«Автомобилист» впервые в истории сыграет в полуфинале Кубка Гагарина
«Автомобилист» установил клубный рекорд, пробившись в 1/2 финала Кубка Гагарина.
Екатеринбургский клуб обыграл СКА во втором раунде плей-офф КХЛ (4-1 в серии).
Впервые за все время выступлений в КХЛ «Автомобилист» сыграет в полуфинале.
До этого лучшим достижением команды был четвертьфинал в сезоне-2018/19.
В 1/2 финала «Автомобилист» встретится с победителем пары «Металлург» – «Спартак».
Показали кто Батя в зданий)
Братьев Заварухиных с победой)
Куда дальше- Москва, Омск, Ярославль, Магнитка? Ребята, покупайте мне быстрее билет, пока схема работает)
Примитивный долбёж от СКА упёрся в плотную игру перед воротами и самоотверженность екатиринбуржцев.
Ну и кмк аукнулась ротенбуржцам "перевозбуждённость" в игре с торпедонами. Сами себе нахитовали так, что без защитников остались.
Играют от души, видно, что атмосфера в коллективе хорошая. Каждый друг за друга и все за одного