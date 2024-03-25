Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

Дани Алвес вышел из тюрьмы.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде. Сегодня бразилец внес необходимую сумму.

Алвес вышел из тюрьмы в сопровождении своего адвоката Инес Гвардиолы. У выхода собрались протестующие, недовольные решением освободить футболиста под залог. Дани ничего не сказал журналистам.

Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.