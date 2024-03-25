В «Фенербахче» обсудят переход в Ла Лигу, Серию А или другой чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков (Эртем Шенер)

Теги высшая лига Нидерланды лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Бельгия Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция происшествия Футбол

В Серии А или Ла Лиге может оказаться турецкий клуб.

После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. 18 марта министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных.

Впоследствии пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором будут оценены различные меры, которые могут быть приняты в связи с инцидентом. В их числе – выход из Суперлиги.

Как передает BPT со ссылкой на журналиста Эртема Шенера, руководство рассмотрит возможность перехода в чемпионат Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов или Франции.

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
РПЛ
+155
-1
+154
в чемпионат Греции,вот будет жара))
+90
0
+90
А их там - в Ла Лиге, Серии А - ждут с их фанатами (которые по факту не лучше трабзоновских)?
Заседание совета директоров "Фенера" и его повестка напоминает историю, как Федун "Спартак" снимал с чемпионата после 2-го тура несколько лет назад.
+78
-6
+72
Ответ Козявки Терри
Скорее в лучшую лигу мира )
Сначала очищение в ФНЛ, потом выход в РПЛ.
+52
0
+52
Честно говоря эта новость выглядит как полный бред!
+34
-2
+32
Прямо как Зенит собирался в Севастополь.
+38
-11
+27
А чемпионат Азербайджана, раз уж на то пошло, не ближе им будет?
+21
-1
+20
Ответ Михо
РПЛ
Скорее в лучшую лигу мира )
+20
0
+20
Почему бы сразу в АПЛ не заявиться и на финал Лиги Чемпионов? Все прямо в Испании, Италии, Франции ждут клуб шапиТо, чтобы его сразу включить в обход всех лиг в свою ТОП лиг?. Ну хотите играть в другой стране начинайте с низов, в Англии это 10й дивизион, за 10 лет есть возможность выйти в АПЛ, думаю и в других ТОП лигах что то подобное.
+15
-1
+14
Ответ k b
в чемпионат Греции,вот будет жара))
Фенербахче в Лиге Конференций, играет с Олимпиакосом.:))))))))
+12
0
+12
Чемпионат Северного Кипра сочтёт большой честью принять в свои ряды самобытную стамбульскую команду
+11
0
+11
Заметьте, бундеслиги в списке нет. Видимо и там слишком много фанатов Трабзонспора.
+9
0
+9
Ответ brno2020
Честно говоря эта новость выглядит как полный бред!
почему «как»? )
+7
0
+7
В Саранске новый стадион пустует. Это я так, ни на что не намекаю.
+7
0
+7
А этим чемпионатам этот Фенербахче нафиг то не сдался? ))
+6
-1
+5
в АПЛ (армянская премьер - лига)
+6
-2
+4
Хитро задумано :)
Только вот их там никто не ждёт )))
+3
-1
+2
Объединённый чемпионат с Израилем ещё можно рассмотреть.
+3
-1
+2
Ответ Кузьмич
Почему в лалигу? Прям соседняя страна. И все испанцы будут к вам летать. Вы слишком хорошего мнения обо всех клубах Испании. В сельте и Мальорке, в Альбасете и в Гранаде очень много лишних денег чтобы к вам летать. Переходите сразу в Исландию! Вы забыли что вы ещё вчера пришли из Азии. Переходите в Сирию или в Ирак - вас там ждут. Или вообще заведите отдельный чемпионат внутри страны с Курдами и Армянами.
Чел, успокойся.
+1
0
+1
Ответ brno2020
Честно говоря эта новость выглядит как полный бред!
Не более бредовая чем изречения Заремы)
+5
-4
+1
Ответ brno2020
Честно говоря эта новость выглядит как полный бред!
В свое время, твоя Барселона хотела во французскую лигу перейти, тогда так не сказал бы
+1
0
+1
А чемпионат Греции не рассматривают вариант?
+1
0
+1
А что так можно было?

Надо Зениту в какую-нибудь Южно-Американскую лигу заявиться, пока в РФ не уляжется. Ну и я за клубом двину :)
+4
-3
+1
В чемпионат Армении
+3
-2
+1
Спортс же писал, что турецкие клубы очень сильно зависят от гос денег. Так кто будет давать эти гос деньги Фенеру, если он свалит с турецкого чемпа?
+2
-1
+1
В Севастополь по следам Зенита. Куда ближе лететь, чем в Бельгию.
+4
-3
+1
Че не в суперлигу сразу?
+2
-1
+1
Хитрые турки придумали план как войти в Евросоюз.
+3
-2
+1
А если на них нападут в Ла Лиге, то куда им потом переходить?
+1
-1
0
ФНЛ ждёт !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий