Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига Футбол

Дани Алвес вышел из тюрьмы.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде. Сегодня бразилец внес необходимую сумму.

Алвес вышел из тюрьмы в сопровождении своего адвоката Инес Гвардиолы. У выхода собрались протестующие, недовольные решением освободить футболиста под залог. Дани ничего не сказал журналистам. 

Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.

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63 комментария
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Теперь в клуб и как следует отметить).
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Гвардиола - топ, конечно.
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Спартак уже разрабатывает план как вывести Алвеса из Испании? А то место уголовника в команде простаивает!
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Ответ Фут.Боль
Гвардиола - топ, конечно.
Лысый шарлатан надел парик и опять всех переиграл🥸
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Ответ Ives
в комментах одни сумасшедшие.
Поздно ты прозрел.
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Следующая новость: "Дани Алвес пропал в аэропорту"
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в комментах одни сумасшедшие.
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Ответ Coongur
Комментарий удален модератором
В туалет он и так по другой нужде ходил).
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"Запахло весной.... Хозяин седой ворота открой... "
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Подписал контракт с Минобороной
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Ответ Alexey Catalonsky
Теперь в клуб и как следует отметить).
В Спартак Москва в смысле?
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Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Поехать на тачке в Севилью, там час на любом катере до Морокко/Алжира, а оттуда с новым паспортом на любой тропический остров в Азии, чиллить до истечения срока давности
срок давности не течет, если человек скрывается от правоохранительных органов, это раз. Второе, у него счета заблокированы, денег не особо много, чилить он не сможет. Третье, он известная личность, его в любом месте любой человек сфоткает и в сеть. И арестуют его и все. Еще больше срок дадут потом, а так он отделался не таким большим сроком, лучше уж отсидеть, тем более, там тюрьму более-менее гуманные, время пройдет, счета разблокируют, вот тогда поедет чилить куда-то уж точно.
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Ответ FilthyFrank
Спартак уже разрабатывает план как вывести Алвеса из Испании? А то место уголовника в команде простаивает!
Долго думал ?
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Странное правосудие, когда за деньги можно выйти по сути сразу. Да еще за такое серьезное преступление. Получается, что богатые могут насиловать. Этот как с тем Эпштейном-педофилом. Тоже откупался.
Во-1 - он уже почти год отсидел в тамошнем сизо.
Во-2 - он вышел под залог до вступления в силу приговора суда. Отсидеть ему придётся всё равно (если не сбежит).

Странно другое - почему его на время суда не выпускали, а сейчас вдруг раздобрели.
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Тереть в туалет только с адвокатом 🤣💦
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Во блин паразиты как обычно. Его уже осудили и свое наказание он понесет, не только тюрьма. И после отсидки тоже, это клеймо будет с ним надолго. Вспоминается отсидка Тайсона. Также кричали паразиты, хотя там дело было мутным. А он за короткое время вернул Чемпионский пояс, а затем откусил ухо....☺ Но тем не менее Тайсона реабилитировали. Он снимается в кино, в рекламе, часто в ток шоу и тд. А его обвинительницу сегодня никто и не вспомнит. Вот и Алвесу после отсидки нужно делать именно так, не молчать сидеть а восстановливать репутацию. Что касается дела главный аргумент против него считаю не показания его или жертвы, а алкоголь. Все знают как мужики не думают о последствиях и напрочь откл голова когда встает головка😂 Все твердят она пошла с ним. Думаю она была не против, но попав в туалет передумала, почувствовала унижение, а Алвес бухой уже был на взводе. А то что не кричала это был клуб могли не слышать, или же как многие делают, ну на получи что доволен?
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Беги, Дани, беги из этой сумасшедшей страны, где тебя могут посадить просто со слов какой-то полностью пробитой шлюпки.
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Группу протестующих Грета Тунберг привела? Больно на секстантов похожи и методичками лгтм махали.
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Поехать на тачке в Севилью, там час на любом катере до Морокко/Алжира, а оттуда с новым паспортом на любой тропический остров в Азии, чиллить до истечения срока давности
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Рад за цыгана
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Я из запоя выйти не могу, а тут какой-то Алвес.
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Ответ Растиньяк
ща посмотрим какие яйки у этого латиноса, не сбежит-будет 🤡
Сбежит тоже будет 🤡
Только вот я не пойму на какой срок его щас освободили? По сути приговорили же уже его
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Выход надо отметить в клубе, я считаю
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Ответ Zeitgeist Zeppelin
Странное правосудие, когда за деньги можно выйти по сути сразу. Да еще за такое серьезное преступление. Получается, что богатые могут насиловать. Этот как с тем Эпштейном-педофилом. Тоже откупался.
По недоказанному преступлению. где против него только слова прожженной шлюпки.
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А зенит про Промеса разрывается
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Ответ Hitgoe Himgob
Я думаю он больше в тюрьму не вернётся
А смысл скрываться? Обязательно вернется.

Дали 4.5 , т.е. к обязательной отсидке 3 года.
14 месяцев отсидел, итого остался 1 год 10 месяцев.
Счета заблокированы, денег нет, смысл скрываться бомжом. В испанских тюрьмах неплохо живут.

Выйдет через 22 месяца, с чистой совестью и миллионером.
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Ответ Alexey Catalonsky
Теперь в клуб и как следует отметить).
И кого-нибудь там изнасиловать?
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Ответ Coongur
Комментарий удален модератором
За угол по нужде бегать, от греха:)
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Ответ Великий Додда
он же ведь может
Я надеюсь, что ума хватит этого не делать. А то-что он может, ты прав.
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Ответ Alexey Catalonsky
Теперь в клуб и как следует отметить).
он же ведь может
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