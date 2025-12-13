Андрей Аршавин: «Шевалье – труп. Сафонов в полном порядке, он сейчас выиграет конкуренцию в «ПСЖ»
Андрей Аршавин и Владислав Радимов порассуждали о российских игроках в Европе.
Севастиан Терлецкий: Давайте поговорим про Захаряна, Сафонова и Головина. Что им делать?
Владислав Радимов: Головину ничего менять не надо. Живи в Монако, играй в «Монако». Возможностей уйти, мне кажется, было больше. И он уже продлил контракт, он защищен. Я думаю, здесь все, вообще говорить не о чем.
Севастиан Терлецкий: А Сафонов?
Владислав Радимов: Сафонову надо уходить, играть.
Андрей Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.
Владислав Радимов: Я думаю, не выиграет.
Андрей Аршавин: Шевалье – труп, нет?
Владислав Радимов: Шевалье с ошибками, плохо, но играет только он.
Андрей Аршавин: Я думаю, не из-за футбола это.
Владислав Радимов: Мне тоже кажется, что это какие-то другие мотивы.
Севастиан Терлецкий: Мне кажется, тут еще играет то, что он француз.
Андрей Аршавин: Сафонов в порядке, в полном.
Владислав Радимов: Сафонов в порядке. Но играть надо. Если ты сейчас... Он в прошлом году, мне кажется, больше сыграл, чем сейчас, нет?
Севастиан Терлецкий: 17 матчей было за весь сезон.
Андрей Аршавин: он и в этом 17 сыграет. Уже начал.
Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реал Сосьедад». Я говорил, что для молодых игроков очень важно играть. Если не играешь, что ты сделаешь?