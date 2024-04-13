Ольга Зайцева: «Сейчас наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта»

Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг Политика Биатлон

Ольга Зайцева высказалась об истории с допингом на Олимпиаде в Сочи.

На Играх-2014 Зайцева взяла серебро в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Процесс борьбы за справедливость уже фактически завершился, все в прошлом. Нет никакого смысла подавать новые апелляции. Это бесполезно.

Вы сами видите, какая ситуация. Сейчас вот наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта, потому что нападки пошли именно в этой сфере.

Но нас не сломить, трудности нас закаляют и мы, наоборот, становимся сильными и сплоченными», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей

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42 комментария
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а от кого защищают? на нас кто-то напал?
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"А мы были первыми защитниками России в плане спорта"

Видимо допинг из неё до сих пор не выветрился
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Сравнивать жизнь солдат на СВО и допинговые истории спортсменов, по меньшей мере бестактно.
+23
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Ответ Maturmalai
Справедливости ради, американские солдаты, воевавшие в Ираке, тоже говорят, что защищали Америку.
такие же тупые
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-3
+14
Просто позор. Но что ещё ожидать от жулика, которая с декабря 2017 года пожизненно дисквалифицирована МОК за применения допинга. Она уже не в первый раз просится во власть, готова говорить что скажут и целовать куда скажут. Позорище.
+14
-2
+12
Такое чувство, что Зайцева перешла на другую соль.
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Судя по тому, что она несёт, соль, которую нашли в её пробах, была совсем не поваренной.
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На меня напал коллективный запад. Как я это понял? Да очень просто, у меня станок с ЧПУ сломался на работе. Поэтому я тоже, в некотором роде защитник России, ведь я его починил.
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Ответ Vanek1411
Такое чувство, что Зайцева перешла на другую соль.
для посудомоечных машин😂😂😂
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Забыла добавить,что всё это благодаря Президенту!
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Зайцева: «А мы были первыми защитниками России... --- Вы???
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Кто в курсе, она сильно пьющая?
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+4
Ответ United
На меня напал коллективный запад. Как я это понял? Да очень просто, у меня станок с ЧПУ сломался на работе. Поэтому я тоже, в некотором роде защитник России, ведь я его починил.
тут тонкая грань. Чинил-то станок западный - поэтому, вполне можешь и под раздачу иноагентов попасть.
+3
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Опять соли объелась?
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Побойся бога....
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Очень плохо спорт защитили!
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Иди съешь дневную тарелку соли за страну.
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Зайцева: «А мы были первыми защитниками России... --- От кого? Кто нападал? ... С Машей Захаровой вчера отметили и улетели в космос?
+2
0
+2
Ответ belikovda.90
Ух, ты. А тут экстремист, который оправдывает терроризм. Ушко не жалко?
пока такое #######как ты существует, происходить это будет до бесконечности
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Ответ Андрей Андреевич
Кто в курсе, она сильно пьющая?
Она больше по солям)
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Какая мерзость!
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Ответ Варлампий Варлампий
а от кого защищают? на нас кто-то напал?
да, один дед со своей сворой, скоро 25 лет будет, можно отмечать.
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Ответ Maturmalai
Справедливости ради, американские солдаты, воевавшие в Ираке, тоже говорят, что защищали Америку.
справедливости ради, ближайшая аналогия - Америка напала на Канаду, и солдаты говорят что защищают свои US
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"А мы были первыми защитникам России в плане спорта"

Ты от соли защищали Россию?
То то в твоём организме выявили как у целого района.
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Не, ну это какие-то качественно другие соли. Позабористей сочинских.
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Ответ Андрей Андреевич
Кто в курсе, она сильно пьющая?
по всей видимости да)
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+1
Ответ Maturmalai
Справедливости ради, американские солдаты, воевавшие в Ираке, тоже говорят, что защищали Америку.
справедливости ради, идиотизм и лицемерие одних людей никак не оправдывает идиотизма и лицемерия других.
у Green Day целый альбом American Idiot тогда вышел.
ещё советую погуглить песню Hero Of War американской группы Rise Against. их не посадили, не оштрафовали, концертов не отменяли.
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Ответ vulturecrow
справедливости ради, идиотизм и лицемерие одних людей никак не оправдывает идиотизма и лицемерия других. у Green Day целый альбом American Idiot тогда вышел. ещё советую погуглить песню Hero Of War американской группы Rise Against. их не посадили, не оштрафовали, концертов не отменяли.
Нет, не посадили и не оштрафовали. Дикари, что с них взять? )))
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Ответ Мистер Блин
пока такое #######как ты существует, происходить это будет до бесконечности
Еще и фашист. Предлагает уничтожать всех не согласных.

Оказывается, виноваты не террористы, а исключительно отдельные граждане и спец. службы.

Адольф тебя бы поддержал.

Ты тоже плакал, когда ушко отрезали террористу, а второму ток пустили по гениталиям? Тоже за гуманизм и права человека?
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Ответ Варлампий Варлампий
а от кого защищают? на нас кто-то напал?
Справедливости ради, американские солдаты, воевавшие в Ираке, тоже говорят, что защищали Америку.
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