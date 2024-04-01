UFC 300: Перейра – Хилл, Гейджи – Холлоуэй, Царукян – Оливейра и другие бои

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В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе (Невада) пройдет турнир UFC 300. Событие возглавит бой за титул чемпиона полутяжелого веса между Алексом Перейрой (9-2) и Джамалом Хиллом (12-1).

В соглавном бою Вэйли Чжан (24-3) и Ян Сяонань (18-3) подерутся за титул в минимальном весе.

Другие бои турнира:

Прямую трансляцию турнира на территории России покажут каналы «Матч! Боец», «Матч ТВ» и платформа UFC Fight Pass. Турнир стартует в 01:00 по мск. Начало боев основного карда – 05:00 по мск.

Четыре главных фишки Алекса Перейры – который за семь боев взял два пояса UFC

Защита Перейры, разборка за пояс BMF, претендентский бой Царукяна и Оливейры – о-о-очень мощный UFC 300

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