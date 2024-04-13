Панарин забил «Айлендерс», продлив серию с очками до 12 матчей. У него 48+70 в 81 матче

Артемий Панарин забил гол в ворота «Айлендерс» в третьем периоде.

«Рейнджерс» принимает « » (2:2, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

забил гол на 55-й минуте этого матча. Это его 48-я шайба в нынешнем сезоне.

Таким образом, форвард « » продлил результативную серию (10+14) до 12 игр.

Всего в 81 матче текущего чемпионата на его счету 118 (48+70) баллов.