Владимир Крикунов: «Ротенберг должен остаться тренером СКА. Одна из самых молодых команд КХЛ. Клуб развивает россиян, а другие делают акцент на легионеров»

Теги СКА Автомобилист Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов заявил, что Роман Ротенберг должен остаться тренером СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«СКА – одна из самых молодых команд в КХЛ, и, несмотря на поражение от «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф, я считаю, что наставник команды Роман Ротенберг должен остаться на своем посту.

Армейцы по ходу нынешнего плей-офф столкнулись с массой сложностей – это и травмы, и порой весьма странное судейство, когда команда больше атакует и чаще при этом играет в меньшинстве.

Но самое главное, что в СКА много молодых ребят, им доверяют, и они набираются опыта в КХЛ.

Поверьте, для молодого парня играть в одном из сильнейших клубов лиги – это отличный опыт и большие перспективы.

У СКА абсолютно правильная стратегия по развитию своих воспитанников, отличная клубная вертикаль, позволяющая ребятам расти.

В то время, когда многие клубы делают акцент на легионеров, СКА развивает российских игроков. Это будущее нашего хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Превосходство «Автомобилиста»: пропустили 2 шайбы за 6 секунд – и все равно выиграли у СКА

Материалы по теме

97 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Средний возраст "Автомобилист, опытные мастера" = 26,1 года
Средний возраст "СКА, молодые ребята" = 25,2 года
Автомобилист, много иностанцев = 6 легионеров
СКА, наши ребята = 8 легионеров
+172
-1
+171
Как им не стыдно говорить такую чушь? Позорище
+91
0
+91
Так ведь все только за. Я бы его ещё и в Зенит назначил. Или если бы он сам себя назначил, было бы неплохо
+89
-3
+86
Ответ Денис Свиридов
Как им не стыдно говорить такую чушь? Позорище
Ну что же ты! Вот смотри он годовалого россиянина Лайпсика в состав ставит! Где ты еще увидишь такое доверие молодым российским хоккеистам)))
+53
0
+53
Противно читать, как уважаемые тренеры лебезят перед этим мажором.
+53
-2
+51
Допускаю, что Ротенберг будет играть в первом звене в следующем сезоне, потому что в качестве играющего тренера он принесет больше пользы команде.
+29
0
+29
Ответ Верховенский1990
Противно читать, как уважаемые тренеры лебезят перед этим мажором.
Это их путь шершавого языка. Выглядит противно, но потом я вспоминаю что они это добровольно и многое о них понимаю.
+26
0
+26
Я отдаю свой голос за то, что бы Ромка остался вечно в СКА. Тогда за кубок будут бороться нормальные команды
+25
-1
+24
Более того, делает россиян из нероссиян - демографию повышает, опять же. Конечно, клоун должен остаться
+18
0
+18
Ответ Юрий Плотников
Ладно всякие там Назаровы, но когда заслуженные ветераны подлизывают этому, вызывает особое огорчение
Это вызывает не огорчение, а отвращение и брезгливость.
+17
-1
+16
Ответ Антуан
Это их путь шершавого языка. Выглядит противно, но потом я вспоминаю что они это добровольно и многое о них понимаю.
Я надеюсь, что хотя бы покойный Гимаев не оправдывал бы этого недоросля.
+13
-1
+12
Ладно всякие там Назаровы, но когда заслуженные ветераны подлизывают этому, вызывает особое огорчение
+11
0
+11
Ну вот какие им блага обещают за такие речи, ради чего они это делают, уважаемые же когда-то люди.. как будто сами не понимают насколько это чушь
+9
0
+9
Услужливый язык
+10
-1
+9
О чем он говорит? Если посчитать количество загубленных карьер, игроков взятых с ведущих ролей в других командах в СКА, их будет не на одну команду.
+8
-1
+7
19:25 Крикунов о «Динамо»: «Какой Занатта? Не смешите народ! Он не тренер, вообще не знает, что такое тренерское дело»

Перевожу на "Крикуновский язык"))

23:45 Владимир Крикунов: «Не смешите народ! Не тренер Ротенберг должен остаться тренером СКА! Одна из самых молодых команд КХЛ. Пусть он не тренер и вообще не знает, что такое реальное тренерское дело, но клуб развивает россиян в то время как другие делают акцент на легионеров»

Ухахахаа (-:
+6
0
+6
Ответ Crestbook
Средний возраст "Автомобилист, опытные мастера" = 26,1 года Средний возраст "СКА, молодые ребята" = 25,2 года Автомобилист, много иностанцев = 6 легионеров СКА, наши ребята = 8 легионеров
Всегда приятно встретить Сергея Юрьевича на ветке.
+6
0
+6
Ротенберг не успел проиграть , а лизуны уже бегут галопом наперегонки , перепрыгивая друг через друга быть первым ! Кто в СКА свои воспитанники ? Хоть одного назовите .
+6
0
+6
Ответ Денис Свиридов
Как им не стыдно говорить такую чушь? Позорище
У животных нет чувства стыда
+7
-1
+6
Ответ Mihail0910
Допускаю, что Ротенберг будет играть в первом звене в следующем сезоне, потому что в качестве играющего тренера он принесет больше пользы команде.
команде соперника
+5
0
+5
Локо, Трактор на 70% играют своими воспитанниками и вышли в полуфинал.
Ска, "развивающий молодёжь" - только косяпор Зыков из своих.
+4
0
+4
Крикунов,не стыдно нести подобную ахинею?Или мозгами уже поплыл?Нельзя стать тренером топовой команды КХЛ(да,пожалуй и детской),посмотрев 800 матчей и получив диплом тренера 1,5 годовых курсов дистанционно(в Омске)!Позор таким хоккейным «специалистам».Когда же наконец закончатся мучения питерского хоккея с многочисленными болельщиками?
+4
0
+4
Во 🤡
+3
0
+3
Должен остаться тренером … Да, он должен им сначала стать!
+3
0
+3
собрать бы в кучу всех сочувствующих и на детектор, лицемеры
+3
0
+3
Вообще, что он сказал, это стыд и позор!!! Он сам себя вообще слышит???? Вообще не понимаю, как можно без мата... О каких клубных воспитанниках он сейчас сказал???? После каждого его предложения становится просто тошно!!!
+3
0
+3
Старый, ты то куда со своим языком? 😁
+4
-1
+3
Ну всё.Цензурных слов явно не хватает
+2
0
+2
Ответ sbvinn
Это вызывает не огорчение, а отвращение и брезгливость.
И это тоже, просто не дописал
+2
0
+2
Ответ Верховенский1990
Противно читать, как уважаемые тренеры лебезят перед этим мажором.
крикунов давно не уважаемый,как под йзе марино подлез
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий