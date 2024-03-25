Дмитрий Сычев: «Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться. Он находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно прибавлять»

Теги Дмитрий Сычев Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в НХЛ. Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

В последних 24 матчах 38-летний Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

– Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.

– В первой части сезона Овечкина практически не было видно, но после небольшого перерыва его прорвало. С чем вы это связываете?

– Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.

Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться, – сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев

Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать

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37 комментариев
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хейтеры хейтеров Овечкина должны немножко успокоиться...
+50
-13
+37
Овечкин конечно удивляет, казалось бы забуксовал и наметился серьезный спад, и тут опять начала забивать, доказав, что его еще рано списывать со счетов
+17
-1
+16
это еще сильно не повезло Сане с пандемиями и прочими отменами сезонов.. уже бы к 1000 приближался
+13
-3
+10
Сычев тоже был хорошим футболистом. Один сезон
+4
0
+4
Ответ quaterbackathome
Давайте от обратного В каком командном виде спорта стабильно команда проводит 82 игры за такой короткий отрезок? Вчера комментатор говорил, что у Вашингтона 16 игр за 30 дней.
НБА, там игр столько же +-
+4
0
+4
Ответ Montenegro Serbian
хоккей непростая игра - там сезон длинный ----------------------- Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный) Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?
Давайте от обратного
В каком командном виде спорта стабильно команда проводит 82 игры за такой короткий отрезок?
Вчера комментатор говорил, что у Вашингтона 16 игр за 30 дней.
+3
0
+3
Ответ good.ini
А мне интересно, кто в свою очередь гонится за Овечкиным по голам?
Остин " мистер Усы" Мэттьюз. Пока он идет с опережением графика Овечкина. Все покажет время и здоровье.
+3
0
+3
Ответ good.ini
А мне интересно, кто в свою очередь гонится за Овечкиным по голам?
Ничушкин
+3
0
+3
Ответ Duck Nightingale
Сычев тоже был хорошим футболистом. Один сезон
2002/2003, ха-ха.
+3
0
+3
Ответ Montenegro Serbian
хоккей непростая игра - там сезон длинный ----------------------- Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный) Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?
Что где когда, если за зрителей играешь.
+3
0
+3
Ответ Montenegro Serbian
хоккей непростая игра - там сезон длинный ----------------------- Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный) Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?
NFL
+4
-1
+3
А мне интересно, кто в свою очередь гонится за Овечкиным по голам?
+3
0
+3
Ответ Sonax
На какой черт выходить на пик на оставшиеся 30-40 игр, если как раз на старте твоих голов не хватает? Он верит что Вашингтон претендент на кубок? Нужно уже определиться, либо вы за кубок боретесь, либо за рекордом. Если за кубок, то данный состав не соответствует. Если за рекордом, то пик формы должен быть в ноябре, а не в марте.
Ну "голов не хватает" в одинаковой степени, как на старте сезона, так в конце.... А в конце еще и возможен плейоф, хоть и опционально...В этом смысле пик формы капитана придвинутый к плейоф однозначно в интересах команды!
+2
0
+2
Ответ Sonax
На какой черт выходить на пик на оставшиеся 30-40 игр, если как раз на старте твоих голов не хватает? Он верит что Вашингтон претендент на кубок? Нужно уже определиться, либо вы за кубок боретесь, либо за рекордом. Если за кубок, то данный состав не соответствует. Если за рекордом, то пик формы должен быть в ноябре, а не в марте.
Так, фанат футбола, вы все в кучу смешали!
