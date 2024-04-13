Мусаев про 1:2 с «Зенитом»: «Ужасный матч со стороны арбитра, решения не выходят из логики. Судья провалил игру, поплыл»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Мурад Мусаев недоволен работой Сергея Иванова на игре «Краснодар» – «Зенит».

«Краснодар» проиграл «Зениту» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

«Хороший первый тайм, содержание, прессинг. После перерыва две ошибки. И сыграло роль индивидуальное мастерство соперника. Отдали все силы, старались сравнять счет. Никаких претензий по самоотдаче и всему остальному.

Ужасный матч со стороны арбитра. Сначала даешь играть жестко, а потом стал свистеть ерунду. Я не понимаю решений. Они не выходят из логики.

Судья провалил матч. Поплыл», – сказал главный тренер «Краснодара».

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112 комментариев
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Судья да , Мостового откровенно валят , а дают фол в другую сторону
+140
-6
+134
больше похоже что ты поплыл. Хотя судья тоже пару моментов упустил, но скорее в пользу краснодара
+97
-7
+90
Я бы понял, если бы эту фразу сказал Семак.
+69
-2
+67
Судья ещё поплыл. Какой мерзкий курица. Пусть идёт в борьбе тренирует, в футболе он все равно полный 0
+54
-4
+50
О, да. Правда, в пользу Краснодара
Черников должен был быть удалён минуте к 60
Сперцян не получил две карты за симуляцию
Пару опасных штрафных у ворот Краснодара не поставил, один лишний у ворот Зенита - поставил
+49
-1
+48
Вот ивич был не то, работал, результат приносил, про судей почти не ныл. То ли дело наш, отчественный.
+48
-4
+44
Ответ Денис Гончаров
Вот ивич был не то, работал, результат приносил, про судей почти не ныл. То ли дело наш, отчественный.
Про судей Ивич тоже много ныл. Но он ещё и тренировать умел в отличии от этого
+45
-2
+43
Все верно говорит
Судья провалил матч, иначе если бы не провалил, то Краснодар заканчивал бы в 7-8 человек
+38
-2
+36
Ответ miluuun
Судья да , Мостового откровенно валят , а дают фол в другую сторону
Ну Мусаев так и сказал, разрешали рубить до 75 минуты, потом стали наказывать, арбитр действительно поплыл все позволяя игрокам его команды в зеленой форме
+37
-3
+34
Ну во, узнаю Мусаева) наконец-то вернулось нытье из Краснодара))
+31
0
+31
Мдаа, вернулся, не запылился, ещё от прошлого нытья не отвыкли( болельщик Краснодара)
+32
-2
+30
Да это Краснодар поплыл. Симуляции, провокации, мерзкая история с билетами.
+27
-1
+26
Мусаев реально поплыл. Иванов сегодня очень слабо отсудил. Причём в нескольких случаях прощал хозяев. Но как он сумел найти фол Мостового, когда его голову обхватывали руками, это надо уметь.
+26
0
+26
Кажется, поплыл сам Мусаев
+22
0
+22
Конечно, судья поплыл. Краснодар на 3 красных наиграл
+20
0
+20
Галицкий наверное счастлив теперь)
+16
0
+16
Если бы он не поплыл, вы бы уже к середине второго тайма вдесятером были.
+15
0
+15
Фигассе заявочка! Трактористы ноги бразильцам отрывают, Мостового срубают в штрафной и ничего. Если бы не судья, еще в первом тайме насовали бы деревенщине целую кошелку.
+15
-1
+14
Этот физрук смеет про судейство глаголить!!!??? Позор!!!
+14
0
+14
Две стопроцентных ЖК на Мостовом пропустил, одну за срыв атаки, вторую за задержку руками, более того, в обоих случаях поставил штрафной в сторону Зенита!
+12
0
+12
Судья действительно провалил матч, так как у нормального судьи Краснодар бы доигрывал ввосьмером. Черников и Сперцян матч доиграли до финального свистка лишь по недоразумению. А Мусаев видимо из Азербайджана вернулся, чтобы смешно и глупо ныть.
+11
0
+11
Ответ Денис Гончаров
Вот ивич был не то, работал, результат приносил, про судей почти не ныл. То ли дело наш, отчественный.
Ну ладно уж, наши тоже умеют хорошо работать. Те же Галактионов или Федотов. И среди иностранцев есть неадекватные в своих оценках персонажи. Например, Абаскаль, которому судьи желтыми игры ломают)
+10
0
+10
Да, надо было сразу грязь вашу желтыми пресекать, сначала терпел зачем-то. Матя слабый от арбитра, но у зенитовцев претензий не меньше должно быть.
+11
-1
+10
Иванов пожалел Быков - много горчичников не дал. По хорошему, Краснодар должен был заканчивать матч в 9ром.
+9
0
+9
ААХААХАХАХХАХАХАХАХА, они еще про судейство говорят? ЭТО ШУТКА?
+9
0
+9
Точно. Арбитр поплыл: судил бы по правилам "бычары" бы вдевятером матч доигрывали.
Черников свои две красные полностью заслужил к середине второго тайма.
Сперцян симулировал всю игру.
+8
0
+8
В первую очередь Краснодар поплыл. Второй тайм в их исполнении был отвратителен. Команда психологически просто растворилась. В итоге нервяки какие-то, ошибки.
+8
0
+8
Наглость- второе счастье, стыдно Краснодару жаловаться на судейство, позорнейшая грязная игра, провокации, симуляции. Зенит заслуженно победил!!!
+8
-1
+7
Ответ miluuun
Судья да , Мостового откровенно валят , а дают фол в другую сторону
Ты прав! Но Мусаев видел только что хотел видеть. Грязь своих игроков не наблюдал
+7
0
+7
Мусаев просто офигел. При нормальном судействе Краснодар бы играл минимум -2 игрока. А Сперцян бы отдыхал задолго до конца матча

Беспардонная брехня от тренера
+7
0
+7
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