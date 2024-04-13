Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»
Мурад Мусаев недоволен работой Сергея Иванова на игре «Краснодар» – «Зенит».
«Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.
«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счет. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.
Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики.
Судья провалил матч. Поплыл», – сказал главный тренер «Краснодара».
Черников должен был быть удалён минуте к 60
Сперцян не получил две карты за симуляцию
Пару опасных штрафных у ворот Краснодара не поставил, один лишний у ворот Зенита - поставил
Судья провалил матч, иначе если бы не провалил, то Краснодар заканчивал бы в 7-8 человек
Черников свои две красные полностью заслужил к середине второго тайма.
Сперцян симулировал всю игру.
Беспардонная брехня от тренера