Ротенберг о СКА: «Переезд на новую арену повлиял на исход сезона – подчиняемся подобно солдатам. Уехали из привычных условий»

Роман Ротенберг заявил, что переезд на новую арену усложнил ситуацию для СКА.

СКА проиграл « » со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

СКА уступил уральцам во всех трех домашних играх в этой серии на «СКА-Арене».

Петербуржцы начали играть на новой арене с 11 февраля, переехав из Ледового дворца.

«Был тяжелый переезд на новую арену. Это повлияло на исход сезона. Мы подчиняемся приказам подобно солдатам.

Если есть поручение, мы его выполняем. Это даже не обсуждается. Переезд не простая история, мы уехали из привычных условий.

Мы не ищем оправданий, но это усложнило ситуацию.

Место не плохое. Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом – это родной дом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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