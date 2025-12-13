Алексей Миранчук открыт к предложениям из Европы: «Почему я не могу рассмотреть? Пообщаюсь. Пока надо реабилитироваться с «Атлантой» за провальный сезон»
Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям из Европы.
Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям от европейских клубов.
Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года.
«Если из Европы что-нибудь придет, то почему я не могу рассмотреть? Я всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, то, конечно, я пообщаюсь. Но пока я связываю свою судьбу с «Атлантой». Я бы не хотел уезжать на такой ноте, когда провели провальный сезон, надо реабилитироваться», – сказал Миранчук в эфире «Коммент.Шоу».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
