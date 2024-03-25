Конор – о новом контракте с UFC: «Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть любую роль»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор уверен, что его ждет успешная карьера в кино.

«Новый контракт с UFC? Нужно обсудить это. Я не знаю, понимают ли они, с чем ко мне подходить. Что они могут мне предложить? Голливуд выстроился в очередь. Я могу сыграть множество ролей. Подумайте о количестве фильмов, которые я мог бы сделать?

Есть Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, а затем остальные ребята. Есть много замечательных фильмов, снятых вокруг них. Представьте, как много всего можно снять со мной. Понимаете, о чем я? И не думайте, что руководство UFC этого не знает. Так что я не представляю, с чем они на меня выйдут.

Я действительно думаю, что могу сыграть любую роль», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что действующий контракт Макгрегора с UFC рассчитан на два поединка.

Уайт − о возвращении Макгрегора: «Возможно, после премьеры «Дома у дороги» Конор сможет вернуться в зал»

Вышел фильм с Конором – «Дом у дороги». Кто еще из бойцов UFC снимался в Голливуде?

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43 комментария
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Ответ Sergeant Squirting
Чел у которого актёрский скилл ниже чем у Джона Сины говорит что может сыграть любую роль 😂🤣
Ну , справедливости ради, Сина неплох :) он , порой, кринж, но он хорош
+28
-1
+27
Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Классная логика, фильм не смотрел но фильм говно, разгромные рецензий? Так этот фильм и не претендовал на шедевр. Вон форсаж конвейер запустил и критики не в восторге но ни че, бабки зарабатывают, зрителям нравится. Чего ожидать от развлекательного боевика?
Провал в прокате у фильма который сразу вышел на стриминге? Ладно

Короче Конор похоже тебе знатно в голову залез, либо тебя в детстве петух обидел, других вариантов нет
+27
-2
+25
Ответ Сергей Осипов
Вопрос не где сыграть, а как сыграть. Игра в Доме у дороги - кринж полный.
Ой, я тебя умаляю)
Как будто актерская игра Сталлоне, Арни и Ван дама на уровне Аль Пачино))
От таких актеров и не ждут игры по Станиславскому
+27
-3
+24
Чендлер заплакал…пощади
+20
0
+20
Ответ Sergeant Squirting
Чел у которого актёрский скилл ниже чем у Джона Сины говорит что может сыграть любую роль 😂🤣
А чем плох Джон?
+10
0
+10
Ответ Александр Степанов
Ой, я тебя умаляю) Как будто актерская игра Сталлоне, Арни и Ван дама на уровне Аль Пачино)) От таких актеров и не ждут игры по Станиславскому
Ну, кстати, Сталлоне так то отличный актер.
+9
0
+9
Ответ LetTong
Наоборот, отлично сыграл
по мне дико переиграно, оригинал со Суйзи просто на порядок лучше, Джейк тоже не понравился от слова совсем
+7
-3
+4
Ответ Sergeant Squirting
Чел у которого актёрский скилл ниже чем у Джона Сины говорит что может сыграть любую роль 😂🤣
Сина в Миротворце прекрасно сыграл. Поэтому сравнение уже даже неуместное прям
+4
0
+4
Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Рецензии нейтральные, на 6+/10, что на imdb, что на томатах.
А да, гражданин соврамши - в прокат фильм не выходил, это эсклюзив Амазон, для стриминга. Количеством просмотров они удовлетворены.
+2
0
+2
Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Даг под русским именем? Хаха
+2
0
+2
Вопрос не где сыграть, а как сыграть. Игра в Доме у дороги - кринж полный.
+7
-5
+2
Ответ avku
Проблема в том, что и Конор ничего предложить UFC не может, как боец он давно закончился.
Как боец может и закончился, но бабки для юфс может принести. Зрителям он интересен, трансляции покупать будут.
+1
0
+1
Чел у которого актёрский скилл ниже чем у Джона Сины говорит что может сыграть любую роль 😂🤣
+14
-13
+1
Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Жесть его кроет
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Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Посмотрел видео. Ппц конор прям не в себе. Не слышал ещё такой речи от него.
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На самом деле Конор очень всех их стелит. Высший пилотаж как можно выбить себе гонорары, помня о том UFC начал щемить бойцов. Он ясно дает понять - я сейчас столько зарабатываю съемками, что идите на астру со своими грошами. И никаких последствий и травм. Попробуйте назвать цену и причину по которой он сможет отказаться от съемок на чиле ради боя
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Да, Конор просто великолепен в "The Road House", позавчера смотрел. Теперь он на коне.
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Сможет сыграть любую роль? Окей, Конор! Сыграй Золушку!
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Конор в "Закусочной" был беспомощен. Что он сыграет любую роль - не вопрос. Вопрос "как он сыграет?". Ответ очевиден.
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Ответ ArtBro
На самом деле Конор очень всех их стелит. Высший пилотаж как можно выбить себе гонорары, помня о том UFC начал щемить бойцов. Он ясно дает понять - я сейчас столько зарабатываю съемками, что идите на астру со своими грошами. И никаких последствий и травм. Попробуйте назвать цену и причину по которой он сможет отказаться от съемок на чиле ради боя
Ну например, что он может сняться в ограниченном списке ролей. По сути в Доме у дороги он даже не играл.
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Ответ Александр Степанов
Ой, я тебя умаляю) Как будто актерская игра Сталлоне, Арни и Ван дама на уровне Аль Пачино)) От таких актеров и не ждут игры по Станиславскому
Все перечисленные вами качки имеют квалифицированную актёрский базу. Конор в кино - шоумен, как впрочем и в октагоне....
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цену набивает))
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Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Тактаров в "15 минут славы" был хорош
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Ответ Сергей Осипов
Посмотрел видео. Ппц конор прям не в себе. Не слышал ещё такой речи от него.
Тоже глянул. Сначала показалось, что... Потом, правда, понял – не показалось. Как и подавляющему большинству, судя по комментам в тубе. Честно говоря, даже жалко его стало.
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Конор красавчик!!! Умеет он это делать лучше всего!!!
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Конор красавчик!!! Умеет он это делать лучше всего!!!
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Ответ alexander bakulin
я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал. галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова. посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
Я смотрел. Не говницо, конечно, но на шестерку из десяти. Конор там сыграл плохо, сыграл самого себя но под наркотой.
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И в чём он неправ?
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Конор, хватит косить под фигуристок и травить байки что не завершил карьеру и ещё выйдешь в клетку))
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я фильм с чикеном, конечно, не смотрел. но, говорят, говнина знатная. рецензии от критиков разгромные, в прокате так же провал.
галимуд к нему в очередь выстроился, лол. актёром чикен оказался уровня олежки тактарова.
посмотрите просто вот этот видос (трёхминутное интервью), на поведение, нечленораздельную речь и мимику чикена
https://www.youtube.com/watch?v=Vvbls0RPSAQ&ab_channel=MMAJOEY
он же не только кокосом, но и порохом нашпигован по самые помидоры. лысый шарлатан в шоке, когда допинг тесты чикена ему приносят
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