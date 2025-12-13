  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Аршавин: «Шевалье – труп. Сафонов в полном порядке, он сейчас выиграет конкуренцию в «ПСЖ»
69

Андрей Аршавин: «Шевалье – труп. Сафонов в полном порядке, он сейчас выиграет конкуренцию в «ПСЖ»

Андрей Аршавин: Шевалье – труп, а Сафонов в полном порядке.

Андрей Аршавин и Владислав Радимов порассуждали о российских игроках в Европе.

Севастиан Терлецкий: Давайте поговорим про Захаряна, Сафонова и Головина. Что им делать? 

Владислав Радимов: Головину ничего менять не надо. Живи в Монако, играй в «Монако». Возможностей уйти, мне кажется, было больше. И он уже продлил контракт, он защищен. Я думаю, здесь все, вообще говорить не о чем. 

Севастиан Терлецкий: А Сафонов?

Владислав Радимов: Сафонову надо уходить, играть.

Андрей Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию. 

Владислав Радимов: Я думаю, не выиграет. 

Андрей Аршавин: Шевалье – труп, нет?

Владислав Радимов: Шевалье с ошибками, плохо, но играет только он.

Андрей Аршавин: Я думаю, не из-за футбола это.

Владислав Радимов: Мне тоже кажется, что это какие-то другие мотивы. 

Севастиан Терлецкий: Мне кажется, тут еще играет то, что он француз. 

Андрей Аршавин: Сафонов в порядке, в полном.

Владислав Радимов: Сафонов в порядке. Но играть надо. Если ты сейчас... Он в прошлом году, мне кажется, больше сыграл, чем сейчас, нет?

Севастиан Терлецкий: 17 матчей было за весь сезон.

Андрей Аршавин: он и в этом 17 сыграет. Уже начал.

Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реал Сосьедад». Я говорил, что для молодых игроков очень важно играть. Если не играешь, что ты сделаешь?

Что делать с Хаби Алонсо?30285 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoМатвей Сафонов
logoМонако
logoАндрей Аршавин
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoВладислав Радимов
logoАлександр Головин
logoЛюка Шевалье
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матвей Сафонов: «Забылись ощущения от игр через 2-3 дня. Одно дело готовиться и быть на замене, а другое – играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму»
12 декабря, 20:44
Александр Мостовой: «Почему Батраков не может играть за «Баварию» или «Барсу», если Сафонов с «ПСЖ» берет ЛЧ? Мы в Европе были лучшими в своих командах»
12 декабря, 19:31
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
12 декабря, 13:14
Пеп и Хаби (пока не уволили) в поисках внутреннего папы Карло. Бонус – Салахгейт и коррозия Аякса
12 декабря, 10:09
Главные новости
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Родриго забил за «Реал» во втором матче подряд – «Алавесу». Это первый гол вингера в сезоне Ла Лиги
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
13 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
26 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото