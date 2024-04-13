Нагельсманн – фаворит «Баварии». В Де Дзерби не уверены из-за сложного характера, хотя футбол «Брайтона» боссам нравится

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Роберто Де Дзерби Брайтон Юлиан Нагельсманн Футбол

В «Баварии» выбирают между Юлианом Нагельсманном и Роберто Де Дзерби.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, боссы «Баварии» не уверены, что нынешний тренер «Брайтона» подойдет клубу: итальянца считают человеком со сложным характером. Кроме того, он не говорит по-немецки и хочет взять с собой большую команду помощников.

При этом руководителям мюнхенского клуба нравится футбол «Брайтона». «Бавария» уже контактировала с Де Дзерби, он заинтересован в работе с мюнхенцами.

Однако фаворитом на пост главного тренера «Баварии» остается Юлиан Нагельсманн, которому предстоит выбрать между продлением контракта со сборной Германии и возвращением в «Баварию», из которой его уволили в марте 2023-го.

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25 комментариев
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Ответ Мысли Стетхема
🤡🤡🤡
К чему эти стикеры?(Без негатива) Во первых, решение об увольнении принимали по большей части другие люди. Во-вторых, разве это не признак здравомыслия? Умение признать ошибки и попробовать их исправить, а не в тупую упираться, чтобы доказать кому-то, что увольнение было верным.
+27
-1
+26
На ветках посвящённых Баварии и Нагелю как-то слишком много особо одарённых, которые не слышали про ситуацию с Каном и Салихамиджичем, но очень хотят оставить комментарий и плюсов набрать)
+19
-5
+14
Ответ Фёдор Титовец
К чему эти стикеры?(Без негатива) Во первых, решение об увольнении принимали по большей части другие люди. Во-вторых, разве это не признак здравомыслия? Умение признать ошибки и попробовать их исправить, а не в тупую упираться, чтобы доказать кому-то, что увольнение было верным.
Честно, вы оба правы. Как зритель далекий от закулисных деталей футбольного мира вижу это как клоунаду. Но если начать разбираться в вопросе, то тогда да, начинаешь понимать, что это процесс выздоровления.
+8
0
+8
🤡🤡🤡
+20
-13
+7
Ответ Артем Андреев
Интересно, если они всë-таки вернут Нагельсманна, то они с ним возобновят разорванный ранее контракт, или заключат новый, а деньги за старый будут также капать?
У Нагеля контракт со сборной, значит контракт с Баварией разорван. Иначе он просто не смог бы заключить контракт со сборной.
+7
0
+7
Погодите, но вы же сами….
Вы же его… ну в прошлом году
+11
-5
+6
Ответ keeperfcb
На ветках посвящённых Баварии и Нагелю как-то слишком много особо одарённых, которые не слышали про ситуацию с Каном и Салихамиджичем, но очень хотят оставить комментарий и плюсов набрать)
Ну по факту, я на 90% уверен, что финальное решение было за Ули Хеннесом, а он признал, что увольнение было ошибочным. Кстати, Ули до сих пор принимает решения в клубе
+6
-1
+5
Ответ ALMANAC
Погодите, но вы же сами…. Вы же его… ну в прошлом году
Кто вы? Хасана и Кана клубе уже нет
+5
0
+5
Интересно, если они всë-таки вернут Нагельсманна, то они с ним возобновят разорванный ранее контракт, или заключат новый, а деньги за старый будут также капать?
+4
0
+4
Ответ Fona
Ну по факту, я на 90% уверен, что финальное решение было за Ули Хеннесом, а он признал, что увольнение было ошибочным. Кстати, Ули до сих пор принимает решения в клубе
Хённес, конечно, до сих пор имеет огромное влияние на руководство Баварии, но решения принимает не он
+3
0
+3
Нагельсманн – фаворит. Вот это самое, прям до печени. Стоило так ломать команду, на ниточке получить прошлую салатницу, чтобы осознать свою клоунаду.
+2
-1
+1
Ответ Artuom Batishev
У Нагеля контракт со сборной, значит контракт с Баварией разорван. Иначе он просто не смог бы заключить контракт со сборной.
У Карпина же контракт с Ростовом, но тренер сборной он же
+1
0
+1
Увольнение Нагеля была ошибка менеджмента Баварии за что и полетели головы
+1
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+1
Ответ keeperfcb
На ветках посвящённых Баварии и Нагелю как-то слишком много особо одарённых, которые не слышали про ситуацию с Каном и Салихамиджичем, но очень хотят оставить комментарий и плюсов набрать)
А чё клубом могут другие люди руководить, быть такого не может...
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Круговорот тренеров в Германии
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Нагельсман уже проверенный))) фаворит )))
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Ну это же ш у т к а!
И хорошо что их выгнали из клуба, очевидно
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Если Нагелю и уходит куда-то из сборной, так это в Ливерпуль
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Юлиану надо показать боссам Баварии средний палец
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Это была многоходовочка)))
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Де Дзерби надо в МЮ, если уволят Эрика. Там задачи не такие сложные: поставить свою фирменную игру и финишировать в топ 5. Что в Баварии, что в Ливерпуле после Клоппа будет адски сложно
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А Бавария для Нагельсмана фаворит? Зачем ему возвращаться туда ?
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Скауты Баварии имитируют работу. Ходят слухи только про самых хайповых
Изменено: И Нагельсманна
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Де Дзерби как будто бы АПЛ больше подходит
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