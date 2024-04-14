«Интер Майами» Месси выиграл впервые за 6 матчей – 3:2 с «Канзас Сити». Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке МЛС
Пятиматчевая безвыигрышная серия «Интер Майами» во всех турнирах прервалась.
Сегодня клуб из Флориды одержал в гостях волевую победу над «Канзас Сити» (3:2) в рамках МЛС.
После 9 игр «Интер Майами» с 15 очками лидирует в Восточной конференции, опережая «Ред Буллс» по разнице голов, при этом у ньюйоркцев на матч меньше.
Весь мир, миллиарды 18.12.2022 смотрел коронацию Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Влияние Месси не имеет себе равных.
Еще раз: 72 000 в США пришли на рядовой матч МЛС только потому что приехал Месси.
Это вам на две саранчи и 1,5 фаната на матчах аль насра с игроком, у которого количество поклонников исчисляется б0тами в инстаграм, а когда касается живых людей, то стадионы пустые.
Весь мир, миллиарды 18.12.2022 смотрел коронацию Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Влияние Месси не имеет себе равных.
Еще раз: 72 000 в США пришли на рядовой матч МЛС только потому что приехал Месси.
Это вам на две саранчи и 1,5 фаната на матчах аль насра с игроком, у которого количество поклонников исчисляется б0тами в инстаграм, а когда касается живых людей, то стадионы пустые.
Смотри и наслаждайся.
Это один из примеров.
И так по всему миру.
Больше всегр меня удивили переполненые улицы Берлина.
Не думал что немцы будут так праздновать победу аргентинца.
А ты мне про какого то роналду.
Миллиарды праздновали его триумф в Катаре.
Уйма видео как миллионы вышли на улицы 18.12.2022 в Нью Йорке, Мадриде, Барселоне, Неаполе, Сиднее, Берлине, Варшаве, в Рио и тд.
Все сми писали что подобное впервые в истории, что бы вот так весь мир праздноват триумф одного игрока.
А ты про какого то роналду.
Просто набери в ютюбе мир празднует победу Месси и Аргентины на ЧМ и посмотри все то безумие, что творилось в разных уголках планеты.
Пока ЧЕМПИОН МИРА , самый успешный и титулованный спортсмен в истории, как Мессия, ступает по миру и собирает на стадионах под 100 000 поклонников таланта Его Величества, фан база одного игрока, транслирует обиду и боль на спортс ру)
Ребятки, вы ничего не измените, Месси ОФИЦИАЛЬНО КОРОНОВАН 18.12.2022.