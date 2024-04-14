«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф. У «Кэпиталс», «Детройта» и «Филадельфии» по 87 очков, у «Питтсбурга» – 86

Теги Питтсбург Айлендерс Филадельфия Вашингтон Кубок Стэнли Детройт НХЛ Хоккей

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф на Востоке после победы над «Тампой».

«Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ

Клуб из столицы США набрал 87 очков в 80 играх и занял 2-е место в зоне wild card, опережая «Детройт» по числу побед в основное время и «Филадельфию» по проценту очков.

В оставшихся двух матчах команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Бостоном» (дома) и «Филадельфией» (в гостях). 

Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:

«Айлендерс» (90 очков в 80 играх, 3-е место в Столичном дивизионе, сегодня набрали 1 очко в матче с «Рейнджерс»), соперники в оставшихся играх – «Нью-Джерси» (в гостях) и «Питтсбург» (дома);

«Детройт» (87 в 80, сегодня одолел «Торонто» в овертайме), соперник – «Монреаль» (дома и в гостях);

«Филадельфия» (87 в 81, сегодня одолела «Нью-Джерси»), соперник – «Вашингтон» (дома);

«Питтсбург» (86 в 80, сегодня проиграл «Бостону»), соперники – «Нэшвилл» (дома) и «Айлендерс» (в гостях).

