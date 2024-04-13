Слуцкий впервые не победил в Китае – 1:1 с «Бэйцзин Гоань». До этого «Шанхай» выиграл все 6 матчей с общим счетом 14:2

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Бэйцзин Гоань Футбол

Победная серия «Шанхая» Слуцкого прервалась.

Сегодня команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.

«Шанхай Шеньхуа» впервые не выиграл после назначения Слуцкого – до этого команда победила во всех шести матчах с общим счетом 14:2.

Следующий матч в чемпионате Китая «Шанхай» Слуцкого проведет 20 апреля – против «Наньтун Чжиюнь».

Sports показывал матч между «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзин Гоань» в прямом эфире.

Стадион «Шанхая» Слуцкого – в форме седла. Здесь не раз забивал Месси, а «Ювентус» брал трофей

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20 комментариев
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Ничья - и как же тут многие рады этой относительной неудаче Слуцкого. (
+18
-3
+15
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ничья - и как же тут многие рады этой относительной неудаче Слуцкого. (
Мостовой точно рад
+12
0
+12
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ничья - и как же тут многие рады этой относительной неудаче Слуцкого. (
когда у самих нет достижений, радуются неудачам других.
+12
-4
+8
Расслабился после новости, что Дзюба едет 😂
+6
-3
+3
Ща Мост и Канчела вылезут.
+5
-2
+3
Восхождение, плато и спад. Так описывал тренерскую судьбу в команде Слуцкий. Неужели уже плато началось.
+1
0
+1
Ответ alexsem69
Расслабился после новости, что Дзюба едет 😂
Или наоборот напрягся
+2
-1
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Мостовой точно рад
В этом можно не сомневаться !
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Ничья - и как же тут многие рады этой относительной неудаче Слуцкого. (
Леня - плохой тренер и очень гнилой, лицемерный человек. Поэтому то, что "относительной неудаче" радуются - это нормально. "По мощам и елей".
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Ответ Tallos
когда у самих нет достижений, радуются неудачам других.
При этом это единственный российский тренер, который работает зарубежом( за исключение Закавказья и стран Средней Азии).
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Ответ Slavnov
Слуцкий только пришел, это еще не его команда, посмотрим после перерыва, что будет
Он предсезонку провел
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