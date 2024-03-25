1 млн евро за Алвеса внес Депай. Экс-защитник «Барсы» вышел из тюрьмы под залог (Мабхут Аль-Марри)
Мемфис Депай помог Дани Алвесу покинуть тюрьму.
Сегодня экс-защитник сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года лишения свободы за изнасилование, покинул тюрьму после внесения залога в размере 1 млн евро.
Катарский инсайдер Мабхут Аль-Марри сообщает, что за бразильца заплатил нападающий «Атлетико» и сборной Нидерландов. Алвес и Депай вместе играли за «Барселону» в сезоне-2021/22.
Депай о постах в поддержку Промеса: «Вы не знаете того Квинси, что знаю я. Он остается моим другом, а друзей я не бросаю»
Все-таки Алвес не мешок картошки украл.
И с подругами спят.
Они там, а я здесь,
Я взял вину на себя.
А на воле весна,
Воздух давит на грудь.
После трудного дня
Не могу я уснуть.
«Вы гуляйте вовсю», —
Это вам сказал я.
Пусть душа не болит,
Я взял вину на себя.
Кажется здесь нет и не может быть ничего аморального?