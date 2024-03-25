Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»
Винисиус Жуниор заплакал, говоря о расизме.
«Моя семья меня поддерживает, фанаты меня подбадривают и говорят продолжать борьбу. Я добиваюсь равенства, хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь.
Отсутствие наказания – вот что огорчает меня каждый день. Было бы важно наказывать нарушителей. Люди боялись бы, и детям можно было бы объяснить, чего делать не стоит.
Я хочу поблагодарить президента федерации и всех бразильских игроков. Президент также исполняет законы Бразилии и работает над тем, чтобы искоренить расизм в стране. Надеюсь, другие федерации тоже будут работать над этим.
Я благодарю семью за поддержку, хотя ей приходится тяжело. Сейчас я лучше понимаю, что такое расизм, и потому говорю такие правильные вещи. Мохаммед Али был примером для подражания, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев», – заявил вингер «Реала».
Marca пишет, что пауза, связанная с эмоциями Винисиуса, продолжалась 40 секунд.
Madrid Xtra отмечает, что не сдержал слез и один из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции перед матчем Бразилии с Испанией.
Надоел.
Добавил Винни…
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