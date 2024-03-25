Овечкин – первая звезда недели НХЛ. Капитан «Вашингтона» забил 7 голов в 4 матчах и обошел Мэттьюса и Макдэвида

Теги рейтинги Торонто Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Александр Овечкин назван первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 8 (7+1) очков в четырех матчах. Форвард сделал дубли в матчах с «Виннипегом», «Торонто» и «Калгари», а также забил один гол в ворота «Каролины».

Второй звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, отметившийся 10 (3+7) баллами в четырех играх.

Третьей звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 11 (1+10) очков в четырех матчах.

30 комментариев
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Ну каков! Заслужено! 👏🏻
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-3
+54
А сколько гадости здесь в комментариях выливалось на Овечкина ещё совсем недавно. Прям какое-то соревнование было, кто более унизительное что-то напишет. Слава богу исчезли все эти "герои" пера.
+19
-3
+16
Ответ Potapson
А сколько гадости здесь в комментариях выливалось на Овечкина ещё совсем недавно. Прям какое-то соревнование было, кто более унизительное что-то напишет. Слава богу исчезли все эти "герои" пера.
Они затаились. Пару матчей без голов - и вылезут. Типичный подход экспертов
+16
-2
+14
Шмурнов - первая звезда по пропусканию клюшек!!!
+13
-5
+8
Вот это вот огонь 🔥
Хотелось бы продолжения
+9
-3
+6
Офигеть, 38-летний Овечкин опередил гораздо более молодых, находящихся в самом рассвете своей карьеры Мэттьюза(лучшего снайпера настоящего) и Макдэвида(лучшего игрока современности), и стал превой звездой(причем не дня, а недели).....
+9
-3
+6
на минуточку, у Ови и Макдэвида по 26 шайб в сезоне
+6
0
+6
Новая статитическая информация для Духа! Сколько раз Овечкин становился звездой дня-недели-месяца? Жду!
+4
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+4
Ответ Wolfi4
Новая статитическая информация для Духа! Сколько раз Овечкин становился звездой дня-недели-месяца? Жду!
Духу некогда заниматься ерундой. У него и так много работы
+3
0
+3
Вроде и заслуженно, но и одновременно неожиданно. Если так и продолжит, есть очень небольшой шанс, что рекорд грецкого может пасть уже у следующем сезоне. Будем смотреть.
+4
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+3
Санька, ну вот это то что надо…! Только рекорд-, только хард-кор
+4
-2
+2
Вот это старик нахлобучил звездный молодняк :)
+3
-1
+2
Ответ Егор Ковынёв
Ну каков! Заслужено! 👏🏻
Второй раз за сезон, зашёл на серию из 5 + игр с шайбами, (первый заход остановился на 6 играх). Совершенно заслуженно. Ждём продолжения.
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Красава! Справедливо
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Надеюсь Саня успеет обогнать Грецкого до Апокалипсиса
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Александр - Достоин !
Так держать !
И без травм !
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Ответ Potapson
А сколько гадости здесь в комментариях выливалось на Овечкина ещё совсем недавно. Прям какое-то соревнование было, кто более унизительное что-то напишет. Слава богу исчезли все эти "герои" пера.
Такой mycop как шумов не исчезнут, к сожалению)
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Ответ Mephi027
Рад, что я современник величайшего снайпера в истории. Ощущения совсем иные, чем читать про Хоу и смотреть в плохом качестве игру Гретцки.
да я особого восхищения от игры Гретцки не испытывал, его пятерка практически была первой пятеркой сборной мира, мне его игра не нравилась, эстетического удовольствия не получал от его игры
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Ответ Potapson
А сколько гадости здесь в комментариях выливалось на Овечкина ещё совсем недавно. Прям какое-то соревнование было, кто более унизительное что-то напишет. Слава богу исчезли все эти "герои" пера.
И ещё одно доказательство, что голы и только голы на первом месте для общества.
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Рад, что я современник величайшего снайпера в истории.

Ощущения совсем иные, чем читать про Хоу и смотреть в плохом качестве игру Гретцки.
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Ответ Bartez1986
Они затаились. Пару матчей без голов - и вылезут. Типичный подход экспертов
Залезли под шконку)
+2
-1
+1
Красавец!
+2
-2
0
Ответ Potapson
А сколько гадости здесь в комментариях выливалось на Овечкина ещё совсем недавно. Прям какое-то соревнование было, кто более унизительное что-то напишет. Слава богу исчезли все эти "герои" пера.
Чувак зашкварился, оттого и хейт
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Ответ Mephi027
Рад, что я современник величайшего снайпера в истории. Ощущения совсем иные, чем читать про Хоу и смотреть в плохом качестве игру Гретцки.
Лучшая нарезка на мой вкус - у Павла Дацюка. Из легенд Бобби Орра можно глянуть. Как будто на площадку попал парень из будущего.
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Ответ Mephi027
Рад, что я современник величайшего снайпера в истории. Ощущения совсем иные, чем читать про Хоу и смотреть в плохом качестве игру Гретцки.
"любители ретрохоккея" и "свидетели величия Гретцки и Хоу" уже начали минусы ставить 🤡
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Очень мощное выступление, потрясающий вклад в борьбу за по
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