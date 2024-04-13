Панарин забил «Айлендерс», продлив серию с очками до 12 матчей. У него 48+70 в 81 матче
Артемий Панарин забил гол в ворота «Айлендерс» в третьем периоде.
«Рейнджерс» принимает «Айлендерс» (2:2, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Артемий Панарин забил гол на 55-й минуте этого матча. Это его 48-я шайба в нынешнем сезоне.
Таким образом, форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (10+14) до 12 игр.
Всего в 81 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 118 (48+70) баллов.
И будет очень красиво
50+70=120
Снял самую паутину в конце 3 периода! Есть 48я шайба!
Думаю, до 120 очей точно доберется!
А какой сейв Шестеркина против Барзала за 6.9 секунд до конца ОТ! Челюсть отвисла… Вы видели это? O_o