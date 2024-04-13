Семак о 2:1 с «Краснодаром»: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков»
Сергей Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» (2:1).
«Игра получилась эмоциональная. Пропустили первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» – контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи.
У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.
В перерыве у нас по тактике ничего изменилось. Дуглас много пропустил, он не в оптимальном состоянии. Его участие было под вопросом. И, чтобы его сберечь, мы поставили его на менее энергозатратную позицию. Дуглас хорошо работает с мячом. Он добавил нам надежности при контроле мяча.
Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная», – сказал главный тренер «Зенита».
Не только на поле мерзавцы, но и в клубе.
Тьфу, противно
Люби Зенит Больше Побед 💙 !
Особо радует крепкая основа из своей академии - все 11 игроков основного состава (угораю)
Чтобы вы знали кто такой Галицкий.