Бой Гейджи – Холлоуэй на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало
В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в легком весе между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем за пояс BMF (The Baddest Motherfucker – «самый опасный ублюдок»).
Гейджи – действующий обладатель пояса, который ранее нокаутировал Дастина Порье. Это будет третий бой за титул BMF в истории.
Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.
Холлоуэй хочет, чтобы пояс BMF вручал Марк Коулман: «Этот парень − реальный гангстер»
Холлоуэй − о бое с Гейджи за титул BMF: «Пояс есть пояс, это круто»