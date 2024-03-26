Утренний дайджест: главные события понедельника

1. «Автомобилист» ликует: выбили СКА из Кубка Гагарина, выдав камбэк после 2:4 по ходу второго периода. Роман Ротенберг третий сезон подряд остался без финала, а вообще СКА впервые за 10 лет не смог пробиться в полуфинал. «Автомобилист» наоборот так далеко в плей-офф еще не забирался.

Неудачное выступление тренер СКА объяснил молодым составом и переездом на новую арену. Впрочем, эксперты считают, что Ротенбергу надо дать поработать.

2. Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог, насобирав необходимый миллион евро – оказывается, с этим бразильцу помог Мемфис Депай.

3. Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе». «Динамо» проведет благотворительную программу на игре с «Ростовом», все средства будут переданы пострадавшим и семьям погибших. «Сочи» также передаст средства, вырученные от матча с ЦСКА, семьям погибших и пострадавших в «Крокусе».

4. Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России.

5. Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону. В женском спринте победу одержала Виктория Сливко.

6. На теннисном турнире в Майами Карен Хачанов прошел Франсиско Серундоло и вышел в 4-й круг, Карлос Алькарас выбил Гаэля Монфиса.

Анна Калинская снялась с матча 1/8 финала против Марии Саккари. Екатерина Александрова выбила Игу Швентек.

7. НХЛ. «Вегас» одержал важную с точки зрения борьбы за плей-офф победу над «Сент-Луисом» (2:1 ОТ). Дорофеев забил 11-й гол в сезоне, а Бучневич упустил шанс принести «Блюз» победу, не забив буллит в овертайме. В другом матче дня «Ванкувер» уступил «Лос-Анджелесу» (2:3), Копитар набрал 1+1 и делит 50-е место по очкам в истории лиги.

8. Винисиус не сдержал слез, говоря о проблеме расизма в мировом футболе, и пообещал не уезжать из Испании, ведь в этом случае «расисты добьются желаемого». Накануне посвященного борьбе с расизмом матча Испания – Бразилия темнокожие футболисты обеих команд сделали «историческое фото».

9. НБА. «Бостон» проиграл «Атланте», трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Юту» и другие результаты.

10. Александр Овечкин признан первой звездой минувшей недели НХЛ.

11. В «Фенербахче» обсудят переход в Ла Лигу, Серию А или другой чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков.

12. Легенда «Челси» Эшли Коул включен в Зал славы АПЛ.

13. В Единой лиге ВТБ «Уралмаш» уверенно обыграл «Автодор», «Самара» уступила «Нижнему Новгороду».

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