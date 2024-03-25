Винисиус Жуниор: «Если уеду из Испании, расисты добьются желаемого. Хочу остаться в лучшем клубе мира, чтобы они и дальше видели мое лицо. Я смелый, я из «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор намерен оставаться в Испании, несмотря на оскорбления.

«Я много думал о том, чтобы уйти. Если я уйду, то дам расистам то, чего они хотят.

Я хочу остаться здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они и дальше видели мое лицо.

Я продолжаю расти, чтобы радовать приходящих на стадион людей. Расистов меньшинство, и они не всегда дают о себе знать.

Я смелый, я из «Реала» – лучшего клуба мира. Мне сложно, но я собираюсь остаться, потому что президент, клуб поддерживают меня. Мой уход станет триумфом расистов», – заявил вингер.

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50 комментариев
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Нормально он целую нацию в расизме обвинил, полнейший неадекват, по сути это разжигание межнациональной розни со стороны Винисиуса и уголовка, странно почему все молчат:)
+93
-23
+70
Единственное, чего Винисиус добился своей борьбой, это то что я теперь в новостях про него слово «вингер» могу правильно прочитать только со второй попытки.
+58
-4
+54
Его война...
+22
-1
+21
я смелый молодец, политик негр и боец
+17
-1
+16
Ответ Sergeant Squirting
Его война...
«Моя борьба…»
По заветам австрийского художника)
+15
0
+15
Ответ Sergeant Squirting
Его война...
Испания, дон Кихот…)
+9
0
+9
Забавно будет наблюдать, как на футбольном поле и за его пределами будут уживаться Винисиус с Мбаппе.)
+7
0
+7
Сильно зазвездился парень, вот что ему не хватает? Место в старте есть, играет в великом клубе, зарплата мама не горюй, условия жизни отличные, молодой, жизнь только начинается, играй, живи и радуйся жизни, но нет, накрутил себе что то там в голове, и борется с какими то мифическими чудовищами, ничем хорошим это не закончится для него..
+7
0
+7
Вообще пофиг, уедет или нет. Перестал бы зоопарк устраивать на матчах, а он продолжает. Видимо он нахрдит престижным выступать, якобы против расизма. Позорник.
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Нормально он целую нацию в расизме обвинил, полнейший неадекват, по сути это разжигание межнациональной розни со стороны Винисиуса и уголовка, странно почему все молчат:)
Ему потыкают, словно ребенку.

Рано или поздно клуб начнет репутационно терять из-за его выходок.
+8
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+4
надеюсь, его продадут
+3
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+3
Постарайся быстрее пройти процесс эволюции, с отъездом вопрос не решится
+3
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+3
Этот смелый скоро по этапу пойдет. Конкуренции с Мбаппе он не выдержит. Уровень не тот. Не зря жу пытается себе соломку в Испании подстелить))
+3
-1
+2
Ответ Theodor Herzl
Единственное, чего Винисиус добился своей борьбой, это то что я теперь в новостях про него слово «вингер» могу правильно прочитать только со второй попытки.
Фёдор, такая же штука)
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+2
нарочно или нет но,по моему, Винисиус этим нытьем, сам же и раздувает,эту тему с расизмом
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Ответ rigobersong
Нормально он целую нацию в расизме обвинил, полнейший неадекват, по сути это разжигание межнациональной розни со стороны Винисиуса и уголовка, странно почему все молчат:)
Где в его словах ты это увидел?
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Будет мстить и мстя будет его страшна
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какой же он мемный.
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Ответ Johnie
«Моя борьба…» По заветам австрийского художника)
Не скромничай, Майн Кампф
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Я не расист, но я очень хочу чтобы ты ушел из Реала. Надоело
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Раз такой смелый, переходи в Шинник
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Ответ rigobersong
Нормально он целую нацию в расизме обвинил, полнейший неадекват, по сути это разжигание межнациональной розни со стороны Винисиуса и уголовка, странно почему все молчат:)
Молчат потому, что если кто-то что-то вякнет, то его ждёт судьба Рубиалеса, только не от фемок, а от БЛМщиков
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Винисиус, приезжай к нам в Спартак, братан, будем вместе побеждать хейтеров Моего Великого Спартака!!
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🤡
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Играть за Реал Мадрид и получать за это миллионы - вот это смельчак! Уильям Уоллес завидует его смелости)
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Ответ rigobersong
Нормально он целую нацию в расизме обвинил, полнейший неадекват, по сути это разжигание межнациональной розни со стороны Винисиуса и уголовка, странно почему все молчат:)
Комментарий удален модератором
Ответ Крок Офф
Не скромничай, Майн Кампф
«Будь плохишом»)
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Ответ Coongur
Испания, дон Кихот…)
А реально ты прав , точнее не скажешь 👍Реал- его Дульсинея , Дон Карло - Санчо Панса👍
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Ответ Coongur
Испания, дон Кихот…)
Точно. Вся его борьба с ветряными мельницами.
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Ответ SPAIN 2010
Сильно зазвездился парень, вот что ему не хватает? Место в старте есть, играет в великом клубе, зарплата мама не горюй, условия жизни отличные, молодой, жизнь только начинается, играй, живи и радуйся жизни, но нет, накрутил себе что то там в голове, и борется с какими то мифическими чудовищами, ничем хорошим это не закончится для него..
Но проблема-то расизма есть. Есть же индивиды, которые на стадионах ухают, кидают бананы и т.д. Или для тебя это не проблема, норм ситуация?
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