«Зенит» хочет 25 млн евро за Жерсона (Валентин Фурлан)
«Зенит» хочет 25 млн евро за Жерсона.
«Зенит» может продать бразильского полузащитника Жерсона.
Петербургский клуб хочет 25 миллионов евро за 28-летнего футболиста, сообщает инсайдер UOL Валентин Фурлан.
Ранее была информация о том, что «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср» хотят приобрести Жерсона.
Жерсон перешел в «Зенит» прошлым летом из «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Валентина Фурлана в X
