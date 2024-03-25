Ротенберг не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезонах. Он проиграл третью серию как тренер – дважды ЦСКА и «Автомобилисту»

Теги ЦСКА СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг проиграл третью серию плей-офф как главный тренер.

СКА уступил «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы проиграли серию со счетом 1-4.

Роман Ротенберг как главный тренер СКА не дошел до финала Кубка Гагарина во всех трех сезона во главе клуба.

Он возглавил СКА в 2022 году.

С того момента Ротенберг дважды проиграл ЦСКА в финале Западной конференции (3-4 и 2-4) и уступил «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина.

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183 комментария
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Как и планировали, ска и цска не встретятся в полуфинале, но есть нюанс)))
+299
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Развалинами мажора удовлетворён
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+150
Дайте Ромчику поработать.
+93
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Мастер 💪
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Придется "гению-самоучке" опять новый формат плей-офф придумывать)
+53
-3
+50
Надеюсь, ротенберг не уволит ротенберга, и самодур продолжит тренировать ска
+43
-1
+42
Ответ vzi
Контракт на 5 лет сейчас действует.
Кубок Гагарина спасен.
+42
0
+42
Йозе Марино подтвердил, что он бездарь.

1 раз - случайность.
2 раза - совпадение.
3 раза - закономерность.
+39
0
+39
Ответ Sarumian
Йозе Марино подтвердил, что он бездарь. 1 раз - случайность. 2 раза - совпадение. 3 раза - закономерность.
4 раза - система
+38
0
+38
Ответ Виктор Победов
Дайте Ромчику поработать.
Контракт на 5 лет сейчас действует.
+34
0
+34
В первый свой сезон в 7 матчах уступил в финале конференции, во второй сезон в 6 матчах так же в финале конференции, а в этом в 1/4 финала 1:4. Ну что тут ещё скажешь, прогрессирует 😁
+25
0
+25
Что ж, в НХЛ еще 3 недели регулярки и весь плей-офф, Роман разгреб все свои дела чтобы насладиться этим
+21
0
+21
Вот это система!
+21
-2
+19
Даёшь вылет в следующем году в первом раунде 0-4 от Минска
+19
0
+19
"прогирал как тренер" - так тренерскую профессию ещё никто не унижал)
+18
-1
+17
Закрывайте комментарии) сегодня праздник в России
+17
0
+17
великий!!!
+17
-1
+16
Ответ Groznyi2024
Это как дважды Барсе и один Осасуне
Все три раза осасуне.
+15
0
+15
Ничего взяли же на перспективу его. Молодой горячий парень. Сейчас летом методички Арсена Венгера или Роджера Федерера почитает и точно возьмёт кубок!!!
+14
0
+14
Ответ Max M
Как и планировали, ска и цска не встретятся в полуфинале, но есть нюанс)))
Ай, красавчик 😉
+13
0
+13
Теперь надо попробовать сделать перекрëстный ПО с ВХЛ, чтобы уж наверняка дойти до финала...
+13
-2
+11
Развалинами Санкт-Ротенбурга удовлетворён.
+10
0
+10
Если бы с первого раунда играли бы с востоком, то ска бы вынесли бы ещё в первом раунде.
+10
-1
+9
"У нас молодая команда, всё впереди" - ждём ахахахах
+9
0
+9
Ответ Ванзай
4 раза - система
Я надеюсь, что он системный тренер!
+9
0
+9
Ответ alexsem69
Мастер 💪
Да. Стабильность - признак мастерства.
+10
-2
+8
Спешит, чтобы подготовиться к суперсерии с белоруссами
+10
-3
+7
Унижением мажора доволен
+7
0
+7
"главный тренер ска" не равно "главный тренер".
Не обижайте тренеров, эти люди всю жизнь трудятся, чтобы это звание заслужить.
+7
0
+7
Восток сила!!
💪🏻🥁🚀🔥
Это еще обе зеленых команды отсутствуют!
Авто 🚀🚀🚀
+7
0
+7
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