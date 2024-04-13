Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

Мурад Мусаев недоволен работой Сергея Иванова на игре «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счет. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики.

Судья провалил матч. Поплыл», – сказал главный тренер « ».