Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи»: «Спартак» не играл на уровне, достойном этого клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи».

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

– Дело не в эмоциях. Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.

– В чем заключаются ваши ошибки?

– Это не одна ошибка.

– Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?

– Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать (дополнительно).

– Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.

– Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации, – сказал главный тренер «Спартака».

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105 комментариев
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Сколько можно выпускать умярова?? Как можно выпускать этого буратину, на важнейшее место опорного полузащитника? Убирайся уже Абаскаль, хватит мучать нас своим ослиным упрямством
+54
-7
+47
Морено интересный тренер. Встряхнул команду с последнего места и она стала играть в интересный футбол. Очень хочется, чтобы эта команда не вылетела и продолжила развиваться
+55
-13
+42
Тут надо не ответственность на себя брать,а уходить самому.
+26
-2
+24
Ответ Stas Politik
Морено интересный тренер. Встряхнул команду с последнего места и она стала играть в интересный футбол. Очень хочется, чтобы эта команда не вылетела и продолжила развиваться
Просто так тренировать сборную Испании не дают
+13
-1
+12
Ответ DVS1
А вот это рыжий гаденыш сам никогда не сделает, будет до последнего крутиться
Вопрос не в рыжем,а в том,кто его поставил.Бардак в руководстве ведёт к бардаку с тренерами
+12
0
+12
Ответ Unnamed80
Сколько можно выпускать умярова?? Как можно выпускать этого буратину, на важнейшее место опорного полузащитника? Убирайся уже Абаскаль, хватит мучать нас своим ослиным упрямством
Согласен по Умярову. Добавил бы только, что это касается и Медины. Оба эти игрока на поле - это не только минус два игрока для Спартака, но, частенько, плюс два игрока для соперника…
+12
-1
+11
Ответ Валерий Ефимов
Тут надо не ответственность на себя брать,а уходить самому.
А вот это рыжий гаденыш сам никогда не сделает, будет до последнего крутиться
+13
-6
+7
Ответ Unnamed80
Сколько можно выпускать умярова?? Как можно выпускать этого буратину, на важнейшее место опорного полузащитника? Убирайся уже Абаскаль, хватит мучать нас своим ослиным упрямством
Абаскаль уйдёт, а Умяров останется. Поверь
+6
0
+6
Спартак весь сезон не играет на "уровне". Даже по меркам нынешнего слабого РФПЛ, а я уж молчу, что в старые годы в старые сезоны РФПЛ, Спартак был многократно сильнее, так как противостоял гораздо более сильным соперникам, чем нынешние клубы.

Сейчас же, Спартак даже на фоне нынешнего Зенита и Краснодара смотрится слабо, но и даже с "остальным болотом" он выглядит тоже не особо впечатляюще. Ничем толком не сильнее, чем Рубин, Крылья или Пари НН, но при этом денег у Спартака многократно больше.
+7
-2
+5
Ответ Stas Politik
Морено интересный тренер. Встряхнул команду с последнего места и она стала играть в интересный футбол. Очень хочется, чтобы эта команда не вылетела и продолжила развиваться
Мне кажется, что если не вылетят, а зимой ему купят хотя бы часть игроков, которых он хочет, то в следующем сезоне смогут пошуметь
+10
-5
+5
Сделайте ему подарок на день рождения-пусть едет домой.
+5
-1
+4
Будь мужиком рыжий покинь команду, тяжело смотреть на Спартак😟
+5
-1
+4
И продолжил числиться главным тренером.
+6
-2
+4
«Если Спартак уволит тренера в его день рождения – будет очень эпично. Одно могу сказать: «Спартак» – дано не каждому!». Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», – заявила супруга Федуна, чьи слова приводит «СЭ».
+6
-2
+4
Если сейчас уволят, будет прикольно. После такой активной религиозной темы, футболист по имени Аллах после ошибки игрока по имени Иисус уволил тренера. 🫢😊
+4
0
+4
Скорее бы Мостового назначили!
+6
-3
+3
Вы сыграли выше уровня этого клуба. Ведь не 0-3 влетели, а всего лишь 0-1
+12
-9
+3
Блин, я такими темпами скоро начну соглашаться с Мостовым
+9
-6
+3
Ну и?...
+7
-4
+3
Ответ Валерий Ефимов
Тут надо не ответственность на себя брать,а уходить самому.
Хоть появилась разумная самокритика,ждём покаяния от игроков.Интересно,как сейчас отмечают юбилей?
+2
0
+2
Самая главная ошибка это абасраль и руководство которое ни хрена не хочет и не понимает что делать и самое плохое что это надолго при таком бюджете и такой отстой
+2
0
+2
Лукойл за копейку неустойки удавится. Федун всем был плохой? Получайте дырку от бублика....
+3
-1
+2
главная ошибка это ты, остальные - все твои мечты.
+3
-1
+2
Если проблема в тебе, то уходи. Нафига мне его пустые слова. Подавай в отставку и езжай домой есть свои суши.
+2
0
+2
Уйди уже сам, проказа рыжая.
+5
-3
+2
Рыжая ошибка вот и всё
+3
-1
+2
Какой такой уровень у Спартака? И что значит "в таком матче"? Всё по делу.
+1
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+1
Чемодан, вокзал, к черту!
+2
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Ответ Unnamed80
Сколько можно выпускать умярова?? Как можно выпускать этого буратину, на важнейшее место опорного полузащитника? Убирайся уже Абаскаль, хватит мучать нас своим ослиным упрямством
Тут скорее вопрос к руководству, почему Умяров столько лет в команде, если он за эти годы вообще не прибавил ни в чем? И почему за столько лет ни одного реального опорника не куплено?
+1
0
+1
Вот он истинный уровень Спартака
+4
-3
+1
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