ХК Вашингтон Овечкину не принадлежит, там ещё 30 парней играет, которые спортсменками являются и хотят чего-то достичь….!
У команды сложно с составом были, два первых центра вылетели, и места под кепкой не было…! Поэтому рвать и метать не получалось! Но тренер показывает себя, оставшиеся лидеры тоже, поэтому появился шанс на плей-офф, что для болельщиков (а они любят шоу) очень занимательно…на это акцент, тем более из 16 команд кубок будет к одной… и решат детали! А нхл нельзя купить всех и сделать ПСЖ ….!
Овечкин и его рекорд это тоже реалити шоу, оно интересно болельщикам, но зависит в первую очередь от Ови и его возможностей, в ущерб команде никто на него играть не будет!
А прошлом году Ови сел во второй половине, поэтому допускаю что форма набиралась по ходу сезона и нынешнее шайбы важнее, чем те что в начале, когда никто ничего не понимает…!
+2
0
+2
Ответ Karpins
Овечкин конечно удивляет, казалось бы забуксовал и наметился серьезный спад, и тут опять начала забивать, доказав, что его еще рано списывать со счетов
На самом деле в начале сезона ему не везло, моменты то были. Зато сейчас уже везет
Первый гол сегодня вообще не его так то, но получилось вот так
+2
-1
+1
Ответ Duck Nightingale
Сычев тоже был хорошим футболистом. Один сезон
А хороших хоккейных сезонов у него не было ни одного, по-моему.
+1
0
+1
Слушайте, что никому не известен термин "подведение к пику формы"? Никаких чудес. Просто первая часть сезона "под высокой физической тренировочной нагрузкой", потом отдых, ну а потом на фоне снижения тренировочных нагрузок "полетели"!
+2
-1
+1
Ответ Montenegro Serbian
хоккей непростая игра - там сезон длинный ----------------------- Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный) Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?
Кёрлинг
+2
-2
0
Ответ Jan Paskel
NFL
Он и самый опасный для здоровья
0
0
0
Ответ Evgenii Tim
хейтеры хейтеров Овечкина должны немножко успокоиться...
Ты хейтер хейтеров хейтеров Овечкина? Забавно...
0
0
0
Ответ Evgenii Tim
хейтеры хейтеров Овечкина должны немножко успокоиться...
Хорош
+2
-2
0
Президент? Иртыша??
0
0
0
Ответ Пинающий Достоинства
Так, фанат футбола, вы все в кучу смешали! ХК Вашингтон Овечкину не принадлежит, там ещё 30 парней играет, которые спортсменками являются и хотят чего-то достичь….! У команды сложно с составом были, два первых центра вылетели, и места под кепкой не было…! Поэтому рвать и метать не получалось! Но тренер показывает себя, оставшиеся лидеры тоже, поэтому появился шанс на плей-офф, что для болельщиков (а они любят шоу) очень занимательно…на это акцент, тем более из 16 команд кубок будет к одной… и решат детали! А нхл нельзя купить всех и сделать ПСЖ ….! Овечкин и его рекорд это тоже реалити шоу, оно интересно болельщикам, но зависит в первую очередь от Ови и его возможностей, в ущерб команде никто на него играть не будет! А прошлом году Ови сел во второй половине, поэтому допускаю что форма набиралась по ходу сезона и нынешнее шайбы важнее, чем те что в начале, когда никто ничего не понимает…!
Тогда вопрос: по какой причине в дедлайн не закупались? ГМ сам не верит? Место под кепкой как раз есть и было!
0
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Ответ Он саМый
Набирает хорошую форму к отпуску. 5 месяцев можно будет провести не просыхая
Тебя жаба давит, что ты не в его компании!
0
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Ответ Duck Nightingale
Сычев тоже был хорошим футболистом. Один сезон
В Локо он был хорош в паре с Одемвингие, всегда держал уровень. Но в сборной был слабоват.
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Ответ good.ini
А мне интересно, кто в свою очередь гонится за Овечкиным по голам?
Мэттьюз
+1
-1
0
хоккей непростая игра - там сезон длинный
-----------------------
Желание высказаться в поддержку Сани понятно. Но аргумент странный)

Есть какой-то командный вид спорта из более-менее популярных, который можно назвать простым и с коротким сезоном?
+8
-8
0
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