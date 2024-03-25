Алвес внес залог в 1 млн евро за свое освобождение. Суд распорядился выпустить Дани из тюрьмы

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Дани Алвес выйдет из тюрьмы в ближайшее время.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

По данным Telecinco, Алвес собрал требуемую сумму. Деньги уже поступили на судебный счет, в связи с чем суд дал тюремной администрации распоряжение освободить футболиста.

Ранее стало известно, что Алвес планирует взять кредит, чтобы внести залог. Также сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов, однако Неймар-старший опроверг это.

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Enchanter WIZZARD
Народ, как перейти с мобильной версии спортса на нормальную?
Внести залог в 1 млн. евро.
+67
-3
+64
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
+36
-2
+34
Многие писали что жертве просто нужны деньги, а выяснилось что деньги нужны суду
+32
-2
+30
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
Ты даже не представляешь, как работают законы в Испании. Такого абсурда нигде нет.
+11
-1
+10
"За деньги - да!"
+8
-1
+7
Ответ Kuryanin
Внести залог в 1 млн. евро.
Если нет, то у отца Неймара берёшь
+6
-1
+5
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
Он виновен. Но между вынесением приговора и вступлением его официально в силу есть промежуток во времени.
Алвес внес залог 1 млн. евро, чтобы этот промежуток времени провести на воле. Как только отсидка вступит в силу, он должен прибыть в тюрьму и отсидеть свои 4.5 года (за минусом уже отсиженного). Залоговый 1 млн. к нему при этом возвращается.
Если же он нарушит условия выхода под залог, то он теряет эти деньги и дополнительно получает еще одно преступление.

