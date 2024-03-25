Ротенберг не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезонах. Он проиграл третью серию как тренер – дважды ЦСКА и «Автомобилисту»

Роман Ротенберг проиграл третью серию плей-офф как главный тренер.

СКА уступил « » (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы проиграли серию со счетом 1-4.

как главный тренер СКА не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезона во главе клуба.

Он возглавил СКА в 2022 году.

С того момента Ротенберг дважды проиграл в финале Западной конференции (3-4 и 2-4) и уступил «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина.