Слуцкий впервые не победил в Китае – 1:1 с «Бэйцзин Гоань». До этого «Шанхай» выиграл все 6 матчей с общим счетом 14:2
Победная серия «Шанхая» Слуцкого прервалась.
Сегодня команда Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Бэйцзин Гоань» (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Китая.
«Шанхай Шеньхуа» впервые не выиграл после назначения Слуцкого – до этого команда победила во всех шести матчах с общим счетом 14:2.
Следующий матч в чемпионате Китая «Шанхай» Слуцкого проведет 20 апреля – против «Наньтун Чжиюнь».
Sports показывал матч между «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзин Гоань» в прямом эфире.
Стадион «Шанхая» Слуцкого – в форме седла. Здесь не раз забивал Месси, а «Ювентус» брал трофей