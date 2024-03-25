Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Виктория Синицина Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Камила Валиева деньги Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу. 

«На основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 марта 2011 года № 368 стипендия президента России выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр – в течение периода нахождения в списке кандидатов в спортивную сборную команду РФ по соответствующему виду спорта.

В соответствии с приказом Минспорта России от 7 марта 2024 года № 263 стипендия президента РФ выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову – олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову и Марку Кондратюку – бронзовым призерам Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Камила Валиева в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента РФ ей прекращена.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию на спортивный сезон 2023-2024. В связи с этим выплата стипендии президента России ей прекращена», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров – 39 тысяч, бронзовых – 30 тысяч.

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35 комментариев
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Скоро стипендию депутата будет получать, не переживайте
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ахахах, выборы прошли, больше не нужна
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Говорили, что чемпионы для нас и тд. А оказывается, всё на словах. Вот очень жаль ребят, Синицина уже лишена стипендии полностью, МГ и Марк лишатся после завершения карьеры.
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может, это даже хорошо, что нас на ОИ не берут?) мне просто даже представить страшно, какой бюджет тратится на медалистов игр. Подготовка-то еще ладно, но потом премии, тачки, льготы, а тут еще, оказывается, и пожизненная стипендия - вряд ли в 10 тысяч рублей.
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Ответ fewral
Синицына одна на перерыве? Или почему Кац оставили?
Ему выплачивают как ОЧ за 2014г
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Зато постояла возле Путина, это намного дороже любой стипендии.
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Ответ Hitgoe Himgob
Скоро стипендию депутата будет получать, не переживайте
У нас почти все артисты получают, потому что они все почти заслуженные и народные. А доплата 30-50 тысяч. А мы их знать не знаем
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Выборы прошли...
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Ответ fewral
Это понятно. Или золото пожизненно выплачивают, а бронзу нет?
Да, за золото пожизненно, за серебро и бронзу только во время карьеры
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С какого Кондратюк призер ОИ?
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Ответ Утренняя Аврора
Какие странные. Как будто Кацалапов вернётся на лед. Все еще в сборной остается. А с кем он будет танцевать? С другой партнершей? Вику то исключили.
Кацалапов получает за ОИ 2014.
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Ответ Oleandra
надо было в личке золото брать)
Они вполне имели право получать её и без золота лички, так как заслужили золота командника
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Ответ Мороженко
Говорили, что чемпионы для нас и тд. А оказывается, всё на словах. Вот очень жаль ребят, Синицина уже лишена стипендии полностью, МГ и Марк лишатся после завершения карьеры.
надо было в личке золото брать)
+1
-1
0
Ответ Анатолий Дмитриевич
может, это даже хорошо, что нас на ОИ не берут?) мне просто даже представить страшно, какой бюджет тратится на медалистов игр. Подготовка-то еще ладно, но потом премии, тачки, льготы, а тут еще, оказывается, и пожизненная стипендия - вряд ли в 10 тысяч рублей.
52 тр ежемесячно в 22году.
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Лишили только после многочисленных вопросов от журналистов.
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Серьезная новость.
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Кацалапов мог бы заявить о завершении. Нет, будут руками и зубами держаться за сборную. Ни стыда, ни совести
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Чтоб ты жил на одну зарплату...
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Какие странные. Как будто Кацалапов вернётся на лед. Все еще в сборной остается. А с кем он будет танцевать? С другой партнершей? Вику то исключили.
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Эх.......
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давно пора было
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дружба дружбой, а кишени (карманы) не дружат .
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Синицына одна на перерыве? Или почему Кац оставили?
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