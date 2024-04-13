«Автомобилист» сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Металлургом» – 3-3
«Автомобилист» победил «Металлург» (5:3) в матче плей-офф.
Благодаря этой победе команда тренера Николая Заварухина сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 3-3.
Седьмой матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 15 апреля в Магнитогорске.
Как же замечательно преобразилась команда в этом ПО! Непредсказуемо!
Ждем огненной битвы за финал в Магнитогорске! Будет круто!
И пусть победит сильнейший!
Но Авто включил 5ю и уехал далеко.
Быть 7 матчу! Обе команды равны и достойны выхода в финал!
Красивый, зрелищный, атакующий хоккей с множеством голевых моментов и голов, и полным отсутствием защиты😊
Вопрос, что с таким хоккеем делать против Локомотива? Ждём решающую битву!💪
Возможная 7-я игра - 30 апреля.