38 комментариев
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Детройт не получит 4 очаа с Хабс
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Ответ Михаил Майоров
Детройт не получит 4 очаа с Хабс
И я так думаю, это же НХЛ. Зря все уверены заранее в 2 победах крыльев. Пару игр назад так же лётчики думали о лёгкой прогулке с Монреалем, в итоге 9-3 отлетели.
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Ответ Песчанка
Вашик возьмет 6 очков Бостон уже готовится к КС. Филадельфия практически обеими ногами в отпуске. Канадцы не уступят в двух подряд играх Детройту.
Бостон сегодня показал птицам, как он готовится к плову.
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Правила НХЛ гласят:
При равенстве очков у двух или более команд по ходу регулярного чемпионата принимаются во внимание следующие факторы:
Меньшее число сыгранных матчей (или процент набранных очков).
Общее число побед, не включая победы в овертайме или серии буллитов (т.е. победы в основное время). Это число обозначено в колонке RW.
Большее число выигранных матчей, за исключением побед в сериях буллитов. Показатель отражен в колонке ROW.
Количество побед, одержанных командой во всех матчах (включая овертаймы и серии буллитов). Отражено в колонке W.
Количество очков, набранных в очных встречах между двумя или более клубами. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
Общая разница заброшенных и пропущенных шайб (включая голы в овертаймах и победные броски в серии буллитов). Отражено в колонке DIFF.
Общее число забитых голов (включая голы в овертаймах и победные броски в серии буллитов) в течение всего регулярного сезона. Эти данные содержатся в колонке GF.
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Ответ QP
Шансов не много. У детройта два матча с мертвым монреалем , а столичным в Бостон ехать как минимум
Не такой уж Монреаль и мёртвый. Филадельфию снес, с Айлендерс в ОТ зашёл, побороться придётся.
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Ответ PAKETA 3.
разница общая или в личных?
Общая разница. Но она после личных встреч. А с личкой там мудрено. Если команды сыграли нечётное число игр, то первая игра на том поле, где этих игр больше, не учитывается. Если несколько команд по личке, то там процент очков берётся, т.к. разное число игр может получиться.
Но в данном случае все это не имеет особого значения. Питтсбург будет иметь преимущество по победам в основное или победам без учёта буллитов над любым возможным соперником, Вашингтон и Филадельфия будут иметь такое преимущество перед Детройтом, ну а если так получится, что между Филадельфией и Вашингтоном надо будет доп показатели применять, Филадельфия будет выше по личке.
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Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. В заголовке написано, что Вашингтон вернулся в зону ПО. Но там Детройт, а Вашингтон 9-й. Получается, не вернулся, а подошел.
Не знаю где вы такое увидели. В приложении НХЛ Вашингтон на второй wild card,то есть в зоне плей- офф, именно там и на сайте НХЛ достоверная таблица. И не может никак Вашингтон быть ниже Детройта при равенстве игр и очков, так как у Кэпс больше побед в основное время, а это первый показатель при равенстве очков
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Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. В заголовке написано, что Вашингтон вернулся в зону ПО. Но там Детройт, а Вашингтон 9-й. Получается, не вернулся, а подошел.
Это где такая таблица, в которой Детройт выше Вашингтона? На НХЛ Вашингтон в зоне WC. В полном соотвествии с правилами, у Вашингтона побед в основное время больше.
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Ответ PAKETA 3.
первый показатель при равенстве это победы в основное. Какие следующие два?
Победы без учёта буллитов, общее число побед. Дальше личные встречи, разница, забитые голы.
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Ответ Дмитрий Травницкий
По сути НЙА уже в плей-офф ( 90%), Питсбург и Филадельфия по сути мимо плей-офф. Детройт должен взять 4 очка у Монреаля и забрать вторую уайлд-кард. В то, что Вашингтон возьмёт 4 очка в двух последних играх, я честно говоря не верю. Притом оступятся они не на Бостоне, а на лётчиках. Если бы не эта серия поражений в конце... Но в следующий сезон я смотрю с оптимизмом.
Должен и возьмёт Тройт- вилами по воде писано.....
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Ответ pravdazatoboy
Может кто подсказать: шансы на ПО для Вашингтона выглядят очень высокими или это не так и одной победы может не хватить?
Шансы у Вашингтона реальны. А высокие они или нет предсказать сложно очень, я лично не берусь. Уж больно неровно играют. Вашингтон терял очки в матчах, которые по логике должен был забирать, с Оттавой той же, а с Бостоном, который до сей поры не потерял шансы на 1 место Востока, имеет преимущество в личке, с победой в гостях 3-0. Ну как тут угадать?
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Ответ PAKETA 3.
первый показатель при равенстве это победы в основное. Какие следующие два?
Тут расписаны все под таблицами:
https://www.nhl.com/ru/standings
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Ответ pravdazatoboy
Может кто подсказать: шансы на ПО для Вашингтона выглядят очень высокими или это не так и одной победы может не хватить?
Очень не высокими, к сожалению.
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Ответ pravdazatoboy
Может кто подсказать: шансы на ПО для Вашингтона выглядят очень высокими или это не так и одной победы может не хватить?
Шансов не много. У детройта два матча с мертвым монреалем , а столичным в Бостон ехать как минимум
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Есть подозрение, что кто бы не забрал эту последнию путевку- это для них, как финал КС сейчас. Настолько держит это все в напряжении, что на первый раунд банально не останется никаких ресурсов.
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Плотная битва! Важная победа! Нужно ещё две!
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Все непредсказуемо,любой может пролезть,для этих команд плей офф по сути уже начался.
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Если ВК вошёл в зону в ПО, то и в таблицу стоит внести изменения.
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На востоке интрига до последнего матча , в отличие от запада , красота…
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Ответ Барин
Какие 6 очков? Осталось 2 игры, максимум 4 очка.
Вы правы 4. Две игры осталось.
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Ответ nnp165
Общая разница. Но она после личных встреч. А с личкой там мудрено. Если команды сыграли нечётное число игр, то первая игра на том поле, где этих игр больше, не учитывается. Если несколько команд по личке, то там процент очков берётся, т.к. разное число игр может получиться. Но в данном случае все это не имеет особого значения. Питтсбург будет иметь преимущество по победам в основное или победам без учёта буллитов над любым возможным соперником, Вашингтон и Филадельфия будут иметь такое преимущество перед Детройтом, ну а если так получится, что между Филадельфией и Вашингтоном надо будет доп показатели применять, Филадельфия будет выше по личке.
Круто расписал 👍
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Ответ Seema
Бостон сегодня показал птицам, как он готовится к плову.
Это потому что они предыдущий матч проиграли.
Вот и старались.

