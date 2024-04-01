Бой Гейджи – Холлоуэй на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в легком весе между и за пояс BMF (The Baddest Motherfucker – «самый опасный ублюдок»).

Гейджи – действующий обладатель пояса, который ранее нокаутировал Дастина Порье. Это будет третий бой за титул BMF в истории.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

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