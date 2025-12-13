Иванов о Карпине: «В «Динамо» осечек не прощают, игроки тоже сразу выражают недовольство. Феерично стартануть не удалось, хотя ощущения полной безнадеги не было»

  • Спортс
9

Экс-полузащитник «Ростова», «Спартака» и других клубов Олег Иванов оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».

Главный тренер сборной России покинул московский клуб в середине ноября.

«Одно дело работать в «Ростове», где нет никакого давления, куча молодежи, можно спокойно экспериментировать. Например, настаивать на коротком розыгрыше мяча от своих ворот.

«Динамо» – совсем другая история. Здесь осечек не прощают. Ни руководство, ни болельщики. Да и игроки собраны опытные, с именем. Я понимал: они сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так.

Феерично стартануть не удалось. Наоборот, почти в каждом матче кто-то совершал результативную ошибку – в основном при выходе из обороны. Футболисты занервничали, пропала уверенность. Они стали думать уже не о том, что требует тренер, а рассуждали в таком ключе – ой, да зачем мне это надо, сейчас опять все закончится привозом, на меня накинутся фанаты и журналисты...

Плюс проблемы с атакой. Недавно попалась на глаза статистика, что «Динамо» при Карпине было самой бьющей командой чемпионата, занимало первое место по пробегу. Но что толку – если постоянно создаешь моменты, а реализация хромает? В общем, все это не способствовало набору очков, давило психологически.

В то же время у меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, «Динамо» после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны.

Все-таки Осипенко пока явно не в своей тарелке, а Фернандес и Маричаль смотрелись понадежнее, когда играли в связке с опытнейшим Бальбуэной. Тот защитник не самый быстрый, но грамотно выбирал позицию, мог подсказать, где надо располагаться. С тем же Осипенко такого взаимопонимания нет», – считает Иванов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
