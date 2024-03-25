Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уверенно обыграл «Автодор», «Самара» уступила «Нижнему Новгороду»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись два матча.

В группе Б екатеринбургский «Уралмаш» обыграл саратовский «Автодор» и стал единоличным лидером, «Самара» дома уступила «Нижнему Новгороду».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа Б

Положение команд: – 20-14, – 19-15, – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.

Группа А

Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.