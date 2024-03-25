Овечкин – первая звезда недели НХЛ. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах и обошел Мэттьюса и Макдэвида
Александр Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Форвард сделал дубли в матчах с «Виннипегом», «Торонто» и «Калгари», а также забил один гол в ворота «Каролины».
Второй звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся 10 (3+7) баллами в четырех играх.
Третьей звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 11 (1+10) очков в четырех матчах.
Хотелось бы продолжения
Так держать !
И без травм !
Ощущения совсем иные, чем читать про Хоу и смотреть в плохом качестве игру Гретцки.