Ольга Зайцева высказалась об истории с допингом на Олимпиаде в Сочи.

На Играх-2014 Зайцева взяла серебро в биатлонной эстафете. Команда лишилась награды после дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Процесс борьбы за справедливость уже фактически завершился, все в прошлом. Нет никакого смысла подавать новые апелляции. Это бесполезно.

Вы сами видите, какая ситуация. Сейчас вот наши герои-бойцы на СВО защищают страну. А мы были первыми защитниками России в плане спорта, потому что нападки пошли именно в этой сфере.

Но нас не сломить, трудности нас закаляют и мы, наоборот, становимся сильными и сплоченными», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Соукалова и подруги получили бронзу Сочи-2014 – помог солевой бан Зайцевой. Праздник при 27 000 зрителей