Это как и Филадельфия. Две победы после восьми подряд поражений.
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Ответ nnp165
Победы без учёта буллитов, общее число побед. Дальше личные встречи, разница, забитые голы.
разница общая или в личных?
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Ответ Песчанка
Вашик возьмет 6 очков Бостон уже готовится к КС. Филадельфия практически обеими ногами в отпуске. Канадцы не уступят в двух подряд играх Детройту.
Какие 6 очков?
Осталось 2 игры, максимум 4 очка.
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Ответ Крис Тюша
По факту при равенстве очков между Кэпс и Детройтом, выше будут столичные. Сейчас путаница из-за Лётчиков пока. Это означает, что даже если обе игры против Монреаля выиграет Детройт, то всё равно может не попасть в ПО. Очень интересная и запутанная концовка регулярки, битва стольких команд за последнюю путёвку в ПО. А сценариев уйма, там даже Айлендерс ещё могут не выйти. Пенс могут даже на 3 место в Столичном дивизионе запрыгнуть. В общем будет интересненько.
первый показатель при равенстве это победы в основное. Какие следующие два?
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Ответ Кино Музыка
Ничего не понял. В заголовке написано, что Вашингтон вернулся в зону ПО. Но там Детройт, а Вашингтон 9-й. Получается, не вернулся, а подошел.
По факту при равенстве очков между Кэпс и Детройтом, выше будут столичные. Сейчас путаница из-за Лётчиков пока. Это означает, что даже если обе игры против Монреаля выиграет Детройт, то всё равно может не попасть в ПО. Очень интересная и запутанная концовка регулярки, битва стольких команд за последнюю путёвку в ПО. А сценариев уйма, там даже Айлендерс ещё могут не выйти. Пенс могут даже на 3 место в Столичном дивизионе запрыгнуть. В общем будет интересненько.
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Ответ Дмитрий Травницкий
По сути НЙА уже в плей-офф ( 90%), Питсбург и Филадельфия по сути мимо плей-офф. Детройт должен взять 4 очка у Монреаля и забрать вторую уайлд-кард. В то, что Вашингтон возьмёт 4 очка в двух последних играх, я честно говоря не верю. Притом оступятся они не на Бостоне, а на лётчиках. Если бы не эта серия поражений в конце... Но в следующий сезон я смотрю с оптимизмом.
То что Острова в ПО это да, а вот остальное..Совсем не факт. У Питтсбурга очень хороший календарь. Нэшвиллу ничего не нужно, островам в игре с ними скорее всего тоже будет ничего не нужно, скорее нужна будет небольшая пауза перед ПО. Плюс у них преимущество перед любой командой, с которой может оказаться равенство очков, по дополнительным показателям. А Филадельфии, чтобы Вашингтон тот же опередить, достаточно просто выиграть их матч в основное время, тут все в их руках, а перед Детройтом они имеют преимущество по дополнительным показателям. Я тоже сегодня перед туром думал, что Филадельфия отвалилась уже, но это не так.
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Ответ pravdazatoboy
Может кто подсказать: шансы на ПО для Вашингтона выглядят очень высокими или это не так и одной победы может не хватить?
Не слушай "экспертов" этих, шансы вполне рабочие у Кэпс. И для ПО с вероятностью 50% может хватить всего одной победы, но именно в последней игре с Филой.
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Ответ QP
Шансов не много. У детройта два матча с мертвым монреалем , а столичным в Бостон ехать как минимум
Вашингтон дома играет с Бостоном, написано же
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Если со всеми своими проблемами Кэпс таки попадут в ПО, то это будет сродни победе в КС, и миллионы "экспертов" будут посрамлены. Шанс есть, всё в руках Кэпс! Всего 2 шага осталось. А там кто знает как всё обернётся в ПО. Ведь копы в предвкушении потирают руки, мечтая заполучить в соперники "дохлый" Вашингтон. Как говаривал один умный человек "будь осторожен в своих желаниях". А вот, что меня тревожит, так это то, что в оставшихся двух играх Кэпс одну игру будет в воротах Дарси, скорее всего с Бостоном.
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