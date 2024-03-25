Дмитрий Сычев: «Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться. Он находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно прибавлять»
Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).
В последних 24 матчах 38-летний Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.
– Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.
– В первой части сезона Овечкина практически не было видно, но после небольшого перерыва его прорвало. С чем вы это связываете?
– Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.
Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться, – сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев.
Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать
В каком командном виде спорта стабильно команда проводит 82 игры за такой короткий отрезок?
Вчера комментатор говорил, что у Вашингтона 16 игр за 30 дней.
ХК Вашингтон Овечкину не принадлежит, там ещё 30 парней играет, которые спортсменками являются и хотят чего-то достичь….!
У команды сложно с составом были, два первых центра вылетели, и места под кепкой не было…! Поэтому рвать и метать не получалось! Но тренер показывает себя, оставшиеся лидеры тоже, поэтому появился шанс на плей-офф, что для болельщиков (а они любят шоу) очень занимательно…на это акцент, тем более из 16 команд кубок будет к одной… и решат детали! А нхл нельзя купить всех и сделать ПСЖ ….!
Овечкин и его рекорд это тоже реалити шоу, оно интересно болельщикам, но зависит в первую очередь от Ови и его возможностей, в ущерб команде никто на него играть не будет!
А прошлом году Ови сел во второй половине, поэтому допускаю что форма набиралась по ходу сезона и нынешнее шайбы важнее, чем те что в начале, когда никто ничего не понимает…!
Первый гол сегодня вообще не его так то, но получилось вот так
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Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный)
Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?