Ротенберг не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезонах. Он проиграл третью серию как тренер – дважды ЦСКА и «Автомобилисту»
Роман Ротенберг проиграл третью серию плей-офф как главный тренер.
СКА уступил «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Петербуржцы проиграли серию со счетом 1-4.
Роман Ротенберг как главный тренер СКА не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезона во главе клуба.
Он возглавил СКА в 2022 году.
С того момента Ротенберг дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции (3-4 и 2-4) и уступил «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина.
1 раз - случайность.
2 раза - совпадение.
3 раза - закономерность.
Не обижайте тренеров, эти люди всю жизнь трудятся, чтобы это звание заслужить.
💪🏻🥁🚀🔥
Это еще обе зеленых команды отсутствуют!
Авто 🚀🚀🚀