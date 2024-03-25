Ротенберг о СКА: «Переезд на новую арену повлиял на исход сезона – подчиняемся подобно солдатам. Уехали из привычных условий»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Р-Спорт СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что переезд на новую арену усложнил ситуацию для СКА.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

СКА уступил уральцам во всех трех домашних играх в этой серии на «СКА-Арене».

Петербуржцы начали играть на новой арене с 11 февраля, переехав из Ледового дворца.

«Был тяжелый переезд на новую арену. Это повлияло на исход сезона. Мы подчиняемся приказам подобно солдатам.

Если есть поручение, мы его выполняем. Это даже не обсуждается. Переезд не простая история, мы уехали из привычных условий.

Мы не ищем оправданий, но это усложнило ситуацию.

Место не плохое. Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом – это родной дом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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85 комментариев
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Пел взахлеб , что вызывает гордость полный стадион . Хороший лед . Бросал вызов НХЛу с его аренами. А что случилось , Рома ?
+75
-2
+73
Ааа, тогда ладно
+62
-1
+61
🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤡 вечный 🤡🤡🤡🤡
+39
-1
+38
Следующий матч надо брать! 🤣
+26
0
+26
Вот никаких сомнений, что хоккей который ставил Ротенберг был заточен под ледовый дворец.
Прямо как объявили о переезде, сразу было понятно, что это помешает строительству системы.
Метро дальше находится, а это нагрузки повышенные, а ноги не то резионовые. И играть на правом берегу Невы как известно легче, чем на левом, засчет кориалисового ускорения.
Ну и по широте южнее стадион расположен, это значит что заход солнца позже был.
В хоккее не бывает мелочей.
+23
0
+23
Твой дом тюрьма!
+21
0
+21
Что за бред я сейчас прочел?
+15
0
+15
Кто-то шутил, что новая арена у Ротенберга будет + ещё одна причина провала. Оказалось, что это была не шутка.
+11
0
+11
Кому ты подчиняешься 🤡 ? Тебе ни КХЛ, вообще никто не указ, все матчи перенесли, только у СКА расписание осталось прежним. Ты сам переехал на новую арену, чтобы трубить про рекорды и арктический лед предков. Смешно.
+10
-1
+9
Уже арена виновата, ахахаха, ощущение, что их с вещами выгнали откуда-то))) совсем бредит, сам себе "приказал", сам переехал, сам обвинил в этом)) ) заткнулся бы уже, серьезно))
+10
-1
+9
Ответ fancska992
Пел взахлеб , что вызывает гордость полный стадион . Хороший лед . Бросал вызов НХЛу с его аренами. А что случилось , Рома ?
Рома обделался, это же очевидно. Причем если обычно он обделывается только через рот, то сейчас он обделался из всех возможных отверстий
+8
0
+8
Ответ Flasher_
балин, заберите его кто-нить...Ну пжалуста((
боюсь он никому не нужен)
+8
0
+8
балин, заберите его кто-нить...Ну пжалуста((
+9
-2
+7
Ответ Beast
Ааа, тогда ладно
Ну можно и наградить в принципе.
+6
0
+6
У ЦСКА чемпионское окно закрылось, а у ротенберга оно никогда не откроется)))
+7
-1
+6
Оооо, пошли отмазки . Мастера -они на то и мастера , что играют любыми клюшками и на любом льду . Автомобилист вообще вас на вашем поле отодрал дважды, для которого лед тоже был новым .
+5
0
+5
Я бы еще добавил, что хоккей все таки зимний вид спорта, а серию пришлось проводить весной, что также пошатнуло здоровье и настрой солдат Романа
+3
0
+3
чушпан - нытик
+3
0
+3
Сказочный...тренер
+3
0
+3
Ответ КЕША
Оооо, пошли отмазки . Мастера -они на то и мастера , что играют любыми клюшками и на любом льду . Автомобилист вообще вас на вашем поле отодрал дважды, для которого лед тоже был новым .
Трижды же :)
+3
0
+3
За такое подвиг полагается премия - 20 новых хоккеистов, финский холодильник и почетная грамота.
+2
0
+2
Что он несёт 🤣 Сам пел про отличный лёд на новой арене. Плохому танцору всегда что-то мешает, хотя у Романа этого нет 🥚
+4
-2
+2
Понимаю Романа. Я, когда с женой поссорился, спал на раскладушке на кухне. Непростая была история. Был тяжёлый переезд. Я уехал из привычных условий. Не искал оправданий, но это усложнило ситуацию.
Место не плохое. Место отличное, я установил тут много рекордов. Но кровать в спальне - это кровать в спальне.
+2
0
+2
Плохому танцору мешают яйца
+2
0
+2
Извините, но...
АХАХАХАХАХАХА🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Бравому солдату Швецку опять свинью подложили
+2
0
+2
А теперь посмотрите,на все голы СКА,это не тренерские схемы и т.д.
Только индивидуальные действия.
Игрокам СКА не нужны подсказки этих псевдотренеров,они просто мешают.

Из 12 удалений 2 гола,это что?
Кто отвечает за большинство.
На …й его.
Кто отвечает за защиту,на …й его.
Кто отвечает за результат на …й его.
Поэтому с таким составом,кто их набрал,отвечает тренера.
Вы уж извините,но три года это достаточно,что бы яйцами отвечать,хватит уже за пап и мам прятаться
+2
0
+2
Надо новую Ротенберг-арену строить, иначе никак
+3
-1
+2
Шел бы ты лучше на фронт, "солдат"
+2
0
+2
вротен тебе вообще надо играть возле параши. как ты вероломно влез в наш хоккей, так кроме ненависти к тебе у болельщиков нет.
+2
0
+2
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