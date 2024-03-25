Эшли Коул включен в Зал славы АПЛ

Теги Рио Фердинанд Челси Эшли Коул Дидье Дрогба Тьерри Анри премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Зал славы АПЛ Футбол

Экс-защитник Эшли Коул введен в Зал славы АПЛ первым в 2024 году.

Бывший английский защитник провел 15 сезонов в «Арсенале» и «Челси», трижды завоевав чемпионство в Премьер-лиге. Игрок входил в состав команды «канониров», не проигравшей в сезоне-2003/04 ни одного матча.

В общей сложности футболист провел в АПЛ 385 матчей. В 147 матчах с его участием команды Коула не пропускали. Кроме того, защитник забил 15 голов и сделал 31 результативную передачу.

«Для меня большая честь войти в Зал славы Премьер-лиги. Приятно получить награду в конце карьеры.

Всю свою карьеру я просто старался прикладывать все усилия и выступать на достойном уровне. Изо дня в день, игру за игрой. В детстве ты ни о чем таком не мечтаешь и делаешь это просто из любви к футболу.

Я играл за несколько потрясающих клубов с невероятными болельщиками. Выигранные трофеи с клубом моего детства «Арсеналом» и с «Челси» – это удивительные воспоминания, которые останутся со мной навсегда.

Испытываешь много эмоций, стараясь это осмыслить, потому что было вложено много тяжелой работы. Для меня большая честь войти в Зал славы, где уже представлены такие люди, как Алан Ширер, Тьерри Анри, Дидье Дрогба и Рио Фердинанд», – сказал Коул.

Экс-защитник стал первым из трех футболистов, которые будут включены в Зал славы АПЛ в 2024 году. Остальные кандидатуры будут определены в результате голосования болельщиков.

Чтобы иметь право на попадание в Зал славы в этом сезоне, игроки должны были завершить карьеру до 1 января 2024 года. В критериях отбора учитываются только карьерные достижения в Премьер-лиге.

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20 комментариев
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Абсолютно заслуженно. Эшли это настоящая стена!
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Ответ Илья Катков
Помню из Арсенала уходил со скандалом 😂
Фанаты пушкарей не случайно прозвали его Кэшли от слова cash.
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И в Арсенале, и в Челси был одним из важнейших и даже системообразующих игроков. Один из лучших левых защитников в истории футбола.

Более чем заслуженная награда 👍🏻
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Его точно за легендарный переход в Челси ввели, можно не сомневаться))
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один из лучших ЛЗ в истории. Кажется, Роналду даже называл его самым сложным соперником на фланге, когда играл в МЮ.
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Кэшли в порядке был как футболист. Уход из родного клуба стан принципиального соперника за длинным рублём – не повод не считать его топ-футьолистом
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В зал славы в казначейскую палату его.
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