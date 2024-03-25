❄️ Чемпионат России по биатлону. Спринт. Сливко победила, Резцова – 2-я, Казакевич – 3-я

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина спринт (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Динара Смольская (Алимбекова) Наталья Гербулова Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Аделина Сабитова Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Екатерина Кулакова Кира Дюжева Дарья Кудаева Юлия Шеллер Биатлон

Виктория Сливко победила в спринте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Спринт

Женщины

1. Виктория Сливко – 22.55,5 (0)

2. Кристина Резцова – 16,1 (1)

3. Ирина Казакевич – 20,8 (1)

4. Анастасия Шевченко – 27,3 (1)

5. Полина Шевнина – 29,6 (1)

6. Анна Сола (Беларусь) – 33,7 (1)

7. Наталья Гербулова – 38,2 (0)

8. Екатерина Носкова – 44,5 (2)

9. Светлана Миронова – 47,3 (0)

10. Анастасия Батманова – 52,0 (0)

11. Лариса Куклина – 56,3 (1)

12. Валерия Каюмова – 1.02,5 (3)

13. Наталия Шевченко – 1.06,6 (2)

14. Анастасия Гореева – 1.06,7 (3)

15. Екатерина Кулакова – 1.09,2 (1)...

20. Динара Смольская (Беларусь) – 1.26,7 (1)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

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162 комментария
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Ответ heivani
Что сказать по нашим: у Дербушевой с Н.Шевченко определенно неудачная гонка, Миронова, А. Шевченко,- неплохая гонка для них. Медаль Казакевич конечно несомненный успех для Ирины.
Миронова прям снайпером становится)
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Это очень плохо, раз у нас Сливко спринт выигрывает. На КМ никто походу не будет конкурентоспособной. Наталья тяжеловата сегодня
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В этой гонке буду болеть за Кристину. Пусть звезды сойдутся.
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А я за Резцову))
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Девочки какие вы молодцы. Вика, СПАСИБО!!! Очень тронул, очень!!!
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Ответ Comeon!
Анна, первая среди честных.
Слушай гимн России стоя
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Всегда было что Вика меткий стрелок, но тихоход. Но последние 2 сезона она отлично добавила в скорости, умеет терпеть до конца последний круг.
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Девчонки наши родные умнички. У самой аж слеза покатилась. Удачи им всем.
+6
0
+6
Что сказать по нашим: у Дербушевой с Н.Шевченко определенно неудачная гонка, Миронова, А. Шевченко,- неплохая гонка для них. Медаль Казакевич конечно несомненный успех для Ирины.
+6
-1
+5
Накаркал Губер на два промаха Наташе Шевченко под руку.
+7
-2
+5
Кристина весёлая такая на вью. Видно что взрослеет, анализирует уже гонки как профессионал.
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Ответ Rygeek
Погода не ее.
Она же меньше Сливко по габаритам
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Света на нули все - аж не верится. На стойке она даже не дёрнулась, и была уверенной.
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Как только открыл стартовый протокол, у меня появилась уверенность в победе Сливко. Феноменальный результат показала Резцова, опередив ходом Казакевич. Молодцы девчонки!
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Шевченко сегодня и ходом средне, спад пошел или лыж нет на тепло?
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Ответ Comeon!
Комментарий скрыт
у тебя каждый новый комент бредовее предыдущего (про промах)
не сбавляй
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Ответ Дмитрий Итешин
Кристину с победой!
Поспешил я(((
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Рада что Кристина снова восстановила свою пpыть на лыжне, летит.
+3
0
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Ответ Дмитрий Итешин
У нас ВО ВСЕМ биатлоне на уровне КМ только один человек конкурентоспособен на сегодня - это Латыпов
Да какая разница, нас там ещё долго не будет.
+4
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+3
Ответ Дмитрий Итешин
Кристину с победой!
Рано еще
+3
0
+3
Вика Сливко чисто прошла оба рубежа и становится лидером гонки с достаточным отрывом для победы.
+3
0
+3
Ответ Rygeek
Да какая же она легкая? Тем более спринтер бывший.
Если так то это печально, потому что в Европе такая погода не редкость. Получается она вязнет в таком снегу, возможно техника конька очень силовая. Резцова же на КМ бегала везде топово в своем последнем сезоне
+3
0
+3
Ответ Svetmel
Миронова прям снайпером становится)
В преследовании узнаем, насколько ваша версия правильная.)
+3
0
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да не надо объяснять поступки, не надо спекулировать, Губер задолбал с вопросами
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О, Буртасова появилась. Интересненько.
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Эх, неужели Сливко?! Было бы здорово если бы Кубок взяла Кристина.
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Ответ galaxy***
О, Буртасова появилась. Интересненько.
Акимову посмотрели на КР. Теперь на сцене Женя! С хрена загуляла?:-)
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Кристи просто монстрит, очень мотивирована
+4
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Ответ Comeon!
Дело в РУСАДА, когда тотальный тихоход с ужаснейшей техникой внезапно начитает метеорить чуть ли не в каждой гонке.
Может дело просто в слабой подготовке всех биатлонисток?
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Ответ volga_olga
Научили Миронову стрелять)
Она бежит пока на нижних зонах, только и всего.
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