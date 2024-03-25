«Историческое фото». RFEF опубликовала фотографию Винисиуса, Ямаля, Родриго и Нико Уильямса накануне посвященного борьбе с расизмом матча Испания – Бразилия

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Игроки сборной Испании и Бразилии сделали «историческое фото».

Сборные Испании и Бразилии встретятся в Мадриде 26 марта. Товарищеская игра будет посвящена борьбе с расизмом и жестокостью в футболе.

Перед матчем Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала совместную фотографию Нико Уильямса, Винисиуса ЖуниораЛамина Ямаля и Родриго с подписью «историческое фото».

«Футбол, по крайней мере, так его следует понимать, – это союз. Принимая соперничество как нечто естественное, спорт следует понимать как способ укрепления связей между людьми, независимо от их происхождения.

По этой причине матч Испания – Бразилия, который и без того является отличной игрой, окажет глобальное влияние, поскольку обе страны объединятся в борьбе с расизмом, бедствием, которое необходимо искоренить. Потому что в футболе единственный цвет, который нас отличает, – это цвет футболки.

«Одна кожа» – вот девиз, под которым идет работа по организации этого товарищеского матча, в которой участвуют обе команды и все их члены. Накануне поединка, в тесном сотрудничестве между Королевской федерацией футбола Испании и Бразильской конфедерацией футбола, была проведена историческая фотосессия с участием Нико Уильямса, Ламина Ямала, Винисиуса и Родриго на «Сантьяго Бернабеу», в идеальном месте для такого важного матча», – говорится в заявлении RFEF.

Фото: https://rfef.es/

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29 комментариев
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Расизм какой-то, ни белых, ни азиатов
+104
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«Одна кожа» — отличное название для бутика, торгующего сумочками, ремнями, обувью, куртками...
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И ни одного белого на фото....
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Борьба с расизмом - дело хорошее. Но почему это всегда работает только в одну сторону? Не вижу на фото Алиссона и Родри, например. Ведь цвет кожи не имеет значения.
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+12
Ответ Johnie
Ни представителя 🌈
Винисиус тот еще 321...
+23
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+9
На фото одни угольки и ни одного белого - вся суть их борьбы.
+10
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+8
Это и есть расизм
+8
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+7
Прочитал как истерическое фото.
Посмотрел, так и оказалось))
+7
-1
+6
Ответ Andy Tucker
Расизм какой-то, ни белых, ни азиатов
Ни представителя 🌈
+8
-3
+5
Ямаля только не втягивайте в это.
Пацан еще толком и играть не начал, он должен о футболе думать. А то Винисиус еще заразит своим вирусом, и пойдет Ямаль по кривой.
+5
-1
+4
Одна кожа - разные рожи
+4
-1
+3
Ямала никто даже не пытался обзывать
+2
0
+2
...«Одна кожа» – вот девиз...

Я же говорил, что он самый главный расист в футболе.
Как рыцарь - занавеска в формуле.
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0
+2
Ответ Н.Ф.
Одна кожа да кости, как говорят в народе.
А ещё ни кожи, ни рожи говорят. Если про фото)
+2
-1
+1
...Одна кожа – вот девиз...

И какого цвета "правильная" кожа ?
+1
0
+1
Ответ Unknown Noname
Борьба с расизмом - дело хорошее. Но почему это всегда работает только в одну сторону? Не вижу на фото Алиссона и Родри, например. Ведь цвет кожи не имеет значения.
Так это ж борьба с «белым» расизмом. А «чёрный» он хороший. Правильный🤓
+3
-2
+1
Но раздражает адекватных людей только один персонаж на этой фотографии)
+4
-3
+1
Ответ last_guard
На фото одни угольки и ни одного белого - вся суть их борьбы.
С языка снял...
+1
-1
0
Ответ Н.Ф.
«Одна кожа» — отличное название для бутика, торгующего сумочками, ремнями, обувью, куртками...
...в Сокольниках
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0
Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
Сумочки из крокодильей кожи девушкам нравятся больше,
чем крокодилам.
©
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Ответ Н.Ф.
«Одна кожа» — отличное название для бутика, торгующего сумочками, ремнями, обувью, куртками...
Комментарий удален модератором
Ответ Dszubov
И ни одного белого на фото....
Ну дык а что им там, собственно, делать?

Или вы хотите, чтоб было как на этой абсурдной фотографии: https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/24/3/7/1709795568.png ?
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Что позволяют себе эти чёрные?💪🏾
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А мне чот песенка из мультфильма вспомнилась "каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок.."
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