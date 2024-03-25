Хавбек «Сочи» Сааведра: «У России одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы с Чили»

Теги премьер-лига Россия Игнасио Сааведра Сочи Футбол

Игнасио Сааведра сравнил уровень жизни в России и Чили.

– Уровень жизни в Чили сопоставим с российским? 

– Здесь надо учитывать, что Россия – огромная страна по сравнению с Чили. У вас одна из самых больших экономик в мире.

Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью.

– Уже успели удивиться ценам в Сочи?

– Цены плюс-минус одинаковые, так что не удивился. Может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле, – сказал полузащитник «Сочи».

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31 комментарий
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Так и до иноагента можно договориться.
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Какой-то депутат, комментируя данное высказывание: "Вы что нас за дураков держите? Чили это вид кетчупа! Как мы можем на кетчуп быть похожими? Ну вы хоть думайте, когда спрашиваете"
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Базу выдал парень
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Врёт чилиец, вождь же сказал, уровень дохода Россиян взлетел до таких небес, что они себе даже яйца могут позволить покупать десятками тысяч, в следствие чего образовался невероятный дефицит, так что не надо тут нам, рядовым миллиардерам, сказки рассказывать
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Цены в России и цены в Сочи сильно отличаются, проверено лично. И я сейчас не про продукты в магазине
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На всякий случай: ВВП на душу населения у Чили выше, чем у России. 2023 год, по данным ВВП: 59. Чили 17254 долл./чел; 68. Россия 13006 долл./чел. Так что средний уровень в Чили, как минимум, не ниже. Удивляться нечему.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Кто определяет какая деятельность антироссийская? Кто определяет, что какой-то перевод - это именно вознаграждение за антироссийскую деятельность? Счёт иноагентов уже пошёл на сотни. У всех ли ваши критерии были выполнены? Можете ли вы подтвердить, что у подавляющего большинства (хотя бы 75%) они выполнены?
Ну и сейчас уже не нужен денежный перевод.
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Чили - южноамериканская Россия
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Слоняра
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Ты еще не видел нашу ВВП по ППС. Один дедушка тебе расскажет как мы Германию догнали и положили на лопатки в части ВВП….но по ППС))) и это в ценах 2022 года)))
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий скрыт
Глупый хомячок
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Так Чили - совсем не дыра, по всем показателям (ВВП на душу, ИРЧП итд) рядом, часто даже выше.
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Насчет самых больших экономик в мире - это он загнул. Даже чуть более двух лет назад она составляла не более 2% от мировой экономики.
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Ответ Pelerin
Ладно футболист. Но ты тоже веришь, что у нас одна из крупнейших экономик в мире? )
Ну а разве нет? По ппс Россия 5-6, по номиналу около топ-10. Если переводить на футбол, то это уровень Барсы, МЮ, БВБ. Разве их нельзя назвать одними из крупнейших клубов мира?
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это же надо так Чили оскорбить
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Где ты жизнь обычных людей видел, дорогой? Из окна клубного автобуса? В том-то и дело, что одна из самых больших экономик в мире...
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...России одна из самых больших экономик в мире...

Откуда этот миф ?
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Это честь для любой страны быть сравнимой с Чили.
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Ответ IvoKarlovic
Базу выдал парень
Ладно футболист. Но ты тоже веришь, что у нас одна из крупнейших экономик в мире? )
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Ответ Pigmalion
Ну а разве нет? По ппс Россия 5-6, по номиналу около топ-10. Если переводить на футбол, то это уровень Барсы, МЮ, БВБ. Разве их нельзя назвать одними из крупнейших клубов мира?
Нет, не переводится это на футбол. На футбол переводятся доходы болельщиков. А это если и соотносится, то с ВВП на душу населения. Да и то, не ВВП, а ВВП за вычетом оборонки.
А номинальный общий ВВП это как шашечки на такси.
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Ответ Pelerin
Нет, не переводится это на футбол. На футбол переводятся доходы болельщиков. А это если и соотносится, то с ВВП на душу населения. Да и то, не ВВП, а ВВП за вычетом оборонки. А номинальный общий ВВП это как шашечки на такси.
Ну ВВП на душу - это скорее эффективность и производительность, ну т.е Байер эффективнее Баварии, но Бавария очевидно крупнее.
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Ответ ДМ-1чемпион
Комментарий скрыт
Пятая, и это ППС, и только по версии ворлд банка.
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Ответ Sajres_Smit
Так-то Россия реально 5я экономика мира по ВВП по ППС(и это не какой-то левый показатель, а основной, на который ориентируются все, в том числе ЦРУ). Другой вопрос , что на душу населения мы не так уж и далеко ушли от Чили. Да, у нас больше, но не на много. Что касается 2% - это по номинальному ВВП и санкции конкретно показали, что значения это не имеет. Т.к.само по себе абсурдно, что в немалой степени от санкций против страны 2% пострадали страны вводящие эти самые санкции.
От любых барьеров в торговле страдают обе стороны этой торговли. Разница же в том, что какие бы не были потери западных стран, по их территории не лупят соседи разным оружием, а это основная ценность для них, стоящая любых невыгод от санкций. Да и основные выводы по поводу, кому что больше навредило, надо делать не через 2 года, а через 10 хотя бы. И думаю что Запад проиграет намного меньше
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Ответ Sajres_Smit
Так-то Россия реально 5я экономика мира по ВВП по ППС(и это не какой-то левый показатель, а основной, на который ориентируются все, в том числе ЦРУ). Другой вопрос , что на душу населения мы не так уж и далеко ушли от Чили. Да, у нас больше, но не на много. Что касается 2% - это по номинальному ВВП и санкции конкретно показали, что значения это не имеет. Т.к.само по себе абсурдно, что в немалой степени от санкций против страны 2% пострадали страны вводящие эти самые санкции.
Те, кто вводит санкции глобально ничем не рискуют. И даже если санкции начнут действовать и реально портить жизнь не прям сейчас, а через какое-то время, то их это вполне устраивает. Здесь можно привести аналогии про толстого и худого
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