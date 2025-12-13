  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Саво Милошевич: «Мбаппе – большая проблема для «Реала», он не центральный нападающий, все с ним плохо играют. Сегодня Холанд получил бы «Золотой мяч», а не Килиан»
35

Саво Милошевич: «Мбаппе – большая проблема для «Реала», он не центральный нападающий, все с ним плохо играют. Сегодня Холанд получил бы «Золотой мяч», а не Килиан»

Саво Милошевич: Мбаппе – проблема «Реала», «Золотой мяч» вручил бы Холанду.

Саво Милошевич заявил, что Килиан Мбаппе не вписывается в «Реал» в роли нападающего.

Экс-форвард «Рубина», «Осасуны», «Эспаньола», «Сарагосы» и других клубов принял участие в выпуске на ютуб-канале FONBET вместе с Владиславом Радимовым и журналистом Севастианом Терлецким.

Саво Милошевич: Я думаю, что Мбаппе – большая проблема [для «Реала»], как Винисиус.

Владислав Радимов: Мбаппе не центральный нападающий. Вот ты как центральный нападающий топ-уровня...

Саво Милошевич: Не центральный, я согласен.

Севастиан Терлецкий: Но он столько забивает!

Саво Милошевич: Но все остальные [в «Реале»] плохо играют.

Севастиан Терлецкий: Ну, то есть вы считаете, что Мбаппе действует на «Реал» разрушительно?

Саво Милошевич: Да, именной в этой позиции – как центральный нападающий. Он для меня не центральный нападающий.

Севастиан Терлецкий: Давайте тогда сравним. Вот есть Холанд, есть Мбаппе. Они оба идут сейчас за «Золотым мячом». Кто для вас круче как футболист? Не как нападающий, а как футболист.

Саво Милошевич: Как футболист – Мбаппе. Как голеадор – Холанд.

Севастиан Терлецкий: Кто заберет «Золотой мяч», если бы его вручали сегодня?

Саво Милошевич: Сегодня – Холанд.

Что делать с Хаби Алонсо?30285 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал FONBET
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЗолотой мяч
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
logoСаво Милошевич
logoМанчестер Сити
logoВладислав Радимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бензема о «Реале»: «Нет опытных игроков, которые могут сказать Беллингему, Мбаппе и Винисиусу, что не так. Сейчас в футболе не разговаривают, критика тяжело воспринимается»
11 декабря, 22:13
Гуллит о «Реале»: «Беллингем – жертва того, что Мбаппе, Винисиус и Родриго не отрабатывают без мяча. При Кроосе у «Мадрида» был баланс»
11 декабря, 21:43
Бензема о «Реале»: «Мбаппе, Винисиусу, Беллингему и Родриго не хватает взаимопонимания. Все хотят быть лучшими, поэтому сложно – Алонсо ничего не может сделать»
11 декабря, 19:42
Мбаппе стал лучшим игроком «Реала» в 3-й раз за 4 месяца сезона. В ноябре Килиан опередил Винисиуса, Куртуа, Милитао и Гюлера
5 декабря, 16:20
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
13 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
26 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото