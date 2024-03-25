«Историческое фото». RFEF опубликовала фотографию Винисиуса, Ямаля, Родриго и Нико Уильямса накануне посвященного борьбе с расизмом матча Испания – Бразилия
Игроки сборной Испании и Бразилии сделали «историческое фото».
Сборные Испании и Бразилии встретятся в Мадриде 26 марта. Товарищеская игра будет посвящена борьбе с расизмом и жестокостью в футболе.
Перед матчем Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала совместную фотографию Нико Уильямса, Винисиуса Жуниора, Ламина Ямаля и Родриго с подписью «историческое фото».
«Футбол, по крайней мере, так его следует понимать, – это союз. Принимая соперничество как нечто естественное, спорт следует понимать как способ укрепления связей между людьми, независимо от их происхождения.
По этой причине матч Испания – Бразилия, который и без того является отличной игрой, окажет глобальное влияние, поскольку обе страны объединятся в борьбе с расизмом, бедствием, которое необходимо искоренить. Потому что в футболе единственный цвет, который нас отличает, – это цвет футболки.
«Одна кожа» – вот девиз, под которым идет работа по организации этого товарищеского матча, в которой участвуют обе команды и все их члены. Накануне поединка, в тесном сотрудничестве между Королевской федерацией футбола Испании и Бразильской конфедерацией футбола, была проведена историческая фотосессия с участием Нико Уильямса, Ламина Ямала, Винисиуса и Родриго на «Сантьяго Бернабеу», в идеальном месте для такого важного матча», – говорится в заявлении RFEF.
Фото: https://rfef.es/
Посмотрел, так и оказалось))
Пацан еще толком и играть не начал, он должен о футболе думать. А то Винисиус еще заразит своим вирусом, и пойдет Ямаль по кривой.
Я же говорил, что он самый главный расист в футболе.
Как рыцарь - занавеска в формуле.
И какого цвета "правильная" кожа ?
чем крокодилам.
©
Или вы хотите, чтоб было как на этой абсурдной фотографии: https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/24/3/7/1709795568.png ?