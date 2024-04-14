«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф. У «Кэпиталс», «Детройта» и «Филадельфии» по 87 очков, у «Питтсбурга» – 86
«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф на Востоке после победы над «Тампой».
«Кэпиталс» обыграли «Лайтнинг» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Клуб из столицы США набрал 87 очков в 80 играх и занял 2-е место в зоне wild card, опережая «Детройт» по числу побед в основное время и «Филадельфию» по проценту очков.
В оставшихся двух матчах команда под руководством Спенсера Карбери сыграет с «Бостоном» (дома) и «Филадельфией» (в гостях).
Борьбу за последние 2 места в плей-офф также продолжают:
«Айлендерс» (90 очков в 80 играх, 3-е место в Столичном дивизионе, сегодня набрали 1 очко в матче с «Рейнджерс»), соперники в оставшихся играх – «Нью-Джерси» (в гостях) и «Питтсбург» (дома);
«Детройт» (87 в 80, сегодня одолел «Торонто» в овертайме), соперник – «Монреаль» (дома и в гостях);
«Филадельфия» (87 в 81, сегодня одолела «Нью-Джерси»), соперник – «Вашингтон» (дома);
«Питтсбург» (86 в 80, сегодня проиграл «Бостону»), соперники – «Нэшвилл» (дома) и «Айлендерс» (в гостях).
При равенстве очков у двух или более команд по ходу регулярного чемпионата принимаются во внимание следующие факторы:
Меньшее число сыгранных матчей (или процент набранных очков).
Общее число побед, не включая победы в овертайме или серии буллитов (т.е. победы в основное время). Это число обозначено в колонке RW.
Большее число выигранных матчей, за исключением побед в сериях буллитов. Показатель отражен в колонке ROW.
Количество побед, одержанных командой во всех матчах (включая овертаймы и серии буллитов). Отражено в колонке W.
Количество очков, набранных в очных встречах между двумя или более клубами. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты "лишних" домашних игр в этом случае также не учитываются).
Общая разница заброшенных и пропущенных шайб (включая голы в овертаймах и победные броски в серии буллитов). Отражено в колонке DIFF.
Общее число забитых голов (включая голы в овертаймах и победные броски в серии буллитов) в течение всего регулярного сезона. Эти данные содержатся в колонке GF.
Но в данном случае все это не имеет особого значения. Питтсбург будет иметь преимущество по победам в основное или победам без учёта буллитов над любым возможным соперником, Вашингтон и Филадельфия будут иметь такое преимущество перед Детройтом, ну а если так получится, что между Филадельфией и Вашингтоном надо будет доп показатели применять, Филадельфия будет выше по личке.
https://www.nhl.com/ru/standings
Вот и старались.
Это как и Филадельфия. Две победы после восьми подряд поражений.
Осталось 2 игры, максимум 4 очка.