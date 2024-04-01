Бой Перейра – Хилл на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги UFC MMA Алекс Перейра UFC 300 Джамал Хилл Перейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе на UFC 300 пройдет титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Перейра – действующий обладатель пояса. В ноябре-2023 он победил Иржи Прохазку техническим нокаутом.

Хилл владел поясом до Перейры. В январе-2023 он единогласным решением судей победил Гловера Тейшейру, но не провел ни одной защиты и освободил титул из-за травмы.

Бои основного карда начнутся в 05:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass.

Перейра подтвердил, что может подраться на UFC 301: «Если все получится, то сделаем это, но я реалист»

Хилл − о желании Перейры драться на UFC 301: «Безумие, ребят. Меня это рассмешило»

 

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