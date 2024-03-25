Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уверенно обыграл «Автодор», «Самара» уступила «Нижнему Новгороду»

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись два матча.

В группе Б екатеринбургский «Уралмаш» обыграл саратовский «Автодор» и стал единоличным лидером, «Самара» дома уступила «Нижнему Новгороду».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Уралмаш – Автодор 82:66 (21:17, 27:20, 19:18, 15:11)
Дата проведения
25 марта, 17.15, «ДИВС»
Онлайн матча
Уралмаш
Даглас (19 + 10 подборов), Невельс (18), Эллис (16 + 8 подборов), Писклов (13), Уиттакер (10 + 13 передач) – старт; Нельсон (5), Балашов (1), Новиков (0).
Автодор
Торнвелл (15 + 9 подборов + 5 потерь), Ньюмэн (11), Беслач (11 + 7 подборов), Хэммондс (4), Петенев (0) – старт; Мавра (11), Халдеев (8), Фридзон (6), Гарретт (0).

Самара – Пари Нижний Новгород 70:80 (17:18, 23:21, 13:19, 17:22)
Дата проведения
25 марта, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча
Самара
Роберсон (21), Далтон (6), Томпсон (5 + 9 подборов), Ребич (3), Викторов (2) – старт; М.Кулагин (10), Гудумак (10), Хоукинс (9), Загорац (4).
Пари Нижний Новгород
Чадов (12), Воронцевич (11), Хвостов (9 + 8 передач), Беленицкий (6), Стребков (5) – старт; Близнюк (9), Бабурин (9), Смит (9), Новакович (6), Ганькевич (4), Зоткин (0).

Положение команд: Уралмаш – 20-14, Самара – 19-15, Автодор – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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Честно говоря них не пойму,; ну ладно, гости форму почему-то гостевую забыли, но хозяева, что, в стирку отдали свою салатную? Дурдом, играть в почти одинаковой форме в наше время.
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Если в очередной раз " Уралмаш" расслабится на домашней арене с первых минут, интрига матча обеспечена до конца. Надеюсь, все сложится как в предыдущем матче с "Астаной", где с первых минут мало кто сомневался в победе заводчан
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Удачи, Самара!
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