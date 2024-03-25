«Автомобилист» прошел СКА (4-1 в серии) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Команда Заварухина победила 5:4, уступая 2:4 во втором периоде

«Автомобилист» прошел в полуфинал Кубка Гагарина.

Команда тренера победила со счетом 5:4 в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

По ходу второго периода «Автомобилист» уступал со счетом 2:4, после чего забил три гола подряд и выиграл.

«Автомобилист» одержал победу над в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В 1/2 финала « » сыграет с победителем пары «Металлург» – «Спартак».