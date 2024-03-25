Камиле Валиевой перестали выплачивать стипендию президента России

Фигуристке Камиле Валиевой перестали выплачивать президентскую стипендию.

29 января этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за допинг на 4 года, начиная с 25 декабря 2021-го.

Сборная России лишилась первого места в командном турнире на Олимпиаде-2022. Российским фигуристам присудили бронзу.

«На основании указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 марта 2011 года № 368 стипендия президента России выплачивается олимпийским чемпионам пожизненно, а серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр – в течение периода нахождения в списке кандидатов в спортивную сборную команду РФ по соответствующему виду спорта.

В соответствии с приказом Минспорта России от 7 марта 2024 года № 263 стипендия президента РФ выплачивается спортсменам: Никите Кацалапову – олимпийскому чемпиону в командных соревнованиях Олимпийских игр 2014 года в Сочи, , и – бронзовым призерам Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

в связи с дисквалификацией исключена из списка кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по фигурному катанию на коньках. Выплата стипендии президента РФ ей прекращена.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Виктория Синицина в связи с перерывом в спортивной карьере не включена в список кандидатов в спортивную сборную команду РФ по фигурному катанию на спортивный сезон 2023-2024. В связи с этим выплата стипендии президента России ей прекращена», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

Размер президентской стипендии для олимпийских чемпионов составляет 52 тысячи рублей, серебряных призеров – 39 тысяч, бронзовых – 30 тысяч.

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