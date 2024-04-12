Кубок Содружества. Смешанная эстафета. Команды Гербуловой и Латыпова, Мироновой и Поварницына, Казакевич и Логинова, Солы и Лазовского пробегут гонку
13 апреля на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске пройдет смешанная эстафета.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
4-й этап (финал)
Мурманск, Россия
Смешанная эстафета
Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Россия-2 (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Евгений Сидоров, Ильназ Мухамедзянов)
2. Россия-4 (Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Эдуард Латыпов, Даниил Усов)
3. Россия-1 (Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Александр Поварницын, Роман Еремин)
4. Беларусь (Анна Сола, Динара Смольская, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов)
5. Россия-6 (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Александр Логинов, Карим Халили)
6. Россия-5 (Ксения Довгая, Лариса Куклина, Александр Корнев, Денис Иродов)
7. Россия-3 (Наталия Федченко, Дарья Нетбай, Дмитрий Евменов, Егор Соломенников)