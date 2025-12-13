«Зенит» хочет 25 млн евро за Жерсона (Валентин Фурлан)

«Зенит» хочет 25 млн евро за Жерсона.

«Зенит » может продать бразильского полузащитника Жерсона .

Петербургский клуб хочет 25 миллионов евро за 28-летнего футболиста, сообщает инсайдер UOL Валентин Фурлан.

Ранее была информация о том, что «Палмейрас » и саудовский «Аль-Наср » хотят приобрести Жерсона.

Жерсон перешел в «Зенит » прошлым летом из «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах и отметился двумя голами.