Ротенберг о вылете из Кубка Гагарина: «У СКА молодая команда, у «Автомобилиста» – мастера и много иностранцев. Жесткие травмы ведущих защитников повлияли на исход серии»
Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ.
СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Игра складывалась в нашу пользу, ребята сыграли друг за друга и проявили характер.
Да, у «Автомобилиста» мастеровитые ребята, много иностранцев. Соперник реализовал свои моменты, а мы свои – нет.
У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее.
Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают.
Жесткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии.
Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали все возможное, чтобы победить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Средний возраст СКА - 26.3 года, Автомобилиста - 26.8
Ну и целых четыре иностранца в составе Автомобилиста)))
Каждый год всё становятся и становятся сильнее. Система, надо понимать!
И вот "тренер" СКА всерьез жалуется, что "у нас молодежь, а у соперников покупные дорогие иностранцы и мастера"? Что за клоун бездарный? Иди папе в жилетку поплачь, горемыка...