Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»

Теги Мохаммед Али Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор заплакал, говоря о расизме.

«Моя семья меня поддерживает, фанаты меня подбадривают и говорят продолжать борьбу. Я добиваюсь равенства, хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь.

Отсутствие наказания – вот что огорчает меня каждый день. Было бы важно наказывать нарушителей. Люди боялись бы, и детям можно было бы объяснить, чего делать не стоит.

Я хочу поблагодарить президента федерации и всех бразильских игроков. Президент также исполняет законы Бразилии и работает над тем, чтобы искоренить расизм в стране. Надеюсь, другие федерации тоже будут работать над этим.

Я благодарю семью за поддержку, хотя ей приходится тяжело. Сейчас я лучше понимаю, что такое расизм, и потому говорю такие правильные вещи. Мохаммед Али был примером для подражания, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев», – заявил вингер «Реала».

Marca пишет, что пауза, связанная с эмоциями Винисиуса, продолжалась 40 секунд.

Madrid Xtra отмечает, что не сдержал слез и один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции перед матчем Бразилии с Испанией.

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44 комментария
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Дайте мне его зарплату и можете называть меня чёрным
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Лицемерный миллионер, который сидит на этой конфе и плачет в золотые ролексы, хнычет о всеобщем равенстве, чтобы набрать политических вистов у негров и леваков.
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Муххамед Али за свои воззрения отсидел и жил во времена реальной расовой сегрегации, когда ему, олимпийскому чемпиону, нельзя было зайти в бар только потому что он чёрный. это не говоря о том, что он был не только выдающийся спортсмен, но и оратор. мягко говоря Винисиус и близко к нему не приблизится
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они возьмут Мбапе, а этого куда-нить спихнут.
Надоел.
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не верьте клятве наркомана, улыбке прокурора и слезам Винисиуса
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Ответ Сергей Галынский
Дайте мне его зарплату и можете называть меня чёрным
И бананы пусть кидают.
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актёр, у которого ещё нет Оскара
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Мерзкий тип. Надеюсь обструкции на стадионах продолжатся с бОльшей силой.
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Обыкновенный провокатор, ничего выдающегося как человек из себя не представляет
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Посмотрите как этот клоун празднует голы и что он трибунам показывает. Глупый примат.
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Какой же он тупой... И ведь кто-то шепнул ему, чтобы гнул дальше тему расизма, одним футболом сыт не будешь.
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🤡🤡🤡
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Сравнил. Мохаммед Али жил во времена когда проблемы расовой сегрегации и расизма были прям на поверхности и ему приходилось испытвать на своей шкуре все тяготы этого явления и во взрослой жизни несмотря на то что он был знаменитостью. А Винисиуса как принца все на руках носят - президент Бразилии, руковдство Реала, куча народа в окружении, подписота в соцсетях все поддакиваают ему что мол как он прав и какой он борец. А на деле бутафория. Весь конфликт и "борьба" Винисиуса исходит из его поганого поведения, провокаций и сомнительных личных качеств. ЧСВ 80 уровня и мания величия и не более.
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Настоящим примером для всего мира был Нельсон Мандела.
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вместе с Винисиусом плакала половина маршрутки
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Как же надоел этот BLMщик...
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Первый провокатор в Ла лиги, выгодно в наше время неграм кричать о расизме им все прощают, пиариться мальчик на зтом, даже всего себя тату исколол, но там ничего не видно…..
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Этот позорник сравнивает себя с Мухаммадом Али. Вини сражается с ветряными мельницами, считая себя героем
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Играй в футбол.
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-Хочу чтобы я оставался грязным игроком и мне ничего за это не было бы.
Добавил Винни…
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Жесть..не понимал хейт в его сторону, ибо можно было как-то понять его загоны вокруг данной темы, хоть и тоже придерживаюсь мнения, что он подросток-провокатор, которому надо повзрослеть. Но сейчас и меня стало это всё дико раздражать. Со слез вообще так вынесло.
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Ладно, будешь Снежок
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Негры сами больше всех разогревают расизм.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Настоящим примером для всего мира был Нельсон Мандела.
Да и то пока сидел.
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Ответ Yubaba
Комментарий скрыт
Робиньо, вроде бы тоже посадили
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Про Барсу слишком жирно) эталон нытья с отрывом в световые года
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Ответ Yubaba
Комментарий скрыт
Его не посадили
Бальде с Ямалом передают ему приветы Винику
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Ответ Сергей Галынский
Дайте мне его зарплату и можете называть меня чёрным
ишь какой елду захотел себе большую.Нифига будешь белым😊
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Ответ hiper26
И бананы пусть кидают.
А как насчёт чёрной икры? Или это расизм?
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
здравый мужик не поставит на аватарку книггу
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