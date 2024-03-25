«Автомобилист» впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина

«Автомобилист» установил клубный рекорд, пробившись в 1/2 финала Кубка Гагарина.

Екатеринбургский клуб обыграл во втором раунде плей-офф (4-1 в серии).

Впервые за все время выступлений в КХЛ « » сыграет в полуфинале.

До этого лучшим достижением команды был четвертьфинал в сезоне-2018/19.

В 1/2 финала «Автомобилист» встретится с победителем пары «Металлург» – «Спартак».