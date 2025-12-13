Саво Милошевич: «Мбаппе – большая проблема для «Реала», он не центральный нападающий, все с ним плохо играют. Сегодня Холанд получил бы «Золотой мяч», а не Килиан»
Саво Милошевич заявил, что Килиан Мбаппе не вписывается в «Реал» в роли нападающего.
Экс-форвард «Рубина», «Осасуны», «Эспаньола», «Сарагосы» и других клубов принял участие в выпуске на ютуб-канале FONBET вместе с Владиславом Радимовым и журналистом Севастианом Терлецким.
Саво Милошевич: Я думаю, что Мбаппе – большая проблема [для «Реала»], как Винисиус.
Владислав Радимов: Мбаппе не центральный нападающий. Вот ты как центральный нападающий топ-уровня...
Саво Милошевич: Не центральный, я согласен.
Севастиан Терлецкий: Но он столько забивает!
Саво Милошевич: Но все остальные [в «Реале»] плохо играют.
Севастиан Терлецкий: Ну, то есть вы считаете, что Мбаппе действует на «Реал» разрушительно?
Саво Милошевич: Да, именной в этой позиции – как центральный нападающий. Он для меня не центральный нападающий.
Севастиан Терлецкий: Давайте тогда сравним. Вот есть Холанд, есть Мбаппе. Они оба идут сейчас за «Золотым мячом». Кто для вас круче как футболист? Не как нападающий, а как футболист.
Саво Милошевич: Как футболист – Мбаппе. Как голеадор – Холанд.
Севастиан Терлецкий: Кто заберет «Золотой мяч», если бы его вручали сегодня?
Саво Милошевич: Сегодня – Холанд.