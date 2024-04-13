Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи»: «Спартак» не играл на уровне, достойном этого клуба»
Гильермо Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи».
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
– Дело не в эмоциях. Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.
– В чем заключаются ваши ошибки?
– Это не одна ошибка.
– Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?
– Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать (дополнительно).
– Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.
– Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации, – сказал главный тренер «Спартака».
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Сейчас же, Спартак даже на фоне нынешнего Зенита и Краснодара смотрится слабо, но и даже с "остальным болотом" он выглядит тоже не особо впечатляюще. Ничем толком не сильнее, чем Рубин, Крылья или Пари НН, но при этом денег у Спартака многократно больше.