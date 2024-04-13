Нагельсманн – фаворит «Баварии». В Де Дзерби не уверены из-за сложного характера, хотя футбол «Брайтона» боссам нравится

В «Баварии» выбирают между Юлианом Нагельсманном и Роберто Де Дзерби.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, боссы «Баварии» не уверены, что нынешний тренер «Брайтона» подойдет клубу: итальянца считают человеком со сложным характером. Кроме того, он не говорит по-немецки и хочет взять с собой большую команду помощников.

При этом руководителям мюнхенского клуба нравится футбол «Брайтона». «Бавария» уже контактировала с Де Дзерби, он заинтересован в работе с мюнхенцами.

Однако фаворитом на пост главного тренера «Баварии» остается Юлиан Нагельсманн, которому предстоит выбрать между продлением контракта со сборной Германии и возвращением в «Баварию», из которой его уволили в марте 2023-го.