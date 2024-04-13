Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи»: «Спартак» не играл на уровне, достойном этого клуба»

Гильермо Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи».

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

– Дело не в эмоциях. Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.

– В чем заключаются ваши ошибки?

– Это не одна ошибка.

– Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?

– Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать (дополнительно).

– Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.

– Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» проиграл в Сочи: начудил Медина. Новая серия страданий

