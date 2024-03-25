Дмитрий Сычев: «Хейтеры Овечкина должны чуточку поуспокоиться. Он находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно прибавлять»

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:0), забив 847-й и 848-й голы в . Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь (894 шайбы).

В последних 24 матчах 38-летний забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

– Мне кажется, каждый человек в России, кто интересуется хоккеем, следит за Овечкиным и желаем ему здоровья, которое поможет побить рекорд Гретцки.

– В первой части сезона Овечкина практически не было видно, но после небольшого перерыва его прорвало. С чем вы это связываете?

– Хоккей же непростая игра, там сезон длинный. Все соперники следят за игрой Александра, изучают, как он играет, подстраиваются под него. В связи с этим и Овечкину пришлось перестроить свою игру.

Сейчас Александр находится в прекрасной форме, показывает, что даже в таком возрасте можно только прибавлять и меняться в лучшую сторону. Хейтеры Овечкина, мне кажется, должны чуточку поуспокоиться, – сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев.

Овечкина не остановить: дубль «Виннипегу», 5-й матч с голами! Ему даже не надо бросать