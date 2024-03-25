«Историческое фото». RFEF опубликовала фотографию Винисиуса, Ямаля, Родриго и Нико Уильямса накануне посвященного борьбе с расизмом матча Испания – Бразилия

Игроки сборной Испании и Бразилии сделали «историческое фото».

Сборные Испании и встретятся в Мадриде 26 марта. Товарищеская игра будет посвящена борьбе с расизмом и жестокостью в футболе.

Перед матчем Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала совместную фотографию Нико Уильямса, , и с подписью «историческое фото».

«Футбол, по крайней мере, так его следует понимать, – это союз. Принимая соперничество как нечто естественное, спорт следует понимать как способ укрепления связей между людьми, независимо от их происхождения.

По этой причине матч Испания – Бразилия, который и без того является отличной игрой, окажет глобальное влияние, поскольку обе страны объединятся в борьбе с расизмом, бедствием, которое необходимо искоренить. Потому что в футболе единственный цвет, который нас отличает, – это цвет футболки.

«Одна кожа» – вот девиз, под которым идет работа по организации этого товарищеского матча, в которой участвуют обе команды и все их члены. Накануне поединка, в тесном сотрудничестве между Королевской федерацией футбола Испании и Бразильской конфедерацией футбола, была проведена историческая фотосессия с участием Нико Уильямса, Ламина Ямала, Винисиуса и Родриго на «Сантьяго Бернабеу», в идеальном месте для такого важного матча», – говорится в заявлении RFEF.

Фото: https://rfef.es/