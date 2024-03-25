Ротенберг о вылете из Кубка Гагарина: «У СКА молодая команда, у «Автомобилиста» – мастера и много иностранцев. Жесткие травмы ведущих защитников повлияли на исход серии»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Игра складывалась в нашу пользу, ребята сыграли друг за друга и проявили характер.

Да, у «Автомобилиста» мастеровитые ребята, много иностранцев. Соперник реализовал свои моменты, а мы свои – нет.

У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают.

Жесткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии.

Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали все возможное, чтобы победить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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193 комментария
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У автомобилиста ещё тренер есть... 🤣🤣🤣
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Простых русских парней Лайпсика и Гальченюка обидели приезжие.
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Короче Автомобилист бюджетом задавил
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Рома-говорун не отличается умом и сообразительностью
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Ответ svaz
У автомобилиста ещё тренер есть... 🤣🤣🤣
Считай, они весь матч в большинстве играют
+125
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Балабол)
Средний возраст СКА - 26.3 года, Автомобилиста - 26.8
Ну и целых четыре иностранца в составе Автомобилиста)))
+109
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+109
спасибо, рома- порадовал Россию сегодня!)
+110
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Ответ Евгений Аулин
Короче Автомобилист бюджетом задавил
И админресурсом)))
+81
-1
+80
У СКА четыре иностранца, если белорусов не считать, у Автомобилиста пять. Колоссальный разрыв.
+78
0
+78
интересно как оценят его работу заместитель председателя совета директоров Роман Ротенберг и вице-президент СКА Роман Ротенберг
+69
-1
+68
"Будем сильнее"

Каждый год всё становятся и становятся сильнее. Система, надо понимать!
+66
0
+66
Ответ svaz
У автомобилиста ещё тренер есть... 🤣🤣🤣
В следующем сезоне можно взять его к Роме помощником по мастеровитым игрокам
+65
0
+65
Ответ Buharoid
У СКА четыре иностранца, если белорусов не считать, у Автомобилиста пять. Колоссальный разрыв.
Да и тренер у СКА - финн, а может и англичанин, хрен разберешь!
+52
0
+52
Рома - главный мем Лиги, нельзя такого терять, тренируй самолётные ноги и впредь!
+49
0
+49
Ответ Caniball
И админресурсом)))
А судьи добили!
+44
0
+44
Хватит уже мучить Питер своей болтовнёй!!!!Два года издевается над болельщиками и зрителями СКА!Будь мужчиной,принеси команде единственную пользу-уйди!!!!!
+42
0
+42
Ответ barbarian1991
Простых русских парней Лайпсика и Гальченюка обидели приезжие.
Не просто простых парней, а с тонкой душевной организацией, всем сердцем страдающих за Русь матушку!
+30
0
+30
Слово СКА похоже на ###, потому что в нем такое же количество букв (с)
+30
0
+30
В следующем году станут ещё сильнее и вылетят в первом раунде
+24
-1
+23
Ответ meesha
интересно как оценят его работу заместитель председателя совета директоров Роман Ротенберг и вице-президент СКА Роман Ротенберг
сообразят на троих
+24
-1
+23
Как и многие другие, я рад, что СКА вылетел. Не в обиду питерским болельщикам, но нельзя симпатизировать команде, которая проводит абсолютно грабительские трансферы Серебрякова и Рэндулича и которой руководит абсолютный профан в тренерском ремесле.
+17
-1
+16
Иностранцев не больше чем у вас, а нашего одного из ведущих защей-Блэкера, вы сломали лицом об борт.
+16
-1
+15
Ответ zhaur
Хватит уже мучить Питер своей болтовнёй!!!!Два года издевается над болельщиками и зрителями СКА!Будь мужчиной,принеси команде единственную пользу-уйди!!!!!
Мужик? Он ребенок, который играется с большой игрушкой. Он в жизни не поймет что какие то болельщики им недовольны. Для него есть только он и его капризы.
+12
0
+12
СКА будучи денежным мешком без истории, обладая одним из самых больших бюджетом в лиге(если не самым большим) и точно уж больше, чем у Автомобилиста...
И вот "тренер" СКА всерьез жалуется, что "у нас молодежь, а у соперников покупные дорогие иностранцы и мастера"? Что за клоун бездарный? Иди папе в жилетку поплачь, горемыка...
+11
0
+11
Будь мужчиной, уйди из команды
+12
-1
+11
Ответ Russ Ivan
Рома - главный мем Лиги, нельзя такого терять, тренируй самолётные ноги и впредь!
Лишь бы от сборной свои потные рученки бы убрал. А Питер, судя по комментариям местных, его вполне заслуживает.
+13
-2
+11
Что ты чёрт побери такое несёшь?(с)
+11
-1
+10
Ответ lightrip
При этом он вслед за Йозе Марино заслужил право называться Особенным!)
Не Особенным, а Ущербным
+10
0
+10
Да когда же эта команда наконец состарится, черт побери?!!!!
+11
-1
+10
Стыд, срам и позор, а не комментарий. Должен был взять всю вину на себя и объявить об уходе, но он видимо, даже не мужчина
+13
-3
+10
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