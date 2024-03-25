Владимир Крикунов: «Ротенберг должен остаться тренером СКА. Одна из самых молодых команд КХЛ. Клуб развивает россиян, а другие делают акцент на легионеров»

Владимир Крикунов заявил, что Роман Ротенберг должен остаться тренером СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«СКА – одна из самых молодых команд в , и, несмотря на поражение от « » во втором раунде плей-офф, я считаю, что наставник команды должен остаться на своем посту.

Армейцы по ходу нынешнего плей-офф столкнулись с массой сложностей – это и травмы, и порой весьма странное судейство, когда команда больше атакует и чаще при этом играет в меньшинстве.

Но самое главное, что в СКА много молодых ребят, им доверяют, и они набираются опыта в КХЛ.

Поверьте, для молодого парня играть в одном из сильнейших клубов лиги – это отличный опыт и большие перспективы.

У СКА абсолютно правильная стратегия по развитию своих воспитанников, отличная клубная вертикаль, позволяющая ребятам расти.

В то время, когда многие клубы делают акцент на легионеров, развивает российских игроков. Это будущее нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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