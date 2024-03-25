Овечкин – первая звезда недели НХЛ. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах и обошел Мэттьюса и Макдэвида

Александр Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал капитан « » , который набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Форвард сделал дубли в матчах с «Виннипегом», «Торонто» и «Калгари», а также забил один гол в ворота «Каролины».

Второй звездой назван нападающий « » , отметившийся 10 (3+7) баллами в четырех играх.

Третьей звездой признан капитан « » , в активе которого 11 (1+10) очков в четырех матчах.