Бой Гейджи – Холлоуэй на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Макс Холлоуэй Джастин Гейджи UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет бой в легком весе между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем за пояс BMF (The Baddest Motherfucker – «самый опасный ублюдок»).

Гейджи – действующий обладатель пояса, который ранее нокаутировал Дастина Порье. Это будет третий бой за титул BMF в истории.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

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