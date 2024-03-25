Алвес внес залог в 1 млн евро за свое освобождение. Суд распорядился выпустить Дани из тюрьмы

Дани Алвес выйдет из тюрьмы в ближайшее время.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

По данным Telecinco, Алвес собрал требуемую сумму. Деньги уже поступили на судебный счет, в связи с чем суд дал тюремной администрации распоряжение освободить футболиста.

Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.