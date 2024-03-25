Владимир Крикунов: «Ротенберг должен остаться тренером СКА. Одна из самых молодых команд КХЛ. Клуб развивает россиян, а другие делают акцент на легионеров»
Владимир Крикунов заявил, что Роман Ротенберг должен остаться тренером СКА.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«СКА – одна из самых молодых команд в КХЛ, и, несмотря на поражение от «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф, я считаю, что наставник команды Роман Ротенберг должен остаться на своем посту.
Армейцы по ходу нынешнего плей-офф столкнулись с массой сложностей – это и травмы, и порой весьма странное судейство, когда команда больше атакует и чаще при этом играет в меньшинстве.
Но самое главное, что в СКА много молодых ребят, им доверяют, и они набираются опыта в КХЛ.
Поверьте, для молодого парня играть в одном из сильнейших клубов лиги – это отличный опыт и большие перспективы.
У СКА абсолютно правильная стратегия по развитию своих воспитанников, отличная клубная вертикаль, позволяющая ребятам расти.
В то время, когда многие клубы делают акцент на легионеров, СКА развивает российских игроков. Это будущее нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Превосходство «Автомобилиста»: пропустили 2 шайбы за 6 секунд – и все равно выиграли у СКА
Средний возраст "СКА, молодые ребята" = 25,2 года
Автомобилист, много иностанцев = 6 легионеров
СКА, наши ребята = 8 легионеров
Перевожу на "Крикуновский язык"))
23:45 Владимир Крикунов: «Не смешите народ! Не тренер Ротенберг должен остаться тренером СКА! Одна из самых молодых команд КХЛ. Пусть он не тренер и вообще не знает, что такое реальное тренерское дело, но клуб развивает россиян в то время как другие делают акцент на легионеров»
Ухахахаа (-:
Ска, "развивающий молодёжь" - только косяпор Зыков из своих.