«Интер Майами» Месси выиграл впервые за 6 матчей – 3:2 с «Канзас Сити». Флоридцы вышли на 1-е место на Востоке МЛС

Пятиматчевая безвыигрышная серия «Интер Майами» во всех турнирах прервалась.

Сегодня клуб из Флориды одержал в гостях волевую победу над «Канзас Сити» (3:2) в рамках МЛС.

После 9 игр « » с 15 очками лидирует в Восточной конференции, опережая «Ред Буллс» по разнице голов, при этом у ньюйоркцев на матч меньше.

Таблица МЛС