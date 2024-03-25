❄️ Чемпионат России по биатлону. Спринт. Сливко победила, Резцова – 2-я, Казакевич – 3-я
Виктория Сливко победила в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону
Тюмень
Спринт
Женщины
1. Виктория Сливко – 22.55,5 (0)
2. Кристина Резцова – 16,1 (1)
3. Ирина Казакевич – 20,8 (1)
4. Анастасия Шевченко – 27,3 (1)
5. Полина Шевнина – 29,6 (1)
6. Анна Сола (Беларусь) – 33,7 (1)
7. Наталья Гербулова – 38,2 (0)
8. Екатерина Носкова – 44,5 (2)
9. Светлана Миронова – 47,3 (0)
10. Анастасия Батманова – 52,0 (0)
11. Лариса Куклина – 56,3 (1)
12. Валерия Каюмова – 1.02,5 (3)
13. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2)
14. Анастасия Гореева – 1.06,7 (3)
15. Екатерина Кулакова – 1.09,2 (1)...
20. Динара Смольская (Беларусь) – 1.26,7 (1)
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени
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