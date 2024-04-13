Панарин забил «Айлендерс», продлив серию с очками до 12 матчей. У него 48+70 в 81 матче

Теги Рейнджерс Айлендерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин забил гол в ворота «Айлендерс» в третьем периоде.

«Рейнджерс» принимает «Айлендерс» (2:2, перерыв) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Артемий Панарин забил гол на 55-й минуте этого матча. Это его 48-я шайба в нынешнем сезоне. 

Таким образом, форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (10+14) до 12 игр.

Всего в 81 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 118 (48+70) баллов.

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7 комментариев
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Тема, в следующей игре 2 шайбы забрось
И будет очень красиво
50+70=120
+13
0
+13
Артемий, БАМ!
Снял самую паутину в конце 3 периода! Есть 48я шайба!
Думаю, до 120 очей точно доберется!
А какой сейв Шестеркина против Барзала за 6.9 секунд до конца ОТ! Челюсть отвисла… Вы видели это? O_o
+10
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+10
🤞ещё две....
+2
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+2
Еще и буллит забил.
+1
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+1
Надо поднапрячься, 120 близко!
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Панарин вошёл в топ-300 снайперов за всю историю(264).
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Ответ Костя Кот
Еще и буллит забил.
Да, хорошо бросил. Если бы не вратари счет в игре был бы гораздо крупнее, чем 2:2 в основное. Надеюсь с Оттавой получится разудалая игра с фейрверком из голов (Артемия, конечно). Просим 50+
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