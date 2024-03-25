Эшли Коул включен в Зал славы АПЛ

Экс-защитник Эшли Коул введен в Зал славы АПЛ первым в 2024 году.

Бывший английский защитник провел 15 сезонов в « » и «Челси», трижды завоевав чемпионство в Премьер-лиге. Игрок входил в состав команды «канониров», не проигравшей в сезоне-2003/04 ни одного матча.

В общей сложности футболист провел в АПЛ 385 матчей. В 147 матчах с его участием команды не пропускали. Кроме того, защитник забил 15 голов и сделал 31 результативную передачу.

«Для меня большая честь войти в Зал славы Премьер-лиги. Приятно получить награду в конце карьеры.

Всю свою карьеру я просто старался прикладывать все усилия и выступать на достойном уровне. Изо дня в день, игру за игрой. В детстве ты ни о чем таком не мечтаешь и делаешь это просто из любви к футболу.

Я играл за несколько потрясающих клубов с невероятными болельщиками. Выигранные трофеи с клубом моего детства «Арсеналом» и с « » – это удивительные воспоминания, которые останутся со мной навсегда.

Испытываешь много эмоций, стараясь это осмыслить, потому что было вложено много тяжелой работы. Для меня большая честь войти в Зал славы, где уже представлены такие люди, как Алан Ширер, , и Рио Фердинанд», – сказал Коул.

Экс-защитник стал первым из трех футболистов, которые будут включены в Зал славы АПЛ в 2024 году. Остальные кандидатуры будут определены в результате голосования болельщиков.

Чтобы иметь право на попадание в Зал славы в этом сезоне, игроки должны были завершить карьеру до 1 января 2024 года. В критериях отбора учитываются только карьерные достижения в Премьер-лиге.