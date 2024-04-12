Кубок Содружества. Смешанная эстафета. Команды Гербуловой и Латыпова, Мироновой и Поварницына, Казакевич и Логинова, Солы и Лазовского пробегут гонку

Теги сборная России сборная России жен результаты сборная Беларуси жен сборная Беларуси Лариса Куклина Александр Логинов смешанная эстафета Наталья Гербулова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Светлана Миронова Анастасия Егорова Ильназ Мухамедзянов Ирина Казакевич Роман Еремин Карим Халили Анастасия Шевченко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Александр Корнев Евгений Сидоров Денис Иродов Анастасия Гришина Даниил Усов Кира Дюжева Кубок Содружества Дарья Нетбай Биатлон

13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет смешанная эстафета.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Смешанная эстафета

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Россия-2 (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Евгений Сидоров, Ильназ Мухамедзянов)

2. Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов)

3. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин)

4. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)

5. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Карим Халили)

6. Россия-5 (Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов)

7. Россия-3 (Наталия Федченко, Дарья Нетбай, Дмитрий Евменов, Егор Соломенников)

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кто специально собрал Россию -6 ? Так нечестно.
+3
0
+3
Россия-6 - это что-то!
+3
-1
+2
странные составы..
+2
0
+2
Ответ Comeon!
Эдичка лишь в России-4. Все что вы хотели знать о главное звезде Росбиатлона.
Алимбеков где? Отдышаться после спринта не смог?
+3
-1
+2
Ниче не понял..но за пятерку буду болеть
+1
0
+1
За Россию-6!
0
0
0
за россию пять
0
0
0
Нормальный состав только у Беларуси и команды Логинова. Остальные как первоапрельская шутка
0
0
0
Интересные составы
0
0
0
Наши Сборники-Россия 6 против Беларуси. В итоге победят резервисты, вот будет весело. Бедный Латыпов, его не взяли в Сборную.
0
0
0
Ответ Luna02
странные составы..
Очень
0
0
0
Ответ Афанасия
Нормальный состав только у Беларуси и команды Логинова. Остальные как первоапрельская шутка
за базар ответишь...а..почитал так оно и есть только тоторо не говорите а то опять Шашилов будет виноват а им денег не дадут на колхоз
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий