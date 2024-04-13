«Енисей» обиделся на то, что я дважды сказал, что он не старается выиграть матч». Владимир Гомельский отстранен от репортажей на «Матч ТВ»

Теги происшествия Енисей Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Матч ТВ Баскетбол

Руководство «Матч ТВ» отстранило Владимира Гомельского от репортажей.

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил о своем отстранении от баскетбольных репортажей на телеканале «Матч ТВ». Точные сроки отстранения не называются.

«Руководство «Матч ТВ» отстранило меня от баскетбольных репортажей. Потому что в адрес «Матч ТВ» пришло письмо от БК «Енисей» после их последнего матча, который я комментировал. И я должен высказывать свое мнение, чтобы поставить точку в этом вопросе и ответить всем вам.

Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке. В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта.

Я также должен вспомнить несколько эпизодов из своей жизни. Мои детские и юношеские тренеры это слово употребляли достаточно часто. Они нам, своим воспитанникам и игрокам, объясняли, чего мы не умеем и чему мы должны научиться. Беда Сонько не в том, что он чего-то не умеет. Это не его вина. Это беда, потому что его этому не научили.

Что я еще вспомнил – мне было лет 15-16, когда в одной умной книжке я прочитал афоризм. Я не дословно, но смысл передам: «Можно обманывать достаточно большое количество людей очень непродолжительное время. Можно обманывать небольшое число людей достаточно продолжительное время. Нельзя обманывать всех и всегда. Я это запомнил. Прошло лет 10-12. И оказалось, что мой папа Александр Яковлевич тоже этот афоризм знал. И он его привел в разговоре со мной. Но он привел еще и окончание: «Нельзя обманывать себя». Сам ты правду знаешь, и что бы ты ни говорил вслух, ты знаешь, в чем правда.

Не думаю, что руководство «Енисея» обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли», – сказал Владимир Гомельский.

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19 комментариев
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Гомельский это величие.
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Ответ maximus388
Давно пора, самый душный надменный хамоватый динозавр -- комментатор с завышенным чсв. При этом не стесняясь явно топит за ЦСКА, попутно не следя за языком. История с Коробковым ничему не научила. Ни одного репортажа без упоминания папы обойтись не может, и здесь не удержался. Всю жизнь в тени.
Как комментатор это почти Орлов для СПб. это не отменяет что человек с огромным отрывом лучше всех якобы комментаторов нынешнего созыва. но тут на вкус и цвет как говорится.
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Нет, ну реально бред. Ну полуфабрикат и чего. Неограненным алмазом надо было что ли.
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+10
гомельский обиделся на енисей потому что они два раз хлопнули его цска
+12
-6
+6
Ответ maximus388
Давно пора, самый душный надменный хамоватый динозавр -- комментатор с завышенным чсв. При этом не стесняясь явно топит за ЦСКА, попутно не следя за языком. История с Коробковым ничему не научила. Ни одного репортажа без упоминания папы обойтись не может, и здесь не удержался. Всю жизнь в тени.
это точно: папа, папа, папа, папа, а сам уже прадед
+9
-3
+6
Давно пора, самый душный надменный хамоватый динозавр -- комментатор с завышенным чсв.
При этом не стесняясь явно топит за ЦСКА, попутно не следя за языком. История с Коробковым ничему не научила.
Ни одного репортажа без упоминания папы обойтись не может, и здесь не удержался. Всю жизнь в тени.
+19
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+4
Только в России такое возможно чтобы каким-то письмом ,кляузой закрыть рот и выключить такого мэтра и профи своего дела как Гомельский! Вообще не важно что он сказал! Значит были на то основания! Енисей это никто и звать его никак,ээто статист с полуфабрикатами в составе....Гомельский все верно сказал и по факту!
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Гомельский всю карьеру обманывает людей, что он комментатор
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Ответ Nick Crosier
Гомельский это величие.
Владимир Гомельский всего лишь сноб и, ествественно, хам. Его "величие" - это всего лишь тень его великого папы. Его фирменный комментаторский "стиль" это поучать всех и вся, хотя сам он не добился ничего ни как игрок, ни как тренер.
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Я хорошо относился к Гомельскому, пока в личном разговоре не услышал мнение о нем бывшего игрока, теперь тренера. Он сказал, что Гомельский постоянно ищет негатив. После этих слов, я прислушался к его репортажам, и действительно. Сплошной негатив по отношению к игрокам и тренерам.
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Он что, сказал, что Енисей сдавал игры?
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Не слежу за российским баскетболом, но удивлен, что из за какого доноса какого то енисея снимают с эфира такого мэтра , как гомельский
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Ответ maximus388
Давно пора, самый душный надменный хамоватый динозавр -- комментатор с завышенным чсв. При этом не стесняясь явно топит за ЦСКА, попутно не следя за языком. История с Коробковым ничему не научила. Ни одного репортажа без упоминания папы обойтись не может, и здесь не удержался. Всю жизнь в тени.
Он ещё и в Ленинграде родился..
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Ответ Nick Crosier
Как комментатор это почти Орлов для СПб. это не отменяет что человек с огромным отрывом лучше всех якобы комментаторов нынешнего созыва. но тут на вкус и цвет как говорится.
Я не припомню, чтобы Моргунов и Тараканов - люди с невороятно большими заслугами перед советским и российским баскетболом, чем г-н В.Гомельский, позволяли себе поучать действующих тренеров и игроков и отпускать хамские комментарии в отношение их личностей (вспомните Пашу Коробкова).
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Ответ E.Fjodorov
Я не припомню, чтобы Моргунов и Тараканов - люди с невороятно большими заслугами перед советским и российским баскетболом, чем г-н В.Гомельский, позволяли себе поучать действующих тренеров и игроков и отпускать хамские комментарии в отношение их личностей (вспомните Пашу Коробкова).
Там он и правда наговорил прилично.Что не красит. Просто любит отца. Есть такой типаж,который приплетает всегда стороних людей. Но уже не изменить Гомельского.
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Ответ albert_lucky
Он что, сказал, что Енисей сдавал игры?
Ну, видимо, намекнул, а те обиделись. Теперь будет следить за языком
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Ответ Угловой буллит
Весь Енисей с их продажной верхущкой не стОят и ногтя Владимира Александровича.
судя по той ереси что ты написал - ты полуфабрикат!
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