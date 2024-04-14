«Интер Майами» Месси выиграл впервые за 6 матчей – 3:2 с «Канзас Сити». Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Пятиматчевая безвыигрышная серия «Интер Майами» во всех турнирах прервалась.

Сегодня клуб из Флориды одержал в гостях волевую победу над «Канзас Сити» (3:2) в рамках МЛС.

После 9 игр «Интер Майами» с 15 очками лидирует в Восточной конференции, опережая «Ред Буллс» по разнице голов, при этом у ньюйоркцев на матч меньше.

Таблица МЛС

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34 комментария
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А какую бомбу 💥 Лёня положил метров с 25-ти
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Лео буднично оборвал все лепестки с местного ромашки и остального ботанического сада. А уж как саданул дальним…прям как лопатой по клубничной грядке😎
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Месси опять обидел обиженных.
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продолжаем лицезреть игру Лео Кинга, пока ещё можем
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Ответ Hella black
А какую бомбу 💥 Лёня положил метров с 25-ти
бомба классная была и пас хорош был, вообще Лео молорик, кайфует выиграв все, осталось Кубок Америки затащить, тем самым защитив титул....
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
72 000 пришли на игру величайшего.
Весь мир, миллиарды 18.12.2022 смотрел коронацию Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Влияние Месси не имеет себе равных.

Еще раз: 72 000 в США пришли на рядовой матч МЛС только потому что приехал Месси.

Это вам на две саранчи и 1,5 фаната на матчах аль насра с игроком, у которого количество поклонников исчисляется б0тами в инстаграм, а когда касается живых людей, то стадионы пустые.
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72 000 пришли на игру величайшего.
Весь мир, миллиарды 18.12.2022 смотрел коронацию Месси на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Влияние Месси не имеет себе равных.

Еще раз: 72 000 в США пришли на рядовой матч МЛС только потому что приехал Месси.

Это вам на две саранчи и 1,5 фаната на матчах аль насра с игроком, у которого количество поклонников исчисляется б0тами в инстаграм, а когда касается живых людей, то стадионы пустые.
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Осторожно 🚨ниже👇🏼две обиженки ! А женская месть,она опасна 😎
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Смотрю снова всю ночь не спал, наблюдал за кумиром, ай молодец :)
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Ты такой же житель штатов, как я президент Альфа Центарвы.
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Пас на первый гол, удар с 25 метров, стадион с 72 тысячами где то в Канзасе. Сумасшествие
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Каких штатов? Мухосранск сити?
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Ответ Aleksandr Dubovik
У нас вечер, я на западном побережье
Все равно молодец, что игры не пропускаешь, еще бы позориться перестал в комментах постоянно, вообще цены б тебе не было
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Ответ Hella black
Саша Дубовицкая завелась не на шутку,берегись мужики у этой женщины,яду вагоны 😎 после такого перформанса от Лёни
https://youtu.be/ZRsfsJNvApQ?si=JEf78JHQthCW9AjK
Смотри и наслаждайся.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Кем коронован? ФИФА? Так это не секрет что это марионетка в руках футбольных акционеров. Как футболист от в десятках световых лет от богоподобного Роналду
https://youtu.be/DR6AqxeFZeY?si=TJyWTVIYmFSZXiZB
Это один из примеров.
И так по всему миру.
Больше всегр меня удивили переполненые улицы Берлина.
Не думал что немцы будут так праздновать победу аргентинца.
А ты мне про какого то роналду.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Кем коронован? ФИФА? Так это не секрет что это марионетка в руках футбольных акционеров. Как футболист от в десятках световых лет от богоподобного Роналду
Помимо ФИФА коронован фанатами.
Миллиарды праздновали его триумф в Катаре.
Уйма видео как миллионы вышли на улицы 18.12.2022 в Нью Йорке, Мадриде, Барселоне, Неаполе, Сиднее, Берлине, Варшаве, в Рио и тд.
Все сми писали что подобное впервые в истории, что бы вот так весь мир праздноват триумф одного игрока.
А ты про какого то роналду.
Просто набери в ютюбе мир празднует победу Месси и Аргентины на ЧМ и посмотри все то безумие, что творилось в разных уголках планеты.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Комментарий скрыт
Мне жаль фанатов роналду)
Пока ЧЕМПИОН МИРА , самый успешный и титулованный спортсмен в истории, как Мессия, ступает по миру и собирает на стадионах под 100 000 поклонников таланта Его Величества, фан база одного игрока, транслирует обиду и боль на спортс ру)
Ребятки, вы ничего не измените, Месси ОФИЦИАЛЬНО КОРОНОВАН 18.12.2022.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Странно что фанаты месси вообще на женщин смотрят.
фанаты Месси смотрят на женщин, фанатики пахового смотрят исключительно на мужчин, собственно как и кумир, яблоки от яблони недалеко укатились...
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Саша Дубовицкая завелась не на шутку,берегись мужики у этой женщины,яду вагоны 😎 после такого перформанса от Лёни
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Запас прочности не пропьешь.
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Играл бы Месси во всех этих пяти матчах не было бы этих безвыигрышных серии, в игре с Монтерреем он играл после травмы, поэтому проиграли, а сейчас потихоньку восстанавливается
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