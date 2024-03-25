В «Фенербахче» обсудят переход в Ла Лигу, Серию А или другой чемпионат из-за нападения фанатов «Трабзонспора» на игроков (Эртем Шенер)
В Серии А или Ла Лиге может оказаться турецкий клуб.
После игры 30-го тура Суперлиги, в которой «Фенербахче» одержал выездную победу со счетом 3:2, фанаты «Трабзонспора» выбежали на газон и атаковали игроков команды гостей, праздновавших в центре поля. Футболисты уходили в подтрибунное помещение в сопровождении охраны и полицейских. 18 марта министр внутренних дел Турции сообщил о 12 задержанных.
Впоследствии пресс-служба «Фенербахче» сообщила, что 2 апреля состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором будут оценены различные меры, которые могут быть приняты в связи с инцидентом. В их числе – выход из Суперлиги.
Как передает BPT со ссылкой на журналиста Эртема Шенера, руководство рассмотрит возможность перехода в чемпионат Бельгии, Испании, Италии, Нидерландов или Франции.
Заседание совета директоров "Фенера" и его повестка напоминает историю, как Федун "Спартак" снимал с чемпионата после 2-го тура несколько лет назад.
Только вот их там никто не ждёт )))
Надо Зениту в какую-нибудь Южно-Американскую лигу заявиться, пока в РФ не уляжется. Ну и я за клубом двину :)