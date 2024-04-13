Ольга Зайцева: «Сейчас наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта»
Ольга Зайцева высказалась об истории с допингом на Олимпиаде в Сочи.
На Играх-2014 Зайцева взяла серебро в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.
«Процесс борьбы за справедливость уже фактически завершился, все в прошлом. Нет никакого смысла подавать новые апелляции. Это бесполезно.
Вы сами видите, какая ситуация. Сейчас вот наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта, потому что нападки пошли именно в этой сфере.
Но нас не сломить, трудности нас закаляют и мы, наоборот, становимся сильными и сплоченными», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.
Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей
Видимо допинг из неё до сих пор не выветрился
Ты от соли защищали Россию?
То то в твоём организме выявили как у целого района.
у Green Day целый альбом American Idiot тогда вышел.
ещё советую погуглить песню Hero Of War американской группы Rise Against. их не посадили, не оштрафовали, концертов не отменяли.
Оказывается, виноваты не террористы, а исключительно отдельные граждане и спец. службы.
Адольф тебя бы поддержал.
Ты тоже плакал, когда ушко отрезали террористу, а второму ток пустили по гениталиям? Тоже за гуманизм и права человека?