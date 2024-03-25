Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог
Дани Алвес вышел из тюрьмы.
Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде. Сегодня бразилец внес необходимую сумму.
Алвес вышел из тюрьмы в сопровождении своего адвоката Инес Гвардиолы. У выхода собрались протестующие, недовольные решением освободить футболиста под залог. Дани ничего не сказал журналистам.
Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.
Во-2 - он вышел под залог до вступления в силу приговора суда. Отсидеть ему придётся всё равно (если не сбежит).
Странно другое - почему его на время суда не выпускали, а сейчас вдруг раздобрели.
Только вот я не пойму на какой срок его щас освободили? По сути приговорили же уже его
Дали 4.5 , т.е. к обязательной отсидке 3 года.
14 месяцев отсидел, итого остался 1 год 10 месяцев.
Счета заблокированы, денег нет, смысл скрываться бомжом. В испанских тюрьмах неплохо живут.
Выйдет через 22 месяца, с чистой совестью и миллионером.