов дно.
"Нино - пианино"!
+6
0
+6
Краснодар конечно нытики
+8
-2
+6
Будем справедливы: - игра Зенита во втором тайме и победа - во многом результат отличных грамотных действий Семака, его перестановок, его замен. В первом тайме игра явно не ладилась и Краснодар решил, что дело сделано). В дуэли Семак - Мусаев явный победитель - Богданыч
+5
0
+5
Да никуда Зенит не отрывался, им это не нужно. Они просто чемпионы и всё. Респект питерцам, очень эффективно работают.
+6
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Это точно "Краснодар" играл? И этот футбол ставит Мусаев одной из самых интересных (когда-то) команд?
Не игра, а истерика какая-то. Так Зенит надолго чемпионом будет. Прощай романтика.
+5
0
+5
Ну давайте КБ-гопники, начинайте плакать про какой-то админресурс и всё такое. А то, что Зенит тупо был сегодня сильнее Краснодара вам слабо признать? Или будете вспоминать недавнюю ничью, когда Зенит просто вас пожалел.
Конечно же жаль Краснодар. Начали хорошо, но потом тупо сдулись. По-сути, Быки сами виноваты в своём поражении. Зато Зенит своё взял сполна. Похоже это уже шестое подряд чемпионство Зенита!
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+5
Спартак уже не будет чемпионом???
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Всегда с радостью ждал этого матча, когда-то это было даже единственное футбольное представление за весь сезон. Сегодня с такой же надеждой уселся у телевизора, и вдруг игра в кость и новый «Соболев» на поле, да и судья по-московски «режиссёр-участник» матча. Кошмар!
Жалко Краснодар, из прекрасного футбольного клуба превращается в Спартак Москва. Таким он никогда не станет чемпионом страны, ну а что за Сперцана, так этот второй Соболев уже готовый спартаковец - и самомнение и наглость и подоство, все при нём, осталось только стать наркодилером и совершить попытку убийства!
А ведь какой красивый был футбол раньше футбольный матч Зенит - Краснодар!
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+4
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