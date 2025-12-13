Саво Милошевич: «Мбаппе – большая проблема для «Реала», он не центральный нападающий, все с ним плохо играют. Сегодня Холанд получил бы «Золотой мяч», а не Килиан»

Саво Милошевич: Мбаппе – проблема «Реала», «Золотой мяч» вручил бы Холанду.

Саво Милошевич заявил, что Килиан Мбаппе не вписывается в «Реал» в роли нападающего.

Экс-форвард «Рубина», «Осасуны», «Эспаньола», «Сарагосы» и других клубов принял участие в выпуске на ютуб-канале FONBET вместе с Владиславом Радимовым и журналистом Севастианом Терлецким.

Саво Милошевич : Я думаю, что Мбаппе – большая проблема [для «Реала »], как Винисиус .

Владислав Радимов : Мбаппе не центральный нападающий. Вот ты как центральный нападающий топ-уровня...

Саво Милошевич : Не центральный, я согласен.

Севастиан Терлецкий : Но он столько забивает!

Саво Милошевич : Но все остальные [в «Реале»] плохо играют.

Севастиан Терлецкий : Ну, то есть вы считаете, что Мбаппе действует на «Реал» разрушительно?

Саво Милошевич : Да, именной в этой позиции – как центральный нападающий. Он для меня не центральный нападающий.

Севастиан Терлецкий : Давайте тогда сравним. Вот есть Холанд, есть Мбаппе. Они оба идут сейчас за «Золотым мячом». Кто для вас круче как футболист? Не как нападающий, а как футболист.

Саво Милошевич : Как футболист – Мбаппе. Как голеадор – Холанд.

Севастиан Терлецкий : Кто заберет «Золотой мяч », если бы его вручали сегодня?

Саво Милошевич : Сегодня – Холанд.