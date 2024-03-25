Алвес внес залог в 1 млн евро за свое освобождение. Суд распорядился выпустить Дани из тюрьмы
Дани Алвес выйдет из тюрьмы в ближайшее время.
Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.
По данным Telecinco, Алвес собрал требуемую сумму. Деньги уже поступили на судебный счет, в связи с чем суд дал тюремной администрации распоряжение освободить футболиста.
Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.
Алвес внес залог 1 млн. евро, чтобы этот промежуток времени провести на воле. Как только отсидка вступит в силу, он должен прибыть в тюрьму и отсидеть свои 4.5 года (за минусом уже отсиженного). Залоговый 1 млн. к нему при этом возвращается.
Если же он нарушит условия выхода под залог, то он теряет эти деньги и дополнительно получает еще одно преступление.
p.s. есть комедия "Большой Стэн" про то, как осужденный за финансовые махинации имел аж целых пол года подготовки между решением суда и реальной отсидкой.
она говорит, в сша правило такое, вы можете
лежать с девушкой под одеялом, и даже х уже может касаться лобка девушки, но если она в этот момент говорит «нет», значит НЕТ. можешь втягивать член в себя обратно, иначе это будет насилие.
А в наших судах ведь приговор вступает в силу незамедлительно, так? Или тоже может быть так же как у Алвеса?
Любой из участников процесса может остановить процесс в любой момент. А если второй участник всё равно продолжит, то это изнасилование. В какой стране, или лучше спросить: "в каком нездоровом разуме может быть иначе?"