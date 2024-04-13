Победная серия «Шанхая» Слуцкого прервалась.

Сегодня команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с « » (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.

« » впервые не выиграл после назначения Слуцкого – до этого команда победила во всех шести матчах с общим счетом 14:2.

Следующий матч в чемпионате Китая «Шанхай» Слуцкого проведет 20 апреля – против «Наньтун Чжиюнь».

Sports показывал матч между «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзин Гоань» в прямом эфире.

Стадион «Шанхая» Слуцкого – в форме седла. Здесь не раз забивал Месси, а «Ювентус» брал трофей