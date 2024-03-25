Экс-сотрудник ООН по борьбе с терроризмом: «Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они могут стать премиальной целью террористов»

На Западе опасаются, что Олимпиада в Париже станет «премиальной» целью террористов.

Об этом сообщает газета New York Times.

Издание связывает теракт в подмосковном Красногорске с ячейкой ИГИЛ* «Вилаят Хорасан» и заявляет, что у террористов глобальные амбиции, распространяющиеся на Европу.

«Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они могут стать премиальной целью террористов», – цитирует NYT Эдмунда Фиттон-Брауна, бывшего высокопоставленного сотрудника ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа.

* ИГИЛ (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).