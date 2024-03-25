Хавбек «Сочи» Сааведра: «У России одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы с Чили»

Игнасио Сааведра сравнил уровень жизни в России и Чили.

– Уровень жизни в Чили сопоставим с российским?

– Здесь надо учитывать, что Россия – огромная страна по сравнению с Чили. У вас одна из самых больших экономик в мире.

Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью.

– Уже успели удивиться ценам в Сочи?

– Цены плюс-минус одинаковые, так что не удивился. Может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле, – сказал полузащитник « ».