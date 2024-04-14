«Колорадо» сыграет с «Виннипегом» в 1-м раунде Кубка Стэнли. В субботу «Джетс» разгромили «Эвеланш» – 7:0
«Колорадо» встретится с «Виннипегом» в 1-м раунде Кубка Стэнли.
Это первая сформировавшаяся пара в предстоящем плей-офф.
При этом пока не известно, у кого будет преимущество домашнего льда – после 80 матчей в Центральном дивизионе «Джетс» идут вторыми с 106 очками, «Эвеланш» занимают 3-е место с 104 баллами.
Ранее команды не встречались друг с другом в Кубке Стэнли. В текущем чемпионате НХЛ «Виннипег» обыграл «Колорадо» во всех 3 матчах, в том числе в субботу – 7:0.