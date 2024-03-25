❄️ Чемпионат России по биатлону. Спринт. Сливко победила, Резцова – 2-я, Казакевич – 3-я

Виктория Сливко победила в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Спринт

Женщины

1. Виктория Сливко – 22.55,5 (0)

2. Кристина Резцова – 16,1 (1)

3. Ирина Казакевич – 20,8 (1)

4. Анастасия Шевченко – 27,3 (1)

5. Полина Шевнина – 29,6 (1)

6. Анна Сола (Беларусь) – 33,7 (1)

7. Наталья Гербулова – 38,2 (0)

8. Екатерина Носкова – 44,5 (2)

9. Светлана Миронова – 47,3 (0)

10. Анастасия Батманова – 52,0 (0)

11. Лариса Куклина – 56,3 (1)

12. Валерия Каюмова – 1.02,5 (3)

13. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2)

14. Анастасия Гореева – 1.06,7 (3)

15. Екатерина Кулакова – 1.09,2 (1)...

20. Динара Смольская (Беларусь) – 1.26,7 (1)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени