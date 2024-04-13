Семак о 2:1 с «Краснодаром»: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков»

Сергей Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» (2:1).

«Игра получилась эмоциональная. Пропустили первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона « » – контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи.

У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.

В перерыве у нас по тактике ничего изменилось. Дуглас много пропустил, он не в оптимальном состоянии. Его участие было под вопросом. И, чтобы его сберечь, мы поставили его на менее энергозатратную позицию. Дуглас хорошо работает с мячом. Он добавил нам надежности при контроле мяча.

Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная», – сказал главный тренер « ».