«Автомобилист» прошел СКА (4-1 в серии) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Команда Заварухина победила 5:4, уступая 2:4 во втором периоде

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

«Автомобилист» прошел в полуфинал Кубка Гагарина.

Команда тренера Николая Заварухина победила со счетом 5:4 в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

По ходу второго периода «Автомобилист» уступал со счетом 2:4, после чего забил три гола подряд и выиграл.

«Автомобилист» одержал победу над СКА в серии со счетом 4-1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В 1/2 финала «Автомобилист» сыграет с победителем пары «Металлург» – «Спартак».

СКА – Автомобилист 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)
Дата проведения
25 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Макеев (Голышев)
1:1 – 9 Грицюк (Сергеев, Сапего)
1:2 – 19 Макеев (Кизимов, Обидин)
2:2 – 31 Воробьев (Хайруллин)
3:2 – 33 Хайруллин ()
4:2 – 33 Грицюк (Гальченюк)
4:3 – 38 Бывальцев (Кизимов, Обидин)
4:4 – 41 Эберт ()
4:5 – 51 Обидин (Баранцев, Хрипунов)
406 комментариев
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Народ всё видит, Рома! Спасибо, Авто. Прощайте самолётные ноги.
+307
-4
+303
Ещё 800 матчей просмотренных и тогда он сможет....может быть)
+211
-3
+208
Минус Роттенберг надеюсь. Автомобилист с Победой! Заслужили!
+136
-1
+135
Ротенберг как дела?)))) ахахаха. Все ликуют сегодня. Самый интересный плей-офф. Без ЦСКА и СКА! Ждём самое интересное интервью Йозе)))
+135
-4
+131
Я СЧАСТЛИВ!
+86
-2
+84
Ответ DimDimich36
Ещё 800 матчей просмотренных и тогда он сможет....может быть)
Главное чтобы в межсезонье половину авто не скупил
+80
-2
+78
Сейчас папа супер серию с Белоруссией сынку организует, чтобы не чувствовал себя неудачником
+79
-2
+77
Спасибо Ротенбергу за перекрестный плей-офф, теперь СКА вылетел ещё раньше)
+65
-1
+64
Ликуй Россия!!!
+66
-3
+63
Ответ Aleksey Novikov
Минус Роттенберг надеюсь. Автомобилист с Победой! Заслужили!
Ну нет, пусть продолжает)))
+66
-6
+60
Роман опять Барбарисович
+58
-2
+56
Хотели перекрестный плэй-офф, получили))
+54
0
+54
Браво, «Автомобилист»! Просто красавцы!!
Щелкнули клоунессу! Аплодисменты!
+46
0
+46
Вся страна довольна. Автомобилист молодцы!
+36
0
+36
Дальше прошёл тренер, а не мажор-самозванец. Развалинами Питера удовлетворен
+33
0
+33
ротенбергов с заслуженным поражением
+33
-1
+32
АВТО просто Красавцы! Победа для всей страны!

Народ все видит, прощай Роман Борисович)!
+31
0
+31
Ответ Aleksey Novikov
Минус Роттенберг надеюсь. Автомобилист с Победой! Заслужили!
Дайте Роме поработать! А то, не дай Бог, в сборную себя поставит.)
+29
0
+29
Ответ DimDimich36
Ещё 800 матчей просмотренных и тогда он сможет....может быть)
Как раз много свободного времени теперь будет.
+28
0
+28
Это Система!!!
+29
-1
+28
Требую лицо Романа к осмотру!
+24
0
+24
Хоть какие-то хорошие новости за последние дни!
Браво, «Авто»!💪
+25
-1
+24
модные эксперты ждут 7-ую игру, а Авто едет дальше
+24
-2
+22
За 5 минут уже больше 200-х комментов, да просто народ счастлив и не может сдержать свои эмоции. Автомобилист с Победой, просто Красавцы!!!
+21
0
+21
Перекрёстный плей-офф нормально так
Армейцев двух столиц перекрестил!!
+20
0
+20
поздравляю Ебург!
+20
0
+20
За Авто болела вся страна!!!
+20
-1
+19
Ротен красный как попа бабуина
+18
0
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Сосиска
+17
0
+17
Раз, два, ОПУСТИЛИ!
+15
-1
+14
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