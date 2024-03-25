Ротенберг о СКА: «Переезд на новую арену повлиял на исход сезона – подчиняемся подобно солдатам. Уехали из привычных условий»
Роман Ротенберг заявил, что переезд на новую арену усложнил ситуацию для СКА.
СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
СКА уступил уральцам во всех трех домашних играх в этой серии на «СКА-Арене».
Петербуржцы начали играть на новой арене с 11 февраля, переехав из Ледового дворца.
«Был тяжелый переезд на новую арену. Это повлияло на исход сезона. Мы подчиняемся приказам подобно солдатам.
Если есть поручение, мы его выполняем. Это даже не обсуждается. Переезд не простая история, мы уехали из привычных условий.
Мы не ищем оправданий, но это усложнило ситуацию.
Место не плохое. Место отличное, мы установили тут много рекордов. Но родной дом – это родной дом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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Прямо как объявили о переезде, сразу было понятно, что это помешает строительству системы.
Метро дальше находится, а это нагрузки повышенные, а ноги не то резионовые. И играть на правом берегу Невы как известно легче, чем на левом, засчет кориалисового ускорения.
Ну и по широте южнее стадион расположен, это значит что заход солнца позже был.
В хоккее не бывает мелочей.
Место не плохое. Место отличное, я установил тут много рекордов. Но кровать в спальне - это кровать в спальне.
АХАХАХАХАХАХА🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Только индивидуальные действия.
Игрокам СКА не нужны подсказки этих псевдотренеров,они просто мешают.
Из 12 удалений 2 гола,это что?
Кто отвечает за большинство.
На …й его.
Кто отвечает за защиту,на …й его.
Кто отвечает за результат на …й его.
Поэтому с таким составом,кто их набрал,отвечает тренера.
Вы уж извините,но три года это достаточно,что бы яйцами отвечать,хватит уже за пап и мам прятаться