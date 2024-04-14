Роналду могут вызвать в суд из-за его брата, подозреваемого в мошенничестве. Угу может быть причастен к продаже тысяч футболок Криштиану, якобы подлежащих утилизации по выдуманной причине

Криштиану Роналду хотят вызвать в суд из-за его брата.

Corriere Torino сообщает, что в отношении Угу Динарте Сантуша Авейру возбуждено дело в связи с предполагаемым мошенничеством.

Судья Алессандра Сальвадори, которая поначалу склонялась к тому, что вызов Роналду в качестве свидетеля будет «излишним», предложила адвокату Роберто Капре, представляющему интересы бизнесмена Рокко Валенти, инициировать вызов Криштиану в суд на следующее слушание, 31 мая.

Разбирательства связаны с последствиями соглашения между Валенти и компанией Mussara Gestao de Espacos e Eventos LDA в 2019 году. Предприниматель подписал контракт, по которому должен был выплатить 650 тысяч евро (630 тысяч – авансом) за получение права на производство и продажу футболок с логотипом CR7Museu.

За короткое время было выпущено 13 000 единиц продукции, но вскоре возникли и проблемы.

«Посредники сказали нам, что производство пришлось остановить из-за того, что adidas сообщил о чрезмерной схожести дизайна его футболок с изготавливаемыми по нашему контракту», – сказал Валенти в суде.

Отмечается, что внешний вид футболок утверждал брат Роналду. И именно он якобы попросил остановить производство, чтобы не было проблем с adidas, поскольку компания пожаловалась футболисту на нарушение.

Эту версию подтверждают слова посредника Иларии Негри, которая, однако, заявила судье, что никогда не встречалась с Угу Динарте Сантушем Авейру и всегда общалась с другим посредником, который сказал ей, что контактирует с ответчиком.

Произведенные футболки Валенти стал сбывать посреднику по 4,5 евро. Они должны были пройти утилизацию, однако, как выяснилось, вместо этого стали продаваться в музее Роналду на Мадейре по 40 евро. После этого бизнесмен обратился в суд.

Грегорио Кавалла, адвокат брата Роналду, утверждает, что если и имело место какое-то мошенничество, то виновен кто-то другой. Никто из свидетелей и пострадавших лично с Угу не общался.

Чтобы прояснить ситуацию, Криштиану может быть вызван на заседание. Предполагается, что ему могут быть известны детали упомянутых переговоров с adidas, а также степень вовлеченности его родственника в эту ситуацию.