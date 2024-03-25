Конор – о новом контракте с UFC: «Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть любую роль»

Конор Макгрегор уверен, что его ждет успешная карьера в кино.

«Новый контракт с UFC? Нужно обсудить это. Я не знаю, понимают ли они, с чем ко мне подходить. Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, которые я мог бы сделать?

Есть Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а затем остальные ребята. Есть много замечательных фильмов, снятых вокруг них. Представьте, как много всего можно снять со мной. Понимаете, о чем я? И не думайте, что руководство UFC этого не знает. Так что я не представляю, с чем они на меня выйдут.

Я действительно думаю, что могу сыграть любую роль», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что действующий контракт Макгрегора с UFC рассчитан на два поединка.

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