Андрей Аршавин: «Шевалье – труп. Сафонов в полном порядке, он сейчас выиграет конкуренцию в «ПСЖ»

Андрей Аршавин: Шевалье – труп, а Сафонов в полном порядке.

Андрей Аршавин и Владислав Радимов порассуждали о российских игроках в Европе.

Севастиан Терлецкий : Давайте поговорим про Захаряна, Сафонова и Головина . Что им делать?

Владислав Радимов : Головину ничего менять не надо. Живи в Монако, играй в «Монако ». Возможностей уйти, мне кажется, было больше. И он уже продлил контракт, он защищен. Я думаю, здесь все, вообще говорить не о чем.

Севастиан Терлецкий : А Сафонов?

Владислав Радимов : Сафонову надо уходить, играть.

Андрей Аршавин : А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.

Владислав Радимов : Я думаю, не выиграет.

Андрей Аршавин : Шевалье – труп, нет?

Владислав Радимов : Шевалье с ошибками, плохо, но играет только он.

Андрей Аршавин : Я думаю, не из-за футбола это.

Владислав Радимов : Мне тоже кажется, что это какие-то другие мотивы.

Севастиан Терлецкий : Мне кажется, тут еще играет то, что он француз.

Андрей Аршавин : Сафонов в порядке, в полном.

Владислав Радимов : Сафонов в порядке. Но играть надо. Если ты сейчас... Он в прошлом году, мне кажется, больше сыграл, чем сейчас, нет?

Севастиан Терлецкий : 17 матчей было за весь сезон.

Андрей Аршавин : он и в этом 17 сыграет. Уже начал.

Саво Милошевич : Захарян должен уехать из «Реал Сосьедад». Я говорил, что для молодых игроков очень важно играть. Если не играешь, что ты сделаешь?