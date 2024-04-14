«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф. У «Кэпиталс», «Детройта» и «Филадельфии» по 87 очков, у «Питтсбурга» – 86

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф на Востоке после победы над «Тампой».

«Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате .

Клуб из столицы США набрал 87 очков в 80 играх и занял 2-е место в зоне wild card, опережая « » по числу побед в основное время и «Филадельфию» по проценту очков.

В оставшихся двух матчах команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Бостоном» (дома) и «Филадельфией» (в гостях).

Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:

«Айлендерс» (90 очков в 80 играх, 3-е место в Столичном дивизионе, сегодня набрали 1 очко в матче с «Рейнджерс»), соперники в оставшихся играх – «Нью-Джерси» (в гостях) и « » (дома);

«Детройт» (87 в 80, сегодня одолел «Торонто» в овертайме), соперник – «Монреаль» (дома и в гостях);

« » (87 в 81, сегодня одолела «Нью-Джерси»), соперник – « » (дома);

«Питтсбург» (86 в 80, сегодня проиграл «Бостону»), соперники – «Нэшвилл» (дома) и «Айлендерс» (в гостях).