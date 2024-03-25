«Автомобилист» впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Автомобилист» установил клубный рекорд, пробившись в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Екатеринбургский клуб обыграл СКА во втором раунде плей-офф КХЛ (4-1 в серии).

Впервые за все время выступлений в КХЛ «Автомобилист» сыграет в полуфинале.

До этого лучшим достижением команды был четвертьфинал в сезоне-2018/19.

В 1/2 финала «Автомобилист» встретится с победителем пары «Металлург» – «Спартак».

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У меня сейчас так тепло на душе, как-будто хороший главный герой победил злодея в кино. Мне вот вспомнилось как Рига и Спартак унижали СКА на заре КХЛ... Может быть после победы Авто над СКА Йозе Марино с позором выгонят из клуба/сборной/страны и это станет отправной точкой в очищении моей любимой игры. А вообще вводите перекрестный плей-офф с первого раунда в новом сезоне и получайте вылет от Амура в 6 матчах! Аминь.
+138
-2
+136
У Авто получается самая сложная сетка, обычно за такое воздается!
+36
-2
+34
Спасибо Автомобилисту за столь прекрасную серию)
Показали кто Батя в зданий)
Братьев Заварухиных с победой)
+25
-2
+23
Ответ Габорик
В перспективе братья Заварухины, видимо, возглавят СКА :)
Не каждые тренеры захотят быть клоуном при тридварасе.
+19
-1
+18
Несколько дней назад приехал в командировку в Челябинск, и в этот день Трактор прошел Динамо. Сегодня приехал в Екатеринбург, и Авто проходит СКА.
Куда дальше- Москва, Омск, Ярославль, Магнитка? Ребята, покупайте мне быстрее билет, пока схема работает)
+13
-1
+12
В перспективе братья Заварухины, видимо, возглавят СКА :)
+8
-1
+7
Ответ BarT
У Авто получается самая сложная сетка, обычно за такое воздается!
Ну да, а Трактор прям аутсайдеров проходил) Уралу было тяжело, но мы смогём!
+7
0
+7
Молодцы! Отстояли свой пятак, заблокировали вагон бросков с периметра и карали реализацией! Заслужили, вопросов нет.
Примитивный долбёж от СКА упёрся в плотную игру перед воротами и самоотверженность екатиринбуржцев.
Ну и кмк аукнулась ротенбуржцам "перевозбуждённость" в игре с торпедонами. Сами себе нахитовали так, что без защитников остались.
+6
0
+6
Поздравления Екатеринбургу !
+6
0
+6
Больше всего хочется почитать комментарии Ротенберга, а Автомобилист с заслуженной победой!
+7
-1
+6
Очень умная победа, никакой паники после четвертой забитой шайбы, гнули свою линию. Достойнейшая победа.
+5
0
+5
Заслуженно и по делу!
Играют от души, видно, что атмосфера в коллективе хорошая. Каждый друг за друга и все за одного
+6
-1
+5
Единственная гордость нашего автопрома.
+6
-1
+5
Авто вы Лучшие!!!
+6
-2
+4
а как разорялись некоторые личности, что ска пройдет дальше, мол это без вопросов. что с лицом, уверенные?
+5
-1
+4
Автоооо!!! Красавцы!!! Мужики!!! Сделали подарок стране в такое трудное время!! Боженька и народ все видят!
+5
-1
+4
Какие же Вы красавчики Автомобилисты!!! С Победой! Ой, как было было прекрасно выйти в финал и встретиться с Авто
+3
0
+3
Рома !!! Это все запад !!
+3
0
+3
Ответ sed3009
У меня сейчас так тепло на душе, как-будто хороший главный герой победил злодея в кино. Мне вот вспомнилось как Рига и Спартак унижали СКА на заре КХЛ... Может быть после победы Авто над СКА Йозе Марино с позором выгонят из клуба/сборной/страны и это станет отправной точкой в очищении моей любимой игры. А вообще вводите перекрестный плей-офф с первого раунда в новом сезоне и получайте вылет от Амура в 6 матчах! Аминь.
не надо от амура. надо от сочи, чтоб с особым цинизмом
+5
-2
+3
И ведь кто бы мог подумать где-то в начале декабря (когда Заварухина могли уволить) что Автомобилист сюда доберётся
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
Несколько дней назад приехал в командировку в Челябинск, и в этот день Трактор прошел Динамо. Сегодня приехал в Екатеринбург, и Авто проходит СКА. Куда дальше- Москва, Омск, Ярославль, Магнитка? Ребята, покупайте мне быстрее билет, пока схема работает)
Переезжай в Екатеринбург на месяц-другой.
+4
-1
+3
Добро побеждает зло. Как же приятно)))) И позор тем кто согласен работать под руководством папинкиного сынка! Хоть у когото в его семейке тошно на душе)))
+2
0
+2
Ответ sed3009
У меня сейчас так тепло на душе, как-будто хороший главный герой победил злодея в кино. Мне вот вспомнилось как Рига и Спартак унижали СКА на заре КХЛ... Может быть после победы Авто над СКА Йозе Марино с позором выгонят из клуба/сборной/страны и это станет отправной точкой в очищении моей любимой игры. А вообще вводите перекрестный плей-офф с первого раунда в новом сезоне и получайте вылет от Амура в 6 матчах! Аминь.
А ведь на заре КХЛ ска не был таким ненавистным
+3
-1
+2
Ответ IronTankograd
Ну да, а Трактор прям аутсайдеров проходил) Уралу было тяжело, но мы смогём!
Ну по честному СЮ не казался грозой, АБ и СКА больше команды ПО нежели СЮ и Динамо. P. S никого из болельщиков не хотел обижать тех или иных команд.
+2
0
+2
Ответ Assasin2
И ведь кто бы мог подумать где-то в начале декабря (когда Заварухина могли уволить) что Автомобилист сюда доберётся
Воробьёв уже был в поезде в Казани, на пути в Екатеринбург.
+2
0
+2
Наконец-то разнообразие хоть какое-то. Молодчики. Порадовали искренних "фанатов" Марины
+3
-1
+2
Урал в этом году силён, как никогда ранее.
+2
0
+2
Есть тренерские команды и тренерские победы. А это тренерское рукожопство.
+2
0
+2
Поздравляю! Народ всё видит!!!! 😄😅🔥🔥🔥
+3
-1
+2
Ребята с нашего двора!!! Мы верим в нашу команду!!! 🏒🚘🏒
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий