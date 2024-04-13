«Автомобилист» сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Металлургом» – 3-3

«Автомобилист» победил «Металлург» (5:3) в матче плей-офф.

Благодаря этой победе команда тренера сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 3-3.

Седьмой матч между « » и « » состоится 15 апреля в Магнитогорске.