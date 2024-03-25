1 млн евро за Алвеса внес Депай. Экс-защитник «Барсы» вышел из тюрьмы под залог (Мабхут Аль-Марри)

Мемфис Депай помог Дани Алвесу покинуть тюрьму.

Сегодня экс-защитник сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года лишения свободы за изнасилование, покинул тюрьму после внесения залога в размере 1 млн евро.

Катарский инсайдер Мабхут Аль-Марри сообщает, что за бразильца заплатил нападающий « » и сборной Нидерландов. Алвес и Депай вместе играли за «Барселону» в сезоне-2021/22.

Депай о постах в поддержку Промеса: «Вы не знаете того Квинси, что знаю я. Он остается моим другом, а друзей я не бросаю»