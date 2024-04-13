«Автомобилист» сравнял счет в серии Кубка Гагарина с «Металлургом» – 3-3

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

«Автомобилист» победил «Металлург» (5:3) в матче плей-офф.

Благодаря этой победе команда тренера Николая Заварухина сравняла счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина – 3-3.

Седьмой матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» состоится 15 апреля в Магнитогорске.

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20 комментариев
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Авто, просто молодчики!
Как же замечательно преобразилась команда в этом ПО! Непредсказуемо!
Ждем огненной битвы за финал в Магнитогорске! Будет круто!
И пусть победит сильнейший!
+9
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+9
Автомобилист сегодня с запредельной реализацией моментов! К чести ММГ, попытались догнать Авто.
Но Авто включил 5ю и уехал далеко.
Быть 7 матчу! Обе команды равны и достойны выхода в финал!
+5
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+5
Остался один шаг до финала Желаю чтоб этот шаг оказался для Авто победным!!!
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Поймал себя на мысли, что сегодня смотрел матч всех звёзд!
Красивый, зрелищный, атакующий хоккей с множеством голевых моментов и голов, и полным отсутствием защиты😊
Вопрос, что с таким хоккеем делать против Локомотива? Ждём решающую битву!💪
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Xell начинай плакать)
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Авто с победой! 👍
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Жду от этой пары овертайм в седьмом матче.
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Что я хочу сказать… Магниты - отличная команда! Авто - сегодня лучшие! Седьмой матч выявит сильнейшего. Пожелаю обеим командам спортивного везения! Обе команды с Урала. Некоторые болелы магнитов - не спортивные не адекваты 🤷🏿‍♂️. Пусть победит сильнейшая команда (в душе за Авто). Если шоферы проиграют седьмой матч, и от магнитских болелов будут чушпанские комменты, то в финале буду желать победу Локо.💪
+2
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Ответ 1905vb
Авто, просто молодчики! Как же замечательно преобразилась команда в этом ПО! Непредсказуемо! Ждем огненной битвы за финал в Магнитогорске! Будет круто! И пусть победит сильнейший!
👍
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Автомобилист это Сладкая Булочка (ц) Алексей Шевченко. Не устану это повторять из раза в раз от этого прохиндея и мастера только в чужом белье копаться, да фекалии на вентилятор набрасывать. А ведь твердил еще вчера, что его дружбан Разин в финале.
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Ответ Max_Ekb96
он уже за коньяком после второго ушёл 😂
Жаль конечно этого добряка🤣
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Ответ LokoYarik
Xell начинай плакать)
он уже за коньяком после второго ушёл 😂
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Ответ Alek$700
Что я хочу сказать… Магниты - отличная команда! Авто - сегодня лучшие! Седьмой матч выявит сильнейшего. Пожелаю обеим командам спортивного везения! Обе команды с Урала. Некоторые болелы магнитов - не спортивные не адекваты 🤷🏿‍♂️. Пусть победит сильнейшая команда (в душе за Авто). Если шоферы проиграют седьмой матч, и от магнитских болелов будут чушпанские комменты, то в финале буду желать победу Локо.💪
Некоторые болелы Авто не адекватны
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Ответ PIT-BUL
Седьмой матч будет огненный) удачи ММГ!
Очень напряженная будет игра, кто первый забросит, тот и выиграет. 2:0 или 2:1 скорее всего
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Ответ Владимир Пастухов
Остался один шаг до финала Желаю чтоб этот шаг оказался для Авто победным!!!
Это и моё желание и желание всей планеты.
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Ответ Dan Boyle
Автомобилист сегодня с запредельной реализацией моментов! К чести ММГ, попытались догнать Авто. Но Авто включил 5ю и уехал далеко. Быть 7 матчу! Обе команды равны и достойны выхода в финал!
Не принижая достоинства ММГ, Авто смог показать камбэк. А магниты, пока неть🤷🏿‍♂️
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Если терпеть, как сказал Заварухин по третьему периоду, также и в Магнитогорске, ничего хорошего не выйдет. Нельзя давать сталеварам свободу действий. Надо навязывать свою игру, как играли сегодня первые два периода, и не подстраиваться под чужую. Двух похожих игр не бывает, так что верим, что <А> сможет прервать неудачное противостояние с ММг, складывающиеся в плей-офф в последнее время.
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Пока Яковлев будет числиться в защите а Пресс не научится применять силовые не какой Набоков не справится.
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Старт финала КГ 18 апреля либо в Магнитогорске (если пройдёт ММГ), либо в Ярославле (если пройдёт Авто). КХЛ уже написала об этом.

Возможная 7-я игра - 30 апреля.
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Седьмой матч будет огненный) удачи ММГ!
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