p.s. есть комедия "Большой Стэн" про то, как осужденный за финансовые махинации имел аж целых пол года подготовки между решением суда и реальной отсидкой.
+5
-1
+4
Почему убрали полную версию сайта?? Мобильная кошмарна.
+5
-1
+4
Ответ Vadim Slutsky
Всё нормально. Секс пока не запрещён. Но если она потом говорит "Я не давала согласия!", то это явное изнасилование. Дани с ней потанцевал, причём танцевал он.... нестандартно. Потом он отправился в санузел. И пригласил её. Она через 2 мин. пошла туда же. Санузел был мужской, разумеется. Там он..... поиграл с ней в шашки, но ей не понравилось. Она говорит: он играл нечестно. И поэтому она накатала на него заяву. В общем, раз в Испании законодательно закрепили то, что бешеные феминистки абсолютно правы, то что было делать суду? Они осудили Дани за..... "изнасилование". Но в то же время тот же суд прекрасно понимает: ну какой же Дани насильник? Обычный человек. Ну, и нашёлся выход. Отпустить под залог.
Ещe один кому "санузел был мужской, разумеется". Еще скажи, что знаешь об этом, потому что лично там бывал, и видел на нем букву "Мэ", а не "Жо".
+4
0
+4
Ответ TaR
Многие писали что жертве просто нужны деньги, а выяснилось что деньги нужны суду
Кому не нужны деньги)
+3
-1
+2
Ответ Заяцволк
Видимо поэтому они убеждены, что красивые дамы не обманывают, и той даме из туалета уж точно надо поверить, настоящие мужики именно так и делают ! ))
Не, настоящие мужики не обманывают, а дают альтернативные версии событий, как это пару-тройку раз сделал Дани. И верить нужно каждой версии, даже если они противоречат друг другу.
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Конечно разберутся ) Только если суд сажает в тюрьму не имея ни одного доказательства - это является дискредитацией суда, наплевательством на презумпцию невиновности. Если бы мы были в Испании, я бы написал на тебя заявление об изнасиловании, тебе тоже дали бы срок, а я бы говорил "Ну а что, дыма без огня не бывает" )
Ага. Я понял. Зачем все эти суды разбирательства. Нужно просто идти к вам с Ригоберкой. Вы сразу порешаете кто виноват кто нет. У одного у всех жены по 100кг с прыщами. У второго что все суды не компитентны. Вы зря тут тратите время на спорте. Ведь у вас такие таланты не виданные миром. Вы обязаны явить их миру.
+2
-1
+1
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
у них там свои приколы "с законами"
+2
-1
+1
Ответ Klevers
Преступник который менял показания каждый раз, судья вынес приговор за изнасилование, но за 1 миллион $$ выпускает его на свободу, речь ведь об гражданине ... Мы ведь не на футбольном поле. Вот так Испания, интересный суд. За деньги готовы отпустить на свободу) Прикол ... Если бы он не врал постоянно можно было б поверить, что жертва - охотник за деньгами, но его вранью суду нет в моём понимании оправдания, а после он его ещё и купил) Причём тут вообще деньги ? Приговор, как и договор - дороже денег. А если нет то это цирк и клоунада - зачем он тогда нужен ?! А после разговоры про справедливость жизни и т.д.
Настоящая клоунада - это то , что Вы написали , уж не обессудьте !
+5
-4
+1
Ответ Демьян=)
уедет или нет, вот в чём вопрос.
В Спартак
+3
-2
+1
Ответ _El Nino_
Пролил немного света на эту историю, спасибо. А в наших судах ведь приговор вступает в силу незамедлительно, так? Или тоже может быть так же как у Алвеса?
У нас выйти под залог можно на стадии, когда ты обвиняемый и судебный процесс в разгаре. Например, как в случае Кокорина с Мамаевым. Только конкретно в их случае суд отказал в такой возможности.
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален модератором
Тоже удивляют фанатики этого клуба, как они упорно защищают насильника
+5
-4
+1
Ответ kaka10
Если нет, то у отца Неймара берёшь
Могу в долг дать
0
0
0
Ответ Vadim Slutsky
Всё нормально. Секс пока не запрещён. Но если она потом говорит "Я не давала согласия!", то это явное изнасилование. Дани с ней потанцевал, причём танцевал он.... нестандартно. Потом он отправился в санузел. И пригласил её. Она через 2 мин. пошла туда же. Санузел был мужской, разумеется. Там он..... поиграл с ней в шашки, но ей не понравилось. Она говорит: он играл нечестно. И поэтому она накатала на него заяву. В общем, раз в Испании законодательно закрепили то, что бешеные феминистки абсолютно правы, то что было делать суду? Они осудили Дани за..... "изнасилование". Но в то же время тот же суд прекрасно понимает: ну какой же Дани насильник? Обычный человек. Ну, и нашёлся выход. Отпустить под залог.
рассказал знакомой из us эту историю с алвесом.
она говорит, в сша правило такое, вы можете
лежать с девушкой под одеялом, и даже х уже может касаться лобка девушки, но если она в этот момент говорит «нет», значит НЕТ. можешь втягивать член в себя обратно, иначе это будет насилие.
+1
-1
0
Ответ Иван Лапин
Худшая мобильная версия сайта в истории всех сайтов в интернете. Позорище.
Почему?
0
0
0
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
это испанское правосудие
0
0
0
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
Да, у меня возник тот же вопрос. Осудили, а потом выпускают под залог насильника, логики вообще не вижу. Но возможно мы мало знаем испанское законодательство.
0
0
0
Ответ Полуэктов Пётр
Он виновен. Но между вынесением приговора и вступлением его официально в силу есть промежуток во времени. Алвес внес залог 1 млн. евро, чтобы этот промежуток времени провести на воле. Как только отсидка вступит в силу, он должен прибыть в тюрьму и отсидеть свои 4.5 года (за минусом уже отсиженного). Залоговый 1 млн. к нему при этом возвращается. Если же он нарушит условия выхода под залог, то он теряет эти деньги и дополнительно получает еще одно преступление. p.s. есть комедия "Большой Стэн" про то, как осужденный за финансовые махинации имел аж целых пол года подготовки между решением суда и реальной отсидкой.
Пролил немного света на эту историю, спасибо.
А в наших судах ведь приговор вступает в силу незамедлительно, так? Или тоже может быть так же как у Алвеса?
0
0
0
Ответ _El Nino_
Что-то я не совсем понял. Его же уже признали виновным и приговорили к тюремному сроку. Это же не этап судопроизводства, чтоб под залог выходить. Или что вообще происходит?
испанские законы это вообще прикол)
0
0
0
Ответ ReneHoseman
рассказал знакомой из us эту историю с алвесом. она говорит, в сша правило такое, вы можете лежать с девушкой под одеялом, и даже х уже может касаться лобка девушки, но если она в этот момент говорит «нет», значит НЕТ. можешь втягивать член в себя обратно, иначе это будет насилие.
В смысле "в сша правило такое"? А где-то в мире иначе?
Любой из участников процесса может остановить процесс в любой момент. А если второй участник всё равно продолжит, то это изнасилование. В какой стране, или лучше спросить: "в каком нездоровом разуме может быть иначе?"
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Народ, как перейти с мобильной версии спортса на нормальную?
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий