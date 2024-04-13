«Енисей» обиделся на то, что я дважды сказал, что он не старается выиграть матч». Владимир Гомельский отстранен от репортажей на «Матч ТВ»

Руководство «Матч ТВ» отстранило Владимира Гомельского от репортажей.

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил о своем отстранении от баскетбольных репортажей на телеканале « ». Точные сроки отстранения не называются.

«Руководство «Матч ТВ» отстранило меня от баскетбольных репортажей. Потому что в адрес «Матч ТВ» пришло письмо от БК «Енисей» после их последнего матча, который я комментировал. И я должен высказывать свое мнение, чтобы поставить точку в этом вопросе и ответить всем вам.

Слово «полуфабрикат», которое я употребил в своем репортаже, по нашим толковым словарям означает продукт, не готовый к употреблению, потому что он нуждается в доработке. В этом нет ничего оскорбительного. Это констатация факта.

Я также должен вспомнить несколько эпизодов из своей жизни. Мои детские и юношеские тренеры это слово употребляли достаточно часто. Они нам, своим воспитанникам и игрокам, объясняли, чего мы не умеем и чему мы должны научиться. Беда Сонько не в том, что он чего-то не умеет. Это не его вина. Это беда, потому что его этому не научили.

Что я еще вспомнил – мне было лет 15-16, когда в одной умной книжке я прочитал афоризм. Я не дословно, но смысл передам: «Можно обманывать достаточно большое количество людей очень непродолжительное время. Можно обманывать небольшое число людей достаточно продолжительное время. Нельзя обманывать всех и всегда. Я это запомнил. Прошло лет 10-12. И оказалось, что мой папа Александр Яковлевич тоже этот афоризм знал. И он его привел в разговоре со мной. Но он привел еще и окончание: «Нельзя обманывать себя». Сам ты правду знаешь, и что бы ты ни говорил вслух, ты знаешь, в чем правда.

Не думаю, что руководство « » обиделось на меня из-за «полуфабриката». Они обиделись на то, что я дважды в репортаже сказал, что «Енисей» не старается выиграть этот матч, не так настроен, меняет лидеров… Нельзя сказать, что «Енисей» играл спустя рукава, но явно не в полную силу. Это явно их задело, но этот факт в письме не был упомянут. Думаю, что я свою позицию изложил, а вы ее поняли», – сказал .