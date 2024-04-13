Семак о 2:1 с «Краснодаром»: «Нашим родственникам дали билеты под самую крышу, наших фанатов урезали, не предупредив «Зенит». Так что мы сражались за наши семьи и болельщиков»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Дуглас Сантос Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» (2:1).

«Игра получилась эмоциональная. Пропустили первыми, поставили себя в условия догоняющих. Ведь сильная сторона «Краснодара» – контратаки. У нас были моменты и в первом тайме, но во втором удалось переломить ход встречи.

У нас была и дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков.

В перерыве у нас по тактике ничего изменилось. Дуглас много пропустил, он не в оптимальном состоянии. Его участие было под вопросом. И, чтобы его сберечь, мы поставили его на менее энергозатратную позицию. Дуглас хорошо работает с мячом. Он добавил нам надежности при контроле мяча.

Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная», – сказал главный тренер «Зенита».

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85 комментариев
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А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
+124
-8
+116
У краснодарского бестрофейника что-то вообще крышу снесло в этом сезоне . То разговоры про админ ресурс, то регулярные апелляции к судьям. Неадекватные решения в руководстве клуба. Ещё и играли сегодня, будто с одной целью - покалечить игроков, а не выиграть матч.
+77
-9
+68
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
А как он в РПЛ попал? Начнём с этого.
+62
-7
+55
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
«Краснодарский футбол» вернулся вместе с Мусаевым на полную🤓
+52
-1
+51
Лол.
Не только на поле мерзавцы, но и в клубе.
+65
-19
+46
Ответ bm9z9dpnwx
Ну как могли интригу крутили. Зенит молодцы 👏
Они её спустили в унитаз, уволив Ивича и назначив физручелло Мусаева. Никакой дисциплины! Команда костоломов каких то и актёров.
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+33
Краснодар сегодня окончательно отвернул от себя. Какие-то обиженные.
Тьфу, противно
+35
-7
+28
Самый мягкий и нежный клуб с человеческим лицом - Краснодар, говорили все. А, тут, то тренера по неспортивнным причинам выставляют за дверь, то пакостят по-мелкому.
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+23
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
Слишком много целовали за последние десять лет. А оказалось как в армейской шутку - куда ни целуй, везде опа.
+22
-1
+21
Ответ Mandanda da
Комментарий скрыт
Зажмурившись, особенно в моменте со смертельным кульбитом игрока Краснодара.
+21
-1
+20
Краснодар-команда костоломов, пытались быковать, но остались коровами.
+21
-5
+16
Ответ Vitor Dia
Краснодар сегодня окончательно отвернул от себя. Какие-то обиженные. Тьфу, противно
Согласен. Такого позорного поведения на поле давно ни у кого не видел.
+15
-2
+13
Чисто кубанский станичный менталитет. Да простят меня нормальные люди с этого региона.
+16
-6
+10
Ну как могли интригу крутили. Зенит молодцы 👏
+12
-3
+9
Ответ niru
Красивая победа,красивые голы. Главное,что без травм,тем более в игре с таким грязным соперником.
Соперник оказался мерзойтнейшим, почти догнали динамо по этому показателю
+9
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+8
Ответ свободу попугаю
у вас с миллером святые
тут же речь не от том, какой зенит, а том, что Краснодар позиционировал себя командой без конфликтов, даже ситуацию с Игнатьевым в свое время замяли, но команда, из-за упущенного чемпионства ( уже можно смело об этом говорить), конкретно поплыла, начала играть грубо, так ещё и урезать места болельщиков Питерского клуба.
+9
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Тоесть и руководство краснодара себя вело под стать игрокам....
+8
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Более, чем заслуженная победа!!! Мантуану подзатыльник пропишите!!! Интересно, что скажет мясник-физрук краснодарский.
+10
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+6
Красивая победа,красивые голы. Главное,что без травм,тем более в игре с таким грязным соперником.
+8
-2
+6
Спасибо команде за этот вечер, за прекрасное настроение 😊
Люби Зенит Больше Побед 💙 !
+7
-2
+5
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
Следствие неадекватного восприятия реальности их руководством.
Особо радует крепкая основа из своей академии - все 11 игроков основного состава (угораю)
+4
0
+4
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А как он в РПЛ попал? Начнём с этого.
Так же, как и в пфл.
+3
0
+3
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
Стало?) Все время было
+3
0
+3
Ответ Mandanda da
Комментарий скрыт
А что было в матче? Расскажите пожалуйста
+3
-1
+2
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
Там какие-то истерики, непонятные действия и т.д. А ведь был симпатичный клуб, но скатился прям очень быстрою. Удивительно)
+2
0
+2
Краснодар ответил за доставленный дискомфорт
+4
-2
+2
Краснодар с такой игрой даже в тройке не будет
+1
0
+1
Ответ Алексей Филиппов
А что вообще с Краснодаром стало? какие то странные поступки, что на поле, что за его пределами
Скурвился
+2
-1
+1
https://93.ru/text/gorod/2024/04/13/73459325/

Чтобы вы знали кто такой Галицкий.
+4
-3
+1
"...мы сражались за наши семьи..." я понимаю, у тебя жена - "монашка" показушная...ты то не перенимай её манеры, останься мужиком...
+2
-1
+1
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