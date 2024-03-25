Конор – о новом контракте с UFC: «Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть любую роль»
Конор Макгрегор уверен, что его ждет успешная карьера в кино.
«Новый контракт с UFC? Нужно обсудить это. Я не знаю, понимают ли они, с чем ко мне подходить. Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, которые я мог бы сделать?
Есть Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а затем остальные ребята. Есть много замечательных фильмов, снятых вокруг них. Представьте, как много всего можно снять со мной. Понимаете, о чем я? И не думайте, что руководство UFC этого не знает. Так что я не представляю, с чем они на меня выйдут.
Я действительно думаю, что могу сыграть любую роль», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что действующий контракт Макгрегора с UFC рассчитан на два поединка.
Уайт − о возвращении Макгрегора: «Возможно, после премьеры «Дома у дороги» Конор сможет вернуться в зал»
Вышел фильм с Конором – «Дом у дороги». Кто еще из бойцов UFC снимался в Голливуде?
Провал в прокате у фильма который сразу вышел на стриминге? Ладно
Короче Конор похоже тебе знатно в голову залез, либо тебя в детстве петух обидел, других вариантов нет
Как будто актерская игра Сталлоне, Арни и Ван дама на уровне Аль Пачино))
От таких актеров и не ждут игры по Станиславскому
А да, гражданин соврамши - в прокат фильм не выходил, это эсклюзив Амазон, для стриминга. Количеством просмотров они удовлетворены.
галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова.
посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена
https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY
он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят