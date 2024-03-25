1 млн евро за Алвеса внес Депай. Экс-защитник «Барсы» вышел из тюрьмы под залог (Мабхут Аль-Марри)

Теги Барселона Атлетико Дани Алвес Ла Лига Мемфис Депай деньги Футбол

Мемфис Депай помог Дани Алвесу покинуть тюрьму.

Сегодня экс-защитник сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года лишения свободы за изнасилование, покинул тюрьму после внесения залога в размере 1 млн евро.

Катарский инсайдер Мабхут Аль-Марри сообщает, что за бразильца заплатил нападающий «Атлетико» и сборной Нидерландов. Алвес и Депай вместе играли за «Барселону» в сезоне-2021/22.

Депай о постах в поддержку Промеса: «Вы не знаете того Квинси, что знаю я. Он остается моим другом, а друзей я не бросаю»

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43 комментария
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Умеет Депай кентов выбирать. Промес, Алвес...
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О моральной стороне этого дела я судить не стану, но чисто по человечески, Депай - отличный парень.
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Ответ Sergeant Squirting
Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
А не догадываешься, почему человек не горит желанием поддержать осуждённого насильника?
+48
-10
+38
А главное за базар отвечает. Друзей не бросаю сказал. Сделал
+27
-1
+26
Ответ Sergeant Squirting
Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
Депаю не привыкать он же в одно время с Промесом тусил. да и как вроде не состоит на рекламе у гигантов экипировки как Месси или Ней. Но довольно странно что ни один бразильский футболист не обратил внимание на одного из самых титулованного бразильца. на самом деле даже печально такое видеть.
+27
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Ответ ZarvuR2020
Умеет Депай кентов выбирать. Промес, Алвес...
Думаешь, он и Квинси вызволит из неволи?
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Друг, познаётся в беде.
+17
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Ну что тут скажешь, есть у Депая сердце и похоже большое, достойное уважения!🤲
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Ответ Sergeant Squirting
Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
Я уверен Алвесу отказали не только условные Месси/Неймер/Суарез и отказали точно не из-за жадности.
Все-таки Алвес не мешок картошки украл.
+13
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Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
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+11
Почему Вонисиус ему не помог? Он же так любит всех цветных и бразильцев в частности. Да и лям для него щас мелочь
+13
-3
+10
Ответ Sergeant Squirting
Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
Месси скинул деньги Суаресу, тот Альбе, последний Неймару, Ней Депаю, а Депай Алвесу.
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Ответ Н.Ф.
Думаешь, он и Квинси вызволит из неволи?
Вряд ли законы Нидерландов позволят
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Депай по понятиям.
+4
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Это просто человечность респект делаю !
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Ответ Hunteralex
А не догадываешься, почему человек не горит желанием поддержать осуждённого насильника?
Ясное дело, жена не разрешила. Ещё троих пацанов поднимать надо.
+3
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Ответ ZarvuR2020
Умеет Депай кентов выбирать. Промес, Алвес...
Пьют на воле кенты
И с подругами спят.
Они там, а я здесь,
Я взял вину на себя.

А на воле весна,
Воздух давит на грудь.
После трудного дня
Не могу я уснуть.

«Вы гуляйте вовсю», —
Это вам сказал я.
Пусть душа не болит,
Я взял вину на себя.
+3
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Какой же Депай красавчик, просто лютый респект за то, что не кидает кентов!:) Виновны они или нет докажет суд, но то что Мемфис не кидает пацанов с района, это вызывает уважение!:)
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Ответ Kit244098
О моральной стороне этого дела я судить не стану, но чисто по человечески, Депай - отличный парень.
А чего не так с моральной точки зрения? Взял на себя ответственность, что человек никуда не скроется до окончания разбирательства и не будет нелегально пытаться влиять на суд.
Кажется здесь нет и не может быть ничего аморального?
+3
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Ответ Darren&K
Чтож настоящий друг. Многие от Алвеса отвернулись, даже его дружбан близкий Неймар. Это история еще не закончена много чего еще сплывет. Тайсон был в свое время главным НАСИЛЬНИКОМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. А сейчас у него другая репутация. Главное Дани не молчать молчание это уже доказательство
он столько наговорил, что лучше б вообще молчал с самого начала.
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Ответ Sergeant Squirting
Удивительно что Депай, а Месси с его состоянием для которого 1 млн это как 1 копейка остался в стороне, а сколько Дани голевых на него отдал в свое время...
ему слишком дорога репутация, тем более он в штатах. мб и помог втихую
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Ответ Kit244098
О моральной стороне этого дела я судить не стану, но чисто по человечески, Депай - отличный парень.
👍🤝
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Ответ ZarvuR2020
Умеет Депай кентов выбирать. Промес, Алвес...
Ну он выбрал Алвеса, а Промес пока в тюряге чалится - наверняка за лям его могли бы под домашний отпустить☝️
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Ответ ZarvuR2020
Умеет Депай кентов выбирать. Промес, Алвес...
Кто гангстер, кто чемпион (с)
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Нут так то Депай по поцански постипул. Респект ему.
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Я думаю и Промес(друг Депая) затянул на общее
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Ответ Hunteralex
А не догадываешься, почему человек не горит желанием поддержать осуждённого насильника?
Депай — Мужик !!! А Месси - ………… так себе !
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Ответ Hunteralex
А не догадываешься, почему человек не горит желанием поддержать осуждённого насильника?
Ну адвоката же своего прислал или это другое ❓🤔
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Ответ ShadyL
ему слишком дорога репутация, тем более он в штатах. мб и помог втихую
А что там в штатах?😂 Там везде двойные стандарты ты о чем. Можно завалить кого и остатся на воле или же образно говоря картошку украсть и тю тю. Месси возможно и помог втихую, это не искл. А может сомневается в Алвесе. Там и Суарес молчит, а они хорошо знали Алвеса, дружили
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Ответ Андрей
Депаю не привыкать он же в одно время с Промесом тусил. да и как вроде не состоит на рекламе у гигантов экипировки как Месси или Ней. Но довольно странно что ни один бразильский футболист не обратил внимание на одного из самых титулованного бразильца. на самом деле даже печально такое видеть.
зачем бразильским футболистами помогать уголовничку (пусть и титулованному)? деньги всегда можно потратить на другие богоугодные дела - мало, что ль, фавел в том же рио?))
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