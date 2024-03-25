Винисиус Жуниор: «Если уеду из Испании, расисты добьются желаемого. Хочу остаться в лучшем клубе мира, чтобы они и дальше видели мое лицо. Я смелый, я из «Реала»

Винисиус Жуниор намерен оставаться в Испании, несмотря на оскорбления.

«Я много думал о том, чтобы уйти. Если я уйду, то дам расистам то, чего они хотят.

Я хочу остаться здесь, в лучшем клубе мира, чтобы они и дальше видели мое лицо.

Я продолжаю расти, чтобы радовать приходящих на стадион людей. Расистов меньшинство, и они не всегда дают о себе знать.

Я смелый, я из « » – лучшего клуба мира. Мне сложно, но я собираюсь остаться, потому что президент, клуб поддерживают меня. Мой уход станет триумфом расистов», – заявил вингер.