Кубок Содружества. Смешанная эстафета. Команды Гербуловой и Латыпова, Мироновой и Поварницына, Казакевич и Логинова, Солы и Лазовского пробегут гонку

13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет смешанная эстафета.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

4-й этап (финал)

Мурманск, Россия

Смешанная эстафета

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Россия-2 (Анастасия Гришина, , , Ильназ Мухамедзянов)

2. Россия-4 ( , , , Даниил Усов)

3. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин)

4. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)

5. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Карим Халили)

6. Россия-5 (Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов)

7. Россия-3 (Наталия Федченко, Дарья Нетбай, Дмитрий Евменов, Егор Соломенников)