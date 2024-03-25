Единая лига ВТБ. «Уралмаш» уверенно обыграл «Автодор», «Самара» уступила «Нижнему Новгороду»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись два матча.
В группе Б екатеринбургский «Уралмаш» обыграл саратовский «Автодор» и стал единоличным лидером, «Самара» дома уступила «Нижнему Новгороду».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа Б
- Дата проведения
- 25 марта, 17.15, «ДИВС»
- Уралмаш
- Даглас (19 + 10 подборов), Невельс (18), Эллис (16 + 8 подборов), Писклов (13), Уиттакер (10 + 13 передач) – старт; Нельсон (5), Балашов (1), Новиков (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 18.00, «Дворец спорта»
- Самара
- Роберсон (21), Далтон (6), Томпсон (5 + 9 подборов), Ребич (3), Викторов (2) – старт; М.Кулагин (10), Гудумак (10), Хоукинс (9), Загорац (4).
Положение команд: Уралмаш – 20-14, Самара – 19-15, Автодор – 16-18, МБА – 13-21, Руна – 13-21, Астана – 12-22, Нижний Новгород – 12-22, Минск – 0-34.
Группа А
Положение команд: УНИКС – 25-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-10, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.