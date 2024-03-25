Ротенберг о вылете из Кубка Гагарина: «У СКА молодая команда, у «Автомобилиста» – мастера и много иностранцев. Жесткие травмы ведущих защитников повлияли на исход серии»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 4:5 в пятом матче и уступил со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Игра складывалась в нашу пользу, ребята сыграли друг за друга и проявили характер.

Да, у « » мастеровитые ребята, много иностранцев. Соперник реализовал свои моменты, а мы свои – нет.

У нас молодая команда, некоторые ребята только выходят на лидерские позиции и играют на таком уровне. Будем сильнее.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживают.

Жесткие травмы нескольких ведущих защитников СКА, которые произошли в первом раунде, повлияли на исход серии.

Тем не менее те ребята, которые играли в серии с «Автомобилистом», сделали все возможное, чтобы